Google Gemini 3: Το πιο έξυπνο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης έως σήμερα
AI 21 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Google Gemini 3: Το πιο έξυπνο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης έως σήμερα

Το Gemini 3 της Google αποτελεί το αποκορύφωμα της σειράς Gemini που ξεκίνησε πριν από σχεδόν δύο χρόνια, με εξελιγμένες λειτουργίες που ξεπερνούν κατά πολύ τα προηγούμενα μοντέλα

Γιώργος Πολύζος
A
A
Vita.gr
Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

Spotlight

Στις 18 Νοεμβρίου 2025, η Google επιβεβαίωσε την κυκλοφορία του Gemini 3, του πιο σύγχρονου και ισχυρού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης που έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της αμερικανικής εταιρείας. Το Gemini 3 σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην εξέλιξη της AI, προσφέροντας πρωτοφανείς δυνατότητες συλλογισμού και πολυτροπικής κατανόησης, και διατίθεται πλέον σε μεγάλη κλίμακα μέσα από τα προϊόντα και τις πλατφόρμες της Google.

Το Gemini 3 αποτελεί το αποκορύφωμα της σειράς Gemini που ξεκίνησε πριν από σχεδόν δύο χρόνια, με εξελιγμένες λειτουργίες που ξεπερνούν κατά πολύ τα προηγούμενα μοντέλα. Με ένα μοναδικό συνδυασμό οπτικής, χωρικής και γλωσσικής κατανόησης, το Gemini 3 μπορεί να επεξεργαστεί πολυσύνθετα δεδομένα σε διάφορες μορφές—κείμενο, εικόνα, βίντεο, ήχο και κώδικα—επιτρέποντας την πραγματοποίηση πληθώρας εφαρμογών από την καθημερινή χρήση ως την επαγγελματική ανάπτυξη.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Gemini 3 είναι ο υπερσύγχρονος συλλογισμός του, που μπορεί να κατανοεί με βάθος και ακρίβεια τις πολλαπλές αποχρώσεις ενός προβλήματος ή μιας ιδέας. Είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται καλύτερα το νόημα και το πλαίσιο των αιτημάτων των χρηστών, παρέχοντας αποτελέσματα που απαιτούν λιγότερες οδηγίες αλλά υψηλότερη ποιότητα. Το μοντέλο ξεχωρίζει για την ικανότητα να λειτουργεί ως συνεργάτης σκέψης, προσφέροντας πρωτότυπες ιδέες και λύσεις σε επιστημονικά, τεχνικά και δημιουργικά πεδία.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του ανεξάρτητου LMArena, το Gemini 3 Pro κατέχει τον υψηλότερο βαθμό Elo (1501), ενώ επιδεικνύει συλλογισμό επιπέδου διδακτορικού με κορυφαίες βαθμολογίες σε καίριες εξετάσεις και benchmark tests. Επιπλέον, το Gemini 3 Pro έχει επιδείξει εξαιρετική ικανότητα στα μαθηματικά, με νέα έξοχα αποτελέσματα σε σταθμισμένες δοκιμασίες όπως το MathArena Apex.

Η Google δεν περιορίζεται μόνο στη θεωρητική ισχύ, παρουσιάζοντας και την πρακτική λειτουργία Gemini 3 Deep Think, η οποία ενισχύει περαιτέρω τις δυνατότητες συλλογισμού και πολυτροπικής ανάλυσης. Αυτή η λειτουργία υιοθετείται πρώτα στους συνδρομητές της υπηρεσίας Google AI Ultra, προσφέροντας νέα επίπεδα απόδοσης και ακρίβειας σε σύνθετα προβλήματα και αλληλεπιδράσεις.

Με το Gemini 3, η Google στοχεύει να κάνει την τεχνητή νοημοσύνη πιο προσβάσιμη και χρηστική για όλους. Η εφαρμογή Gemini, ενσωματώνοντας πλέον και το νέο μοντέλο, μετρά ήδη πάνω από 650 εκατομμύρια χρήστες μηνιαίως, επιβεβαιώνοντας την τεράστια αποδοχή και το εύρος της χρήσης. Από εκπαιδευτικά εργαλεία που μετατρέπουν μεγάλης διάρκειας διαλέξεις σε διαδραστικές οπτικοποιήσεις μέχρι στην ανάλυση αθλητικών βίντεο και τη δημιουργία προγραμμάτων βελτίωσης, το Gemini 3 φιλοδοξεί να μεταμορφώσει τον τρόπο που μαθαίνουμε και δημιουργούμε.

Για τους προγραμματιστές, το Gemini 3 είναι ένα ισχυρό εργαλείο που βελτιώνει την παραγωγικότητα και την αυτονομία των ψηφιακών πρακτόρων (agents). Με μια νέα πλατφόρμα ανάπτυξης, το Google Antigravity, οι προγραμματιστές μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν σύνθετες εργασίες λογισμικού με μεγαλύτερη ευκολία και ακρίβεια, δίνοντας αυτονομία στους ψηφιακούς πρακτόρες να αναλαμβάνουν δράσεις και να ελέγχουν τον κώδικα τους αυτόνομα. Το Gemini 3 καταλαμβάνει τις πρώτες θέσεις σε benchmarks προγραμματισμού, πετυχαίνοντας υψηλές βαθμολογίες σε δοκιμές χρήσης εργαλείων και ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών.

Η Google έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και την υπεύθυνη χρήση του Gemini 3, πραγματοποιώντας το πιο εκτεταμένο σύνολο αξιολογήσεων ασφαλείας για ένα μοντέλο AI στο οικοσύστημά της. Το Gemini 3 παρουσιάζει μειωμένη τάση στη δημιουργία κολακευτικών απαντήσεων, αυξημένη ανθεκτικότητα σε προσπάθειες χειραγώγησης και ενισχυμένη προστασία έναντι κυβερνοεπιθέσεων. Επιπλέον, έχουν συνεργαστεί κορυφαίοι ειδικοί και οργανισμοί ασφάλειας για ανεξάρτητες αξιολογήσεις, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία του μοντέλου πριν από την ευρεία διάθεσή του.

Η διάθεση του Gemini 3 γίνεται πλέον μέσω πολλαπλών καναλιών: στην εφαρμογή Gemini, τη λειτουργία AI στην Αναζήτηση της Google, σε πλατφόρμες προγραμματιστών όπως το AI Studio και το Vertex AI, καθώς και τρίτες πλατφόρμες όπως GitHub, JetBrains και άλλες. Η Google δεσμεύεται να προωθήσει περαιτέρω εξελίξεις στη σειρά Gemini, προσφέροντας τεχνολογίες που θα επεκτείνουν την εξατομίκευση και τη χρησιμότητα της AI για όλους.

Με το Gemini 3, η Google ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην τεχνητή νοημοσύνη, φέρνοντας πιο κοντά σε όλους μια τεχνολογία που όχι μόνο απαντά σε ερωτήματα, αλλά ενεργεί ως πραγματικός συνεργάτης στην επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργία νέων ιδεών.

Πηγή: ΟΤ

Stream science
Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»
Νέο κεφάλαιο 20.11.25

Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»

Ο ΛεΚουν υποστηρίζει ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Τα «μοντέλα του κόσμου» θα μπορούσαν να ξεπεράσουν την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τι πρέπει να προσέξουμε όταν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης
«Όταν» 19.11.25

Τι πρέπει να προσέξουμε όταν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης

H τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζεται ως μαγική λύση σε όλα τα προβλήματα της ανθρωπότητας, όμως δεν υπάρχει εύκολος τρόπος ώστε να μπει στην καθημερινότητά μας δημιουργώντας κέρδος στις εταιρείες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
AI 19.11.25

Ο Λάρι Σάμερς παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας OpenAI μετά τις φήμες για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Ο Λάρι Σάμερς, παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης OpenAI, μετά από όσα έγιναν γνωστά για την πιθανή του σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
H EE υποχωρεί και χαλαρώνει τους κανόνες για την ΑΙ – Χωρίς συναίνεση η χρήση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία 19.11.25

H EE υποχωρεί και χαλαρώνει τους κανόνες για την ΑΙ – Χωρίς συναίνεση η χρήση προσωπικών δεδομένων

Η Κομισιόν ετοιμάζει προτάσεις για τη διευκόλυνση των εταιρειών ΑΙ, Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κάνουν λόγο για πλήγμα στα ψηφιακά δικαιώματα.

Σύνταξη
Τζεφ Μπέζος: Ο ιδρυτής της Amazon στρέφει την προσοχή του στην AI
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 18.11.25

Αυτή είναι η νέα εταιρεία του ιδρυτή της Amazon - Με όνομα που παραπέμπει στον μυθικό Τιτάνα

Με κεφάλαιο ύψους περίπου 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η νεοφυής εταιρεία του Τζεφ Μπεζος φιλοδοξεί να εστιάσει σε εφαρμογές AI

Γιώργος Πολύζος
Το αφεντικό της Google προειδοποιεί ότι καμιά εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη αν σκάσει η φούσκα της AI
Ηχηρή προειδοποίηση 18.11.25

Καμιά εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη αν σκάσει η φούσκα της AI προειδοποιεί το αφεντικό της Google

Ο Σούνταρ Πιτσάι, επιικεφαλής της μητρικής εταιρείας της Google, μίλησε για την κατάσταση στην αγορά της AI - Η προειδοποίησή του έρχεται μετά από αντίστοιχα σχόλια του Τζέιμι Ντάιμον της JP Morgan

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αντί να φοβόμαστε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κλέψει τις δουλειές, μήπως πρέπει απλά να συνεργαστούμε;
Ευρώπη 17.11.25

Αντί να φοβόμαστε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κλέψει τις δουλειές, μήπως πρέπει απλά να συνεργαστούμε;

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι καναδικές επιχειρήσεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, που περιλαμβάνει τους εργαζομένους τους. Ποιες χώρες πρωτοστατούν στην Ευρώπη;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μειώνονται οι θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο σε Ευρώπη και ΗΠΑ – Ο ρόλος της AI
Αλλάζουν οι ισορροπίες 15.11.25

Μειώνονται οι θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο σε Ευρώπη και ΗΠΑ - Ο ρόλος της AI

H ζήτηση στον τομέα της τεχνολογίας στις ανεπτυγμένες οικονομίες βαίνει μειούμενη λόγω και της AI, ωστόσο σε κράτη της Μέσης Ανατολής και σε αναδυόμενες αγορές οι αγγελίες αυξάνονται θεαματικά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ευρώπη: Ποιες χώρες χρησιμοποιούν περισσότερο την AI; Η Ελλάδα ουραγός στην ανάπτυξη
Τεχνολογική κούρσα 14.11.25

Ποιες χώρες στην Ευρώπη χρησιμοποιούν περισσότερο την AI; Η Ελλάδα ουραγός στην ανάπτυξη

Η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης. Ακολουθούν οι χώρες όπου έχει ενσωματωθεί περισσότερο στην καθημερινή ζωή

Σύνταξη
Απάτες με Τεχνητή Νοημοσύνη: Στόχος τα παιδιά, ενώ οι γονείς σιωπούν…
Έρευνα 13.11.25

Η σκοτεινή πλευρά της Τεχνητής Νοημοσύνης: Στόχος τα παιδιά, ενώ οι γονείς σιωπούν...

Νέα έρευνα αποκαλύπτει πώς τα μικρά παιδιά αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες απειλές της Τεχνητής Νοημοσύνης στο διαδίκτυο, ενώ οι γονείς καθυστερούν στις συζητήσεις

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Έρευνα: Σχεδόν αδύνατο για το ανθρώπινο αυτί να διακρίνει τη μουσική από AI – Απαισιόδοξοι οι ακροατές
Έρευνα Ipsos/Deezer 12.11.25

Σχεδόν αδύνατο για το ανθρώπινο αυτί να διακρίνει τη μουσική από AI - Απαισιόδοξοι οι ακροατές

Οι μισοί συμμετέχοντες στην έρευνα της Ipsos έκριναν ότι η AI θα οδηγήσει σε κατώτερης ποιότητας, πιο κοινότοπα τραγούδια - Δύο στους τρεις ανησυχούν για τη δημιουργικότητα στη μουσική παραγωγή

Σύνταξη
Όταν η τεχνητή νοημοσύνη παίζει τον «Θεό» – Εργαλείο υπέρ της υγείας ή απρόβλεπτος κίνδυνος;
AI 12.11.25

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη παίζει τον «Θεό» – Εργαλείο υπέρ της υγείας ή απρόβλεπτος κίνδυνος;

Μία νέα μελέτη κατάφερε να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να σχεδιάσει νέους ιούς που έχουν την δυνατότητα να σκοτώνουν βακτήρια, προκαλώντας ανησυχία αλλά και έκπληξη

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα
Oops lalala 21.11.25

Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα

Ο Pras Michel καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης για τη διοχέτευση εκατομμυρίων από τον Μαλαισιανό Jho Low στην προεκλογική εκστρατεία Ομπάμα, καθώς και για προσπάθεια παρεμπόδισης έρευνας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
NBA: Οι Γκρίζλις «ισοπέδωσαν» τους Κινγκς (137-96) – Ήττες για Κλίπερς και Μάτζικ (129-101)
Inbox 21.11.25

Οι Γκρίζλις «ισοπέδωσαν» τους Κινγκς (137-96) - Ήττες για Κλίπερς και Μάτζικ (129-101)

Οι Ορλάντο Μάτζικ πήραν εύκολη νίκη απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς με 129-101. Οι Μέμφις Γκρίζλις σταμάτησαν το σερί ηττών επικρατώντας των Κίνγκς με 137-96. Ματσάρα στο Σαν Αντόνιο, με τους Σπερς να επικρατούν 135-126 επί των Χοκς.

