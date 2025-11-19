science
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
19.11.2025 | 14:07
Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο «στα όρια» των υδάτων της Βρετανίας - «Είμαστε έτοιμοι» λένε στον Πούτιν
Ανησυχία προκαλεί κυβερνοεπίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης – Φτάσαμε ένα επικίνδυνο σημείο καμπής;
19 Νοεμβρίου 2025 | 13:03

Ανησυχία προκαλεί κυβερνοεπίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης – Φτάσαμε ένα επικίνδυνο σημείο καμπής;

Κυβερνοεπίθεση μέσω τεχνητής νοημοσύνης εντοπίστηκε, προκαλώντας ανησυχία για αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Spotlight

Η πρόσφατη ανακοίνωση της νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Anthropic ότι εντόπισε την πρώτη παγκοσμίως εκστρατεία hacking με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης προκάλεσε πληθώρα αντιδράσεων από ειδικούς στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Είναι όμως αυτό ένα επικίνδυνο σημείο καμπής, ή ένας φόβος χωρίς λογική;

Η κυβερνοεπίθεση μέσω της τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί ανησυχία

Σε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, η Anthropic ανέφερε ότι ο βοηθός της, Claude Code, χειραγωγήθηκε για να πραγματοποιήσει το 80-90% μιας «μεγάλης κλίμακας» και «εξαιρετικά εξελιγμένης» κυβερνοεπίθεσης, με ανθρώπινη παρέμβαση να απαιτείται «μόνο σποραδικά».

Η Anthropic, δημιουργός του δημοφιλούς chatbot Claude, δήλωσε ότι η επίθεση είχε ως στόχο να διεισδύσει σε κυβερνητικές υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες τεχνολογίας και εταιρείες παραγωγής χημικών προϊόντων, αν και η επιχείρηση ήταν επιτυχής μόνο σε λίγες περιπτώσεις.

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, η οποία απέδωσε την επίθεση σε χάκερ που χρηματοδοτούνται από το κινεζικό κράτος, δεν διευκρίνισε πώς αποκάλυψε την επιχείρηση, ούτε προσδιόρισε τις «περίπου» 30 οντότητες που, όπως είπε, είχαν στοχοποιηθεί.

Ο Ρομάν Β. Γιαμπόλσκιι, εμπειρογνώμονας σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης και κυβερνοασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Λούισβιλ, δήλωσε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η υποβοηθούμενη από τεχνητή νοημοσύνη πειρατεία αποτελεί σοβαρή απειλή, αν και είναι δύσκολο να επαληθευτούν οι ακριβείς λεπτομέρειες της περιγραφής της Anthropic.

«Τα σύγχρονα μοντέλα μπορούν να γράφουν και να προσαρμόζουν κώδικα εκμετάλλευσης, να διαχειρίζονται τεράστιους όγκους κλεμμένων δεδομένων και να συντονίζουν εργαλεία γρηγορότερα και φθηνότερα από τις ανθρώπινες ομάδες», δήλωσε ο Γιαμπόλσκιι στο Al Jazeera.

Ο Γιαμπόλσκιι δήλωσε ότι αναμένει η τεχνητή νοημοσύνη να αυξήσει τόσο τη συχνότητα όσο και τη σοβαρότητα των επιθέσεων.

«Αυτό είναι πιθανό να πλήξει περισσότερο τις μεσαίες επιχειρήσεις και τις κυβερνητικές υπηρεσίες».

Ο Τζέιμι Σεβίλα, διευθυντής της Epoch AI, δήλωσε ότι δεν είδε πολλά νέα στοιχεία στην έκθεση της Anthropic, αλλά η εμπειρία του παρελθόντος έδειξε ότι οι επιθέσεις με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης είναι εφικτές και πιθανό να γίνουν όλο και πιο συχνές.

«Αυτό είναι πιθανό να πλήξει περισσότερο τις μεσαίες επιχειρήσεις και τις κυβερνητικές υπηρεσίες», δήλωσε ο Σεβίλα στο Al Jazeera.

«Ιστορικά, δεν ήταν αρκετά αξιόλογοι στόχοι για ειδικές εκστρατείες κυβερνοεπίθεσης και συχνά δεν επενδύονταν αρκετά στην κυβερνοασφάλεια, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη τους καθιστά κερδοφόρους στόχους. Αναμένω ότι πολλές από αυτές τις οργανώσεις θα προσαρμοστούν προσλαμβάνοντας ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια, ξεκινώντας προγράμματα ανταμοιβής για την ανακάλυψη τρωτών σημείων και χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για την ανίχνευση και την επιδιόρθωση εσωτερικών αδυναμιών».

Περισσότερες και πιο επιτυχημένες κυβερνοεπιθέσεις;

Ενώ πολλοί αναλυτές έχουν εκφράσει την επιθυμία τους για περισσότερες πληροφορίες από την Anthropic, ορισμένοι έχουν απορρίψει τους ισχυρισμούς της.

Αφού ο γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών Κρις Μέρφι προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα «μας καταστρέψουν» αν η ρύθμιση δεν γίνει προτεραιότητα, ο επικεφαλής επιστήμονας της Meta AI Γιάν ΛεΚάν κατηγόρησε τον νομοθέτη ότι «επηρεάζεται» από μια εταιρεία που επιδιώκει να βάλει «χέρι» στη ρύθμιση.

«Τρομάζουν όλους με αμφίβολες μελέτες, ώστε τα μοντέλα ανοιχτού κώδικα να ρυθμιστούν μέχρι να εξαφανιστούν», δήλωσε ο ΛεΚάν σε μια ανάρτηση στο X.

Ένας εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον δήλωσε ότι η Κίνα «με συνέπεια και αποφασιστικότητα» αντιτίθεται σε όλες τις μορφές κυβερνοεπιθέσεων.

«Ελπίζουμε ότι οι αρμόδιοι φορείς θα υιοθετήσουν μια επαγγελματική και υπεύθυνη στάση, βασίζοντας τον χαρακτηρισμό των κυβερνοεπιθέσεων σε επαρκή στοιχεία και όχι σε αβάσιμες εικασίες και κατηγορίες», δήλωσε ο Λιού Πενγκιού στο Al Jazeera.

Ο Τόμπι Μάρεϊ, εμπειρογνώμονας σε θέματα ασφάλειας υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, δήλωσε ότι η Anthropic είχε επιχειρηματικά κίνητρα για να τονίσει τόσο τους κινδύνους τέτοιων επιθέσεων όσο και την ικανότητά της να τις αντιμετωπίσει.

«Κάποιοι αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς της Anthropic που υποδηλώνουν ότι οι επιτιθέμενοι κατάφεραν να κάνουν το Claude AI να εκτελέσει πολύπλοκες εργασίες με λιγότερη ανθρώπινη εποπτεία από ό,τι απαιτείται συνήθως», δήλωσε ο Μάρεϊ στο ειδησεογραφικό μέσο.

«Δυστυχώς, δεν μας παρέχουν αδιάσειστα στοιχεία για να πούμε με ακρίβεια ποιες εργασίες εκτελέστηκαν ή ποια εποπτεία ασκήθηκε. Επομένως, είναι δύσκολο να κρίνουμε με βεβαιότητα αυτές τις ισχυρισμούς».

Ωστόσο, ο Μάρεϊ δήλωσε ότι δεν βρήκε την έκθεση ιδιαίτερα εκπληκτική, λαμβάνοντας υπόψη πόσο αποτελεσματικοί είναι ορισμένοι βοηθοί τεχνητής νοημοσύνης σε εργασίες όπως η κωδικοποίηση.

«Πρέπει να αναμένουμε να δούμε περισσότερα hacking με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης στο μέλλον, και αυτά τα hacking να γίνουν πιο επιτυχημένα».

«Δεν πιστεύω ότι το hacking με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα αλλάξει τα είδη των κυβερνοεπιθέσεων που θα συμβούν», είπε.

«Ωστόσο, μπορεί να επιφέρει μια αλλαγή κλίμακας. Πρέπει να αναμένουμε να δούμε περισσότερα hacking με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης στο μέλλον, και αυτά τα hacking να γίνουν πιο επιτυχημένα».

Οι αμυντικοί μηχανισμοί

Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να θέσει αυξανόμενους κινδύνους για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, θα είναι επίσης καθοριστική για την ενίσχυση των αμυντικών μηχανισμών, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Ο Φρεντ Χέιντινγκ, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ που ειδικεύεται στην ασφάλεια υπολογιστών και την ασφάλεια τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε ότι πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα προσφέρει «σημαντικό πλεονέκτημα» στους ειδικούς της κυβερνοασφάλειας μακροπρόθεσμα.

«Σήμερα, πολλές κυβερνοεπιχειρήσεις εμποδίζονται από την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού με εξειδίκευση στον κυβερνοχώρο. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο, επιτρέποντάς μας να δοκιμάζουμε όλα τα συστήματά μας σε μεγάλη κλίμακα», δήλωσε ο Χέιντινγκ στο Al Jazeera.

Ο Χέιντινγκ, ο οποίος χαρακτήρισε την περιγραφή της Anthropic ως γενικά αξιόπιστη αλλά «υπερβολική», δήλωσε ότι ο μεγάλος κίνδυνος είναι ότι οι χάκερ θα έχουν την ευκαιρία να δράσουν ανεξέλεγκτα, καθώς οι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας αγωνίζονται να συμβαδίσουν με την εκμετάλλευση της ολοένα και πιο προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης.

«Αν συμβεί αυτό, οι επιτιθέμενοι θα προκαλέσουν χάος στα συστήματά μας με το πάτημα ενός κουμπιού, πριν προλάβουν να αντιδράσουν οι άμυνές μας».

«Δυστυχώς, η αμυντική κοινότητα είναι πιθανό να είναι πολύ αργή στην εφαρμογή της νέας τεχνολογίας σε αυτοματοποιημένες λύσεις δοκιμών ασφάλειας και επιδιόρθωσης», είπε.

«Αν συμβεί αυτό, οι επιτιθέμενοι θα προκαλέσουν χάος στα συστήματά μας με το πάτημα ενός κουμπιού, πριν προλάβουν να αντιδράσουν οι άμυνές μας».

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδε τα αποτελέσματα η NBG Securities

Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδε τα αποτελέσματα η NBG Securities

Business
ΔΕΗ: Στρατηγικές επενδύσεις 10,1 δισ. στην 3ετία  – Στόχος EBITDA 2,9 δισ.

ΔΕΗ: Στρατηγικές επενδύσεις 10,1 δισ. στην 3ετία  – Στόχος EBITDA 2,9 δισ.

H EE υποχωρεί και χαλαρώνει τους κανόνες για την ΑΙ – Χωρίς συναίνεση η χρήση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία 19.11.25

H EE υποχωρεί και χαλαρώνει τους κανόνες για την ΑΙ – Χωρίς συναίνεση η χρήση προσωπικών δεδομένων

Η Κομισιόν ετοιμάζει προτάσεις για τη διευκόλυνση των εταιρειών ΑΙ, Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κάνουν λόγο για πλήγμα στα ψηφιακά δικαιώματα.

Σύνταξη
Τζεφ Μπέζος: Ο ιδρυτής της Amazon στρέφει την προσοχή του στην AI
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 18.11.25

Αυτή είναι η νέα εταιρεία του ιδρυτή της Amazon - Με όνομα που παραπέμπει στον μυθικό Τιτάνα

Με κεφάλαιο ύψους περίπου 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η νεοφυής εταιρεία του Τζεφ Μπεζος φιλοδοξεί να εστιάσει σε εφαρμογές AI

Γιώργος Πολύζος
Το αφεντικό της Google προειδοποιεί ότι καμιά εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη αν σκάσει η φούσκα της AI
Ηχηρή προειδοποίηση 18.11.25

Καμιά εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη αν σκάσει η φούσκα της AI προειδοποιεί το αφεντικό της Google

Ο Σούνταρ Πιτσάι, επιικεφαλής της μητρικής εταιρείας της Google, μίλησε για την κατάσταση στην αγορά της AI - Η προειδοποίησή του έρχεται μετά από αντίστοιχα σχόλια του Τζέιμι Ντάιμον της JP Morgan

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αντί να φοβόμαστε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κλέψει τις δουλειές, μήπως πρέπει απλά να συνεργαστούμε;
Ευρώπη 17.11.25

Αντί να φοβόμαστε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κλέψει τις δουλειές, μήπως πρέπει απλά να συνεργαστούμε;

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι καναδικές επιχειρήσεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, που περιλαμβάνει τους εργαζομένους τους. Ποιες χώρες πρωτοστατούν στην Ευρώπη;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μειώνονται οι θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο σε Ευρώπη και ΗΠΑ – Ο ρόλος της AI
Αλλάζουν οι ισορροπίες 15.11.25

Μειώνονται οι θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο σε Ευρώπη και ΗΠΑ - Ο ρόλος της AI

H ζήτηση στον τομέα της τεχνολογίας στις ανεπτυγμένες οικονομίες βαίνει μειούμενη λόγω και της AI, ωστόσο σε κράτη της Μέσης Ανατολής και σε αναδυόμενες αγορές οι αγγελίες αυξάνονται θεαματικά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ευρώπη: Ποιες χώρες χρησιμοποιούν περισσότερο την AI; Η Ελλάδα ουραγός στην ανάπτυξη
Τεχνολογική κούρσα 14.11.25

Ποιες χώρες στην Ευρώπη χρησιμοποιούν περισσότερο την AI; Η Ελλάδα ουραγός στην ανάπτυξη

Η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης. Ακολουθούν οι χώρες όπου έχει ενσωματωθεί περισσότερο στην καθημερινή ζωή

Σύνταξη
Απάτες με Τεχνητή Νοημοσύνη: Στόχος τα παιδιά, ενώ οι γονείς σιωπούν…
Έρευνα 13.11.25

Η σκοτεινή πλευρά της Τεχνητής Νοημοσύνης: Στόχος τα παιδιά, ενώ οι γονείς σιωπούν...

Νέα έρευνα αποκαλύπτει πώς τα μικρά παιδιά αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες απειλές της Τεχνητής Νοημοσύνης στο διαδίκτυο, ενώ οι γονείς καθυστερούν στις συζητήσεις

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Έρευνα: Σχεδόν αδύνατο για το ανθρώπινο αυτί να διακρίνει τη μουσική από AI – Απαισιόδοξοι οι ακροατές
Έρευνα Ipsos/Deezer 12.11.25

Σχεδόν αδύνατο για το ανθρώπινο αυτί να διακρίνει τη μουσική από AI - Απαισιόδοξοι οι ακροατές

Οι μισοί συμμετέχοντες στην έρευνα της Ipsos έκριναν ότι η AI θα οδηγήσει σε κατώτερης ποιότητας, πιο κοινότοπα τραγούδια - Δύο στους τρεις ανησυχούν για τη δημιουργικότητα στη μουσική παραγωγή

Σύνταξη
Όταν η τεχνητή νοημοσύνη παίζει τον «Θεό» – Εργαλείο υπέρ της υγείας ή απρόβλεπτος κίνδυνος;
AI 12.11.25

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη παίζει τον «Θεό» – Εργαλείο υπέρ της υγείας ή απρόβλεπτος κίνδυνος;

Μία νέα μελέτη κατάφερε να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να σχεδιάσει νέους ιούς που έχουν την δυνατότητα να σκοτώνουν βακτήρια, προκαλώντας ανησυχία αλλά και έκπληξη

