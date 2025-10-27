newspaper
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
27.10.2025 | 11:38
Υπό έντονη βροχόπτωση η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη
Kυκλώνας Μελίσα: Ενισχύθηκε στη μέγιστη βαθμίδα 5 στην Καραϊβική – Απειλεί την Τζαμάικα
Κόσμος 27 Οκτωβρίου 2025 | 12:46

Kυκλώνας Μελίσα: Ενισχύθηκε στη μέγιστη βαθμίδα 5 στην Καραϊβική – Απειλεί την Τζαμάικα

Ο κυκλώνας Μελίσα απειλεί τις χώρες της Καραϊβικής - Η ταχύτητα των ανέμων έχει φτάσει τα 160 μίλια την ώρα - Φόβος για μεγάλες καταστροφές, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα στην Τζαμάικα

Σύνταξη
Ο κυκλώνας Μελίσα αναβαθμίστηκε στην κατηγορία 5 στην Καραϊβική, με καταστροφικούς ανέμους, καταιγίδες και πλημμυρικά φαινόμενα που αναμένεται να ενταθούν στην Τζαμάικα στη διάρκεια της ημέρας και προς τη νύχτα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων και Τυφώνων (NHC).

«Μη βγείτε από το ασφαλές καταφύγιό σας»

«Η Μελίσα είναι πλέον κυκλώνας κατηγορίας 5», ανέφερε το NHC, που εδρεύει στο Μαϊάμι.

Η Μελίσα βρισκόταν σε απόσταση περίπου 505 χιλιομέτρων νότια – νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο, στην Κούβα, σύμφωνα με NHC.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

«Μη βγείτε από το ασφαλές καταφύγιό σας», ανακοίνωσε το NHC το πρωί της Δευτέρας.

Πώς κινείται η «Μελίσα»:

«Κατά τη διάρκεια της ημέρας και μέχρι την Τρίτη, είναι πιθανό να σημειωθούν καταστροφικές και απειλητικές για τη ζωή πλημμύρες και πολυάριθμες κατολισθήσεις. Από το απόγευμα θα αρχίσουν να πνέουν καταστροφικοί άνεμοι, ειδικά στα βουνά, που θα προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές, μακροχρόνιες διακοπές ρεύματος και επικοινωνιών, καθώς και απομόνωση των κοινοτήτων», προειδοποίησε.

Οι επιπτώσεις από τον κυκλώνα Μελίσα έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται ορατές στην Τζαμάικα, σύμφωνα με το CNN.

Η κυβέρνηση της Τζαμάικας εξέδωσε την Κυριακή το βράδυ υποχρεωτικές εντολές εκκένωσης για αρκετές ευάλωτες παράκτιες κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων της πρωτεύουσας Κίνγκστον, καθώς ο κυκλώνας πλησίαζε.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα

Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα

Τράπεζες
Bank of America: Ανεβάζει  τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών

Bank of America: Ανεβάζει  τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών

inTown
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Γάζα: Η θέση των Παλαιστινίων για την επόμενη μέρα – Τα θολά σημεία της συμφωνίας και ο ρόλος των αραβικών κρατών
Επόμενη μέρα 27.10.25

Αφοπλισμός, διακυβέρνηση, διεθνείς δυνάμεις: Η στάση των Παλαιστινίων και οι «παγίδες» για τους Άραβες στη Γάζα

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις φαίνεται να καταλήγουν σε μία κοινή στάση για την επόμενη μέρα στη Γάζα - Οι Άραβες βλέπουν τις «παγίδες» στον ρόλο τους στον θύλακα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Βρετανία: Οι όροι του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον για να φύγουν από την οικία τους – Τι ζήτησαν
Θα δεχθεί ο Κάρολος; 27.10.25

Οι όροι του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον για να φύγουν από την πολυτελή οικία τους - Τι ζήτησαν

Ο πρίγκιπας Άντριου και η πρώην σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον λέγεται ότι συμφώνησαν τελικά να εγκαταλείψουν τη Βασιλική Στοά - αλλά μόνο εάν λάβουν αντάλλαγμα. Τι ζήτησαν από τον βασιλιά Κάρολο;

Σύνταξη
Ρωσικοί Burevestnik: «Άπιαστος» πυρηνικός κίνδυνος ή όπλο για το θεαθήναι;
Φόβοι και απομυθοποίηση 27.10.25

Ρωσικοί Burevestnik: «Άπιαστος» πυρηνικός κίνδυνος ή όπλο για το θεαθήναι;

Σύμφωνα με τη Μόσχα, το Burevestnik είναι ένα θαυματουργό όπλο απέναντι στο οποίο δεν υπάρχει αντίδοτο. Αναλυτές, όμως αν και αναγνωρίζουν τους κινδύνους για τη Δύση έχουν μια άλλη ανάγνωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία
Κόσμος 27.10.25

Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία

Συνεχίζεται σταθερά η κρίση του νερού στην Ευρώπη, με την κλιματική αλλαγή να μην συμβάλλει υπέρ της επίλυσης του προβλήματος, αλλά εντείνοντας τις ανησυχίες των ειδικών και των πολιτών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τουρκία: Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου
Τουρκία 27.10.25

Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο αναμένοντας τη δίκη του με κατηγορίες περί «διαφθοράς»

Σύνταξη
Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο
Τεχνολογία 27.10.25

Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο

Πίσω από κάθε meme και κάθε μήνυμα κρύβεται μια υποδομή δεκαετιών. Οι ειδικοί σκέφτονται τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να το καταστρέψουν το Διαδίκτυο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έρχεται «τέλος» στην εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ – Βραζιλίας, προαναγγέλλει ο Λούλα
«Στις επόμενες μέρες» 27.10.25

Έρχεται «τέλος» στην εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ – Βραζιλίας, προαναγγέλλει ο Λούλα

«Είμαι πεπεισμένος ότι μέσα σε μερικές ημέρες θα καταλήξουμε σε οριστική λύση μεταξύ των ΗΠΑ και της Βραζιλίας», προέβλεψε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα

Σύνταξη
Αργεντινή: «Θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις», υπόσχεται ο υπερφιλελεύθερος Μιλέι μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές
Αργεντινή 27.10.25

«Θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις», υπόσχεται ο υπερφιλελεύθερος Μιλέι μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές

Αυτές οι εκλογές αποτελούν «την επιβεβαίωση της εντολής που λάβαμε το 2023», δήλωσε ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στο Μπουένος Άιρες

Σύνταξη
Ορλάντο Φίτζες: «Ο πόλεμος Ευρώπης – Ρωσίας ήδη έχει αρχίσει, είναι υβριδικός»
Παρανοήσεις... 27.10.25

Ορλάντο Φίτζες: «Ο πόλεμος Ευρώπης - Ρωσίας ήδη έχει αρχίσει, είναι υβριδικός»

«Δεν θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξος για ειρήνη στην Ουκρανία ούτε για επιστροφή της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια», λέει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο Ορλάντο Φίτζες, καθηγητής στο Birbeck του Λονδίνου

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ο Τραμπ θέλει άμεση κατάπαυση του πυρός λέει ο Ζελένσκι – «Όχι» Λαβρόφ
Κόσμος 27.10.25

Ο Τραμπ θέλει άμεση κατάπαυση του πυρός λέει ο Ζελένσκι – «Όχι» Λαβρόφ

Ο Τραμπ συμφωνεί με την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής του μετώπου, δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την Ρωσία να αρνείται μέσω του Σεργκέι Λαβρόφ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
