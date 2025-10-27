Ο κυκλώνας Μελίσα αναβαθμίστηκε στην κατηγορία 5 στην Καραϊβική, με καταστροφικούς ανέμους, καταιγίδες και πλημμυρικά φαινόμενα που αναμένεται να ενταθούν στην Τζαμάικα στη διάρκεια της ημέρας και προς τη νύχτα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων και Τυφώνων (NHC).

«Μη βγείτε από το ασφαλές καταφύγιό σας»

«Η Μελίσα είναι πλέον κυκλώνας κατηγορίας 5», ανέφερε το NHC, που εδρεύει στο Μαϊάμι.

Η Μελίσα βρισκόταν σε απόσταση περίπου 505 χιλιομέτρων νότια – νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο, στην Κούβα, σύμφωνα με NHC.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

10/27 5am EDT: #Melissa has strengthened to a Category 5 hurricane with 160 mph winds and a 917 mb central pressure, confirmed by the Air Force Reserve Hurricane Hunters. Conditions in #Jamaica will rapidly deteriorate later today and tonight. Here are the key messages: See… pic.twitter.com/pMRRQdyOqU — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 27, 2025

«Μη βγείτε από το ασφαλές καταφύγιό σας», ανακοίνωσε το NHC το πρωί της Δευτέρας.

Πώς κινείται η «Μελίσα»:

«Κατά τη διάρκεια της ημέρας και μέχρι την Τρίτη, είναι πιθανό να σημειωθούν καταστροφικές και απειλητικές για τη ζωή πλημμύρες και πολυάριθμες κατολισθήσεις. Από το απόγευμα θα αρχίσουν να πνέουν καταστροφικοί άνεμοι, ειδικά στα βουνά, που θα προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές, μακροχρόνιες διακοπές ρεύματος και επικοινωνιών, καθώς και απομόνωση των κοινοτήτων», προειδοποίησε.

Οι επιπτώσεις από τον κυκλώνα Μελίσα έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται ορατές στην Τζαμάικα, σύμφωνα με το CNN.

Η κυβέρνηση της Τζαμάικας εξέδωσε την Κυριακή το βράδυ υποχρεωτικές εντολές εκκένωσης για αρκετές ευάλωτες παράκτιες κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων της πρωτεύουσας Κίνγκστον, καθώς ο κυκλώνας πλησίαζε.

Δείτε σχετικό βίντεο: