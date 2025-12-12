Η OpenAI λανσάρει το GPT-5.2, απάντηση στην απειλή του Gemini 3 της Google

Οι 800 εκατομμύρια χρήστες του ChatGPT μπορούν από την Πέμπτη να δοκιμάσουν το νέο μοντέλο GPT-5.2, απάντηση της OpenAI στο Gemini 3 που παρουσίασε η Google για να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν φέρεται να έθεσε την εταιρεία του σε «κόκκινο συναγερμό» στις αρχές Δεκεμβρίου, όταν το Gemini 3 πέτυχε κορυφαίες επιδόσεις σε μια σειρά τεστ για συστήματα ΑΙ.

Το GPT-5.2 φέρνει βελτιώσεις στη γενική νοημοσύνη, τον προγραμματισμό και την κατανόηση μακρών συζητήσεων, ανέφερε η εταιρεία.

Υποστήριξε επίσης ότι το νέο μοντέλο προσφέρει μεγαλύτερη οικονομική αξία στους χρήστες, καθώς είναι καλύτερο στη δημιουργία παρουσιάσεων και λογιστικών φύλλων και την διεκπεραίωση εργασιών πολλαπλών σταδίων.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Άλτμαν ανέφερε ότι «το Gemini 3 είχε μικρότερη επίδραση στους δείκτες μας από ό,τι φοβόμασταν».

Το GPT-5.2 είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις Instant, Thinking και Pro versions.

Το Instant είναι ταχύτερο στη συγγραφή κειμένων και την αναζήτηση πληροφοριών, το Thinking ειδικεύεται σε δομημένες εργασίες όπως η συγγραφή κώδικα και ο σχεδιασμός, ενώ το Pro προσφέρει ακριβέστερες απαντήσεις σε δύσκολα θέματα, ανέφερε η OpenAI.

Την Πέμπτη, η Disney ανέφερε ότι επενδύει 1 δισ. δολάρια στην OpenAI και θα επιτρέψει στην εταιρεία να χρησιμοποιεί χαρακτήρες από το Star Wars και τις ταινίες της Pixar και της Marvel στην υπηρεσία δημιουργίας βίντεο Sora.