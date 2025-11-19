H EE υποχωρεί και χαλαρώνει τους κανόνες για την ΑΙ – Χωρίς συναίνεση η χρήση προσωπικών δεδομένων

Υποκύπτοντας στις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ και των Big Tech, η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να απλοποιήσει τους κανονισμούς για την ΑΙ και την ιδιωτικότητα, μια κίνηση που προκαλεί αντιδράσεις από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Σύμφωνα με σχέδιο πρότασης που περιήλθε στην κατοχή του Reuters, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει μεταξύ άλλων να αναγνωρίσει το «έννομο συμφέρον» των εταιρειών τεχνολογίας να χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα για την εκπαίδευση μοντέλων ΑΙ χωρίς να ζητούν τη συναίνεση των χρηστών.

Ανοιχτή επιστολή 127 οργανώσεων περιγράφει τις προτάσεις ως «τη μεγαλύτερη ανάκληση θεμελιωδών ψηφιακών δικαιωμάτων στην ιστορία της ΕΕ»

Το σχέδιο περιλαμβάνεται στο «Ψηφιακό Όμνιμπας» που θα παρουσιάσει η αντιπρόεδρος της Κομισιόν Χένα Βιρκούνεν προκειμένου να περιορίσει τη γραφειοκρατία και αλληλεπικαλυπτόμενους κανονισμούς όπως το GDPR, ο Κανονισμός για την ΑΙ, η Οδηγία για την ψηφιακή ιδιωτικότητα και ο Κανονισμός Δεδομένων.

Επιχειρήσεις διαμαρτύρονται εδώ και καιρό ότι το GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) και ο πρωτοπόρος Κανονισμός για την ΑΙ πνίγουν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών.

Από την Google και τη Meta Platforms μέχρι ευρωπαϊκούς ομίλους όπως η Siemens και η SAP ζητούν αναθεώρηση των κανόνων για διευκόλυνση της βιομηχανίας. Λομπίστες ζητούν να αναβληθεί για ένα χρόνο ο Κανονισμός για την ΑΙ, ο οποίος τέθηκε σε σταδιακή εφαρμογή από πέρυσι.

Η ΕΕ δέχεται στο μεταξύ πιέσεις και από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία κατηγορεί την ΕΕ ότι στοχοποιεί τις αμερικανικές επιχειρήσεις με υπέρογκα πρόστιμα.

«Η Επιτροπή πρέπει να δείξει ότι εξετάζει σοβαρά την απλοποίηση των κανόνων και την ενθάρρυνση της καινοτομίας, ενώ παράλληλα προστατεύει τη νομική κληρονομιά της Ευρώπης και τα νομοθετικά ορόσημα» δήλωσε στο Reuters η Ντεσισλάβα Σάβοβα της δικηγορικής εταιρείας Clifford Chance.

«Δεν περιμένουμε κάποια ρυθμιστική επανάσταση, ελπίζουμε όμως σε ουσιαστικές, πρακτικές αλλαγές» είπε.

Απλοποίηση κανόνων

Οι σχεδιαζόμενες αλλαγές για τον Κανονισμό ΑΙ μεταξύ άλλων εξαιρούν τις εταιρείες από την υποχρέωση να καταχωρούν τα μοντέλα τους στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα συστήματα υψηλού ρίσκου, εφόσον τα μοντέλα αυτά χρησιμοποιούνται για περιορισμένες ή διαδικαστικές λειτουργίες.

«Η Κομισιόν φαίνεται ότι αποσκοπεί σε απλούστερους, πιο προβλέψιμους κανόνες, οι οποίοι περιορίζουν τις τριβές με τους φορείς καινοτομίας ενώ διατηρούν άθικτες τις βασικές ρυθμιστικές δικλείδες της ΕΕ» σχολίασε ο Άχμεντ Μπαλάντι της δικηγορικής εταιρείας Gibson Dunn.

Οι προτάσεις θα έπρεπε πάντως να εγκριθούν από τις χώρες-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο γενικά δίνει σημασία σε θέματα ιδιωτικότητας.

Ο ευρωβουλευτής Μπράντο Μπενιφέι, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για τον Κανονισμό ΑΙ, δήλωσε την Τρίτη ότι το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τα ψηφιακά δικαιώματα των πολιτών.

«Η μεγαλύτερη οπισθοδρόμηση»

Οργανώσεις για τα ψηφιακά δικαιώματα, όπως η Noyb, καταδίκασαν τις σχεδιαζόμενες τροποποιήσεις ως αποδυνάμωση των ευρωπαϊκών κανονισμών.

Ανοιχτή επιστολή που υπέγραψαν 127 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών περιγράφει τις προτάσεις ως «τη μεγαλύτερη ανάκληση θεμελιωδών ψηφιακών δικαιωμάτων στην ιστορία της ΕΕ».

Την Τετάρτη, ομάδα διαδηλωτών προχώρησε σε αφισοκόλληση στις Βρυξέλλες ζητώντας από την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να αντισταθεί στις Big Tech και τον Τραμπ.

«Είναι απογοητευτικό να βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποχωρεί στις πιέσεις» δήλωσε η ολλανδή ευρωβουλευτής Κιμ βαν Σπάρεντακ.