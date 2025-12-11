Η Disney επενδύει 1 δισ. στην OpenAI και ανοίγει το «θησαυροφυλάκιο» χαρακτήρων στο Sora
Σε μια συμφωνία–ορόσημο για την τεχνητή νοημοσύνη, η Disney δίνει πρόσβαση σε πάνω από 200 χαρακτήρες της στο Sora, ενώ επενδύει 1 δισ. