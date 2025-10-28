Με ανέμους 300 χλμ/ώρα ο κυκλώνας Μελίσα χτυπά τη Τζαμάικα – Live η πορεία του

Ο κυκλώνας Μελίσα, «ένας από τους ισχυρότερους που έχει καταγραφεί ποτέ στον Ατλαντικό», έφθασε στη Τζαμάικα συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 300 χλμ/ώρα, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων.

Ο κυκλώνας Μελίσα έφθασε στο νοτιοδυτικό άκρο της Τζαμάικα, με ανέμους 295 χλμ/ώρα, αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης.

Ο κυκλώνας Μελίσα θα προκαλέσει «καταστροφικές ζημιές» στην Τζαμάικα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες την Τρίτη, πριν η καταιγίδα κατηγορίας 5 φτάσει στην ξηρά.

«Δεν υπάρχει υποδομή σε αυτή την περιοχή, ή ίσως σε κανένα μέρος του κόσμου, που να μπορεί να αντέξει έναν τυφώνα κατηγορίας 5 χωρίς να υποστεί κάποια ζημιά», δήλωσε ο Χόλνες στο CNN.

Live η πορεία του κυκλώνα

«Και για την Τζαμάικα, ένας τυφώνας κατηγορίας 5 θα προκαλέσει καταστροφικές ζημιές», συνέχισε.

«Προσεύχομαι για τους κατοίκους και έχουμε προετοιμαστεί, είπε, ενθαρρύνοντας τους Τζαμαϊκανούς να «μείνουν μέσα, να ασφαλίσουν τα σπίτια τους και να παραμείνουν ασφαλείς».

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ στο Μαϊάμι ανακοίνωσε ότι ο τυφώνας έπληξε τη νοτιοδυτική Τζαμάικα κοντά στο New Hope με εκτιμώμενη μέγιστη ταχύτητα ανέμων 185 μίλια/ώρα.

Το κέντρο συνέστησε στους κατοίκους της περιοχής να μην εγκαταλείψουν τα καταφύγιά τους κατά τη διάρκεια της διέλευσης του ματιού του τυφώνα.

Ενα συγκλονιστικό βίντεο από το εσωτερικό του ματιού του τυφώνα Μέλισα κατέγραψαν οι κυνηγοί τυφώνων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ

The US Air Force Reserve Hurricane Hunters flew straight through Category 5 Hurricane Melissa, capturing an incredible view from inside the storm’s eye. pic.twitter.com/bq6bY3PqPz — Nature is Amazing ☘ (@AMAZlNGNATURE) October 28, 2025

Σε ανάρτησή του στο X, το κέντρο ανέφερε ότι ο Μελίσα ήταν «ένας από τους ισχυρότερους τυφώνες που έχουν καταγραφεί στην λεκάνη του Ατλαντικού».

Τι φέρνει η Μελίσα

Η Μελίσα θα κινηθεί κατευθείαν πάνω από την Τζαμάικα τις επόμενες ώρες, φέρνοντας καταστροφικούς ανέμους, πλημμύρες και απειλητικές για τη ζωή καταιγίδες.

Τα κεντρικά τμήματα της Τζαμάικα ενδέχεται να δεχθούν έως και 30 μέτρα ύψους βροχής τις επόμενες δύο ημέρες, σύμφωνα με τον Έβαν Τόμσον, διευθυντή της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Τζαμάικα.

Η Μελίσα αναμένεται να παραμείνει ισχυρός τυφώνας, τουλάχιστον κατηγορίας 3 ή περισσότερο, όταν θα πλήξει την Κούβα από το βράδυ της Τρίτης έως το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων.

Εως τώρα περίπου 240.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα πριν την προσέγγιση του τυφώνα, καθώς το δίκτυο ήταν υπερφορτωμένο, σύμφωνα με τον Ντάριλ Βάζ, υπουργός Επιστημών, Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών και Μεταφορών της Τζαμάικα.