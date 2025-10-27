Εντυπωσιακό βίντεο από το μάτι του τρομακτικού τυφώνα κατηγορίας 5 Μελίσα

Ο τυφώνας Μελίσα εντάθηκε ραγδαία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και συνεχίζει να ενισχύεται. Η σπάνια κατηγορία 5 έχει ανέμους 280 χιλιόμετρα/ώρα, με ισχυρότερες ριπές, καθιστώντας την την ισχυρότερη καταιγίδα του πλανήτη φέτος.

Οι εξωτερικές ζώνες της Μελίσα μαστίζουν την Τζαμάικα με άνεμο και βροχή. Έχουν εκδοθεί υποχρεωτικές εντολές εκκένωσης για τις ευάλωτες παράκτιες περιοχές της Τζαμάικα. Η Μελίσα έχει ήδη σκοτώσει τρία άτομα στην Αϊτή και ένα άτομο στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Βροχές θα συσσωρεύσουν νερό έως και 1 μέτρο (1000 χιλιοστά), κύματα ύψους 4 μέτρων και άνεμοι με ταχύτητα 280 χιλιόμετρα/ώρα θα προκαλέσουν «εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές» που θα αποκόψουν κοινότητες, προειδοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ.

Cuba mobilizes massive evacuation as Category 5 Hurricane Melissa approaches. Over 649,000 people are being moved to safety with their belongings & even pets. Vital infrastructure being protected. Cuba’s message is clear: life comes first. A masterclass in disaster readiness. pic.twitter.com/6FRDTB9MNX — Manolo De Los Santos (@manolo_realengo) October 26, 2025

Απλήρωτοι οι πιλότοι που κατέγραψαν τη δύναμη του τυφώνα!

Τα πληρώματα των αεροσκαφών κυνηγών τυφώνων της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας ΝΟΑΑ των ΗΠΑ, καθώς και τα πληρώματα εδάφους που τα υποστηρίζουν εκτελούν αποστολές στον τυφώνα Μελίσα χωρίς αμοιβή κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της NOAA.

Τα πληρώματα αντιμετώπισαν εξαιρετικά έντονες αναταράξεις σε αυτή τη συγκεκριμένη καταιγίδα. Μια πτήση τη Δευτέρα το πρωί αναγκάστηκε να τερματίσει νωρίτερα την αποστολή της, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι το αεροσκάφος δεν είχε υποστεί δομικές ζημιές.

Το αεροπλάνο αντιμετώπισε σοβαρές αναταράξεις ενώ πετούσε στο νοτιοδυτικό τμήμα του τοιχώματος του ματιού, όπου συνήθως βρίσκονται οι πιο έντονοι άνεμοι και οι πιο ισχυρές βροχές. «Αν αντιμετωπίσεις αρκετά ισχυρά ανοδικά ρεύματα και αρκετά ισχυρά καθοδικά ρεύματα, τότε πρέπει να βεβαιωθείς ότι το αεροπλάνο είναι εντάξει», είπε ο μετεωρολόγος Άντι Χέζελτον.

Ο τυφώνας Μελίσα έχει ήδη προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες και, αφού σαρώσει την Τζαμάικα, θα κατευθυνθεί προς την Κούβα και τις Μπαχάμες, δημιουργώντας συνθήκες που απειλούν τη ζωή των κατοίκων, σύμφωνα με το AccuWeather.

Lightning flashes within the powerful eye wall of Hurricane Melissa. Incredible imagery this morning of Melissa, a Category 5 storm, south of Jamaica. pic.twitter.com/AeFva33fie — CIRA (@CIRA_CSU) October 27, 2025

Η Κούβα είναι η επόμενη που θα βιώσει την οργή της Μελίσα

Αφού διασχίσει την Τζαμάικα, η Μελίσα θα παραμείνει μια επικίνδυνη καταιγίδα με πλημμυρικές βροχές, ισχυρούς ανέμους και καταστροφικές καταιγίδες. Ο τυφώνας προβλέπεται να διασχίσει την ανατολική Κούβα πριν φτάσει στις κεντρικές Μπαχάμες και ίσως στις Βερμούδες, καθώς επιταχύνει προς τα βορειοανατολικά. Ανάλογα με την ακριβή πορεία της Μελίσα, υπάρχει πιθανότητα να επηρεαστούν ο Καναδάς και η Ευρώπη.

Ενώ ο κεντρικός πυρήνας της καταιγίδας, ή το τοίχωμα του ματιού, θα παραμείνει ο πιο επικίνδυνος λόγω του συνδυασμένου αποτελέσματος των καταρρακτώδεις βροχών, των πλημμυρών και των ανέμων, οι περιοχές με έντονες βροχοπτώσεις θα επεκταθούν εκατοντάδες μίλια μακριά από το κέντρο, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων που απειλούν τη ζωή, ιδιαίτερα στην Καραϊβική.

BREAKING: Category 5 Hurricane Melissa’s sustained winds are now roaring at 175 MPH, and the air pressure in her searing eye has sunk to 906 MBAR. The storm is starting to take the northern turn towards Jamaica, and if she intensifies any further, she will begin to approach the… pic.twitter.com/0Zmeki7SIx — Backpirch Weather (@BackpirchCrew) October 27, 2025

«Οι κάτοικοι της νοτιοανατολικής Κούβας πρέπει να προετοιμαστούν για την άμεση πρόσκρουση ενός ισχυρού τυφώνα», δήλωσε ο επικεφαλής μετεωρολόγος της AccuWeather, Τζον Πόρτερ.

Οι επιπτώσεις στην Κούβα θα είναι ακραίες λόγω των 30-45 εκατοστών βροχής και τοπικά υψηλότερων ποσοτήτων που θα φτάνουν τα 60-90 εκατοστά, καθώς και των ριπών ανέμου 190-225 χλμ/ώρα και τοπικά υψηλότερων ριπών. Προβλέπονται πλημμυρικά ύδατα ύψους 1,8-3 μέτρων κοντά και ακριβώς ανατολικά του σημείου όπου το μάτι του τυφώνα θα χτυπήσει τη νοτιοανατολική Κούβα.