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Europol θέλει να αξιοποιήσει την ΑΙ κατά του εγκλήματος
Πρόβλημα η γραφειοκρατία 11.11.25

Η Europol θέλει να αξιοποιήσει την ΑΙ κατά του εγκλήματος

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία τονίζει την ανάγκη επιτάχυνσης των νομικών διαδικασιών και επενδύσεων σε προηγμένες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κβαντική υπολογιστική

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
The Return of the King: 23 χρόνια γεμάτα ρεκόρ για τον μοναδικό Λεμπρόν Τζέιμς
NBA 19.11.25

The Return of the King: 23 χρόνια γεμάτα ρεκόρ για τον μοναδικό Λεμπρόν Τζέιμς

Ο μπασκετικός... Άραγκορν, ο άνθρωπος που, από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο παρκέ, άπαντες περίμεναν να εκπληρώσει την προφητεία και να γίνει ο Βασιλιάς, εδώ και 23χρόνια κάνει ακριβώς αυτό: αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Βρετανία: Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο «στα όρια» των υδάτων της – «Είμαστε έτοιμοι», λένε στον Πούτιν
«Επικίνδυνη ενέργεια» 19.11.25

Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο «στα όρια» των υδάτων της Βρετανίας - «Είμαστε έτοιμοι», λένε στον Πούτιν

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι που μίλησε για «επικίνδυνη ενέργεια» - Το ρωσικό πλοίο Yantar φαίνεται να βρίσκεται βόρεια της Σκωτίας

Σύνταξη
Πεσκόφ: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο περί ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία μετά τη σύνοδο της Αλάσκας
Κόσμος 19.11.25

Πεσκόφ: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο περί ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία μετά τη σύνοδο της Αλάσκας

«Δεν έχουμε τίποτα νέο να μοιραστούμε», δήλωσε ο Πεσκόφ, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες ότι ΗΠΑ και Ρωσία συνεργάζονται κρυφά για να καταρτίσουν σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
«Τα παιδιά δεν είναι καλά» – Η Gen Z παραμένει στο παιδικό δωμάτιο και ξοδεύει όλο και λιγότερο
Οικονομία 19.11.25

«Τα παιδιά δεν είναι καλά» - Η Gen Z παραμένει στο παιδικό δωμάτιο και ξοδεύει όλο και λιγότερο

«Τα παιδιά δεν είναι καλά», προειδοποιεί κορυφαίος οικονομολόγος, καθώς η άνεργη, απαισιόδοξη Gen Z ζει με τους γονείς της και δημιουργεί μια τρύπα πολλών δισεκατομμυρίων στην οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Θεσσαλονίκη: Στους κορυφαίους φθινοπωρινούς προορισμούς στην Ευρώπη, σε αφιέρωμα των Financial Times
«Αυθεντική και πολυεπίπεδη» 19.11.25

Η ελληνική πόλη που οι Financial Times συμπεριλαμβάνουν στους κορυφαίους φθινοπωρινούς προορισμούς στην Ευρώπη

Πολυεπίπεδη και γεμάτη αυθεντικότητα περιγράφεται η Θεσσαλονίκη στο εκτενές αφιέρωμα της βρετανικής εφημερίδας - Από τη θέα στον Θερμαϊκό και τα ιστορικά μνημεία, έως τα μικρά κουρεία και τις γκαλερί

Σύνταξη
Στους δρόμους της Τεχεράνης, οι γυναίκες παίρνουν το τιμόνι — μια σιωπηρή πρόκληση σε ένα σύστημα έμφυλου απαρτχάιντ
«Tabarruj» 19.11.25

Στους δρόμους της Τεχεράνης, οι γυναίκες παίρνουν το τιμόνι — μια σιωπηρή πρόκληση σε ένα σύστημα έμφυλου απαρτχάιντ