Σύνταξη
Ινδονησία: Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα
Τραγωδία 21.11.25

Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα της Ινδονησίας

Η πρώτη κατολίσθηση, την περασμένη Πέμπτη, έπληξε τρία χωριά στην παραθαλάσσια περιοχή Τσίλατσαπ στην Ιάβα - Άλλες δυο κατολισθήσεις έπληξαν χωριό στην περιοχή Μπαντζαρνεγκαρά

Σύνταξη
Ο απολογισμός του Αμορίμ για τον 1 χρόνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Είμαστε μακριά από την τελειότητα»
Ποδόσφαιρο 21.11.25

Ο απολογισμός του Αμορίμ για τον 1 χρόνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Είμαστε μακριά από την τελειότητα»

Ο Πορτογάλος Ρούμπεν Αμορίμ παραδέχθηκε ότι «πέρυσι ήμουν πάντα καταβεβλημένος από τα παιχνίδια. Δεν είχα τον χρόνο να ηρεμήσω, να καταλάβω»

Βάιος Μπαλάφας
Μετά από ορόσημο δικαστική απόφαση, η οδηγία της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό είναι ακόμα ζωντανή
Θετικά νέα 21.11.25

Μετά από ορόσημο δικαστική απόφαση, η οδηγία της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό είναι ακόμα ζωντανή

Η απόφαση - σταθμός δικαστηρίου της ΕΕ επικυρώνει την προσέγγιση της οδηγίας για επαρκείς μισθούς και συλλογικές διαπραγματεύσεις, αντιμετωπίζοντας μόνο μικρές οπισθοδρομήσεις στην εφαρμογή της σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Να μην ευημερούν μόνο οι αριθμοί – Η Ισπανία θα μετρά στο ΑΕΠ τη φτώχεια και τις ανισότητες
Αξιόπιστος δείκτης 21.11.25

Να μην ευημερούν μόνο οι αριθμοί – Η Ισπανία θα μετρά στο ΑΕΠ τη φτώχεια και τις ανισότητες

Η Ισπανία, που έχει αναδειχθεί σε πρωταθλητή της οικονομίας στην ΕΕ, προσθέτει ένα νέο δείκτη μέτρησης της ανάπτυξης, που θα συμπεριλαμβάνει μικροοικονομικά στοιχεία στη μέτρηση της ανάπτυξης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
CDC: Οι δημόσιες υπηρεσίες υγεία των ΗΠΑ στην υπηρεσία του Τραμπ – Επικίνδυνα fake news για τα εμβόλια
Επιστροφή στον Μεσαίωνα 21.11.25

Οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην υπηρεσία του Τραμπ - Επικίνδυνα fake news για τα εμβόλια από το CDC

Η αναπαραγωγή fake news από το CDC σε σχέση με τη σύνδεση των εμβολίων στα παιδιά με τον αυτισμό αποτελεί επικίνδυνη εξέλιξη καθώς η επιστήμη εργαλειοποιείται από την πολιτική εξουσία

Σύνταξη
Όλες οι σκέψεις του Μπρένταν Φρέιζερ για την επιστροφή του στη Μούμια – Περίμενα 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα
Επιτέλους 21.11.25

Όλες οι σκέψεις του Μπρένταν Φρέιζερ για την επιστροφή του στη Μούμια – Περίμενα 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μπρένταν Φρέιζερ μίλησε στο Associated Press για την επιστροφή του στον κόσμο της Μούμιας και τον ρόλο του Ρικ Ο' Κόνελ, που τον έκανε σταρ στο Χόλιγουντ.

Σύνταξη
Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει
«Επιχείρηση Πανδημία» 21.11.25

Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει

Πώς θα αντιδρούσατε σήμερα αν ξαφνικά προέκυπτε μια πανδημία; Ένα παιχνίδι σε σχολείο της Γιούτα των ΗΠΑ έδειξε ότι η πανδημία Covid δεν μας έχει διδάξει πολλά. Και μάλλον θα κάνουμε μεγαλύτερα λάθη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι
Κόσμος 21.11.25

Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι

Ο ένας ελέγχει τις υπηρεσίες πληροφοριών, ο άλλος τα φοβερά ακραία τάγματα Αζόφ. Πόσο ασφαλής μπορεί να αιθάνεται ο Ουκρανός πρόεδρος από ένα πιθανό πραξικόπημα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