Παρά τους περιορισμούς που επιτρέπουν άδειες μόνο σε άνδρες και τις ενστάσεις συντηρητικών κληρικών, γυναίκες οδηγούν όλο και συχνότερα σκούτερ, αλλάζοντας σιωπηλά τους δρόμους της πρωτεύουσας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εθνικής ομάδας δεν είναι ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ
On Field 19.11.25

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Εθνικής ομάδας δεν είναι ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ

Κρυπτόμενοι πίσω από το αδιαμφισβήτητο ταλέντο των διεθνών ουδείς έχει αναλύσει με ψυχραιμία και λεπτομέρειες γιατί η Εθνική δεν θα πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Premier League: Οι μάνατζερ απειλούν με προσφυγή για το νέο salary cap
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Premier League: Οι μάνατζερ απειλούν με προσφυγή για το νέο salary cap

Η ψήφιση των νέων οικονομικών κανόνων πλησιάζει, οι κορυφαίες ατζέντηδες προειδοποιούν για νομική μάχη και η Premier League βρίσκεται μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες συγκρούσεις των τελευταίων ετών.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Φασιστική η συμπεριφορά του Λαζαρίδη – Να τον απομακρύνει ο Μητσοτάκης από εισηγητή της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Φασιστική η συμπεριφορά του Λαζαρίδη – Να τον απομακρύνει ο Μητσοτάκης από εισηγητή της ΝΔ

«Αν ο Πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται τη φασιστική συμπεριφορά του Μ. Λαζαρίδη, επιβεβαιώνει πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ που καταγγέλλει ανοίκεια επίθεση σε βάρος του μάρτυρα, Σταύρου Τζεδάκη, αντιπεριφερειάρχη Κρήτης και στελέχους του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
H EE υποχωρεί και χαλαρώνει τους κανόνες για την ΑΙ – Χωρίς συναίνεση η χρήση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία 19.11.25

H EE υποχωρεί και χαλαρώνει τους κανόνες για την ΑΙ – Χωρίς συναίνεση η χρήση προσωπικών δεδομένων

Η Κομισιόν ετοιμάζει προτάσεις για τη διευκόλυνση των εταιρειών ΑΙ, Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κάνουν λόγο για πλήγμα στα ψηφιακά δικαιώματα.

Σύνταξη
Τηλεφωνικές απάτες: Drones επιστράτευε το κύκλωμα για να δει αν υπάρχουν χρυσαφικά – Αποκαλυπτικοί διάλογοι
Κύκλωμα 19.11.25

Drones επιστράτευαν πριν τις τηλεφωνικές απάτες ώστε να δουν αν υπάρχουν χρυσαφικά - Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Τεχνολογικά υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης, λέει ο Νίκος Βασιλάκος από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για το κύκλωμα με τις απάτες - Γιατί είναι απίθανο να έχουν ιδιώτες τέτοια drones

Σύνταξη
Οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League
Ποδόσφαιρο 19.11.25

Οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League

Ο Γερμανός, Χαρμ Όσμερς, ορίστηκε να σφυρίξει το ΑΕΚ - Άρης, ενώ ο Τάσος Σιδηρόπουλος θα διευθύνει το Ολυμπιακός - Ατρόμητος. - Όλοι οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League.

Σύνταξη
Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε 231 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα σε επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος
Ελλάδα 19.11.25

Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε 231 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα σε επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος

Η ΕΛ.ΑΣ. συμμετείχε σε κοινή επιχειρησιακή δράση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος κατά της ιδιοκτησίας, όπου εντόπισε εκατοντάδες κλεμμένα οχήματα

Σύνταξη
Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»
Πολιτική Γραμματεία 19.11.25

Διαψεύδει ο Σημανδράκος (ΟΠΕΚΕΠΕ) τον Τασούλη για τη λάθος πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ: «Ποτέ δεν είχα ενημέρωση», «το έμαθα από αλλού»

“Ο κ. Τασούλης χθες την κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι με ενημέρωσε προφορικά για τη λάθος πληρωμή. Τον διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά» αναφέρει ο κ. Σημανδράκος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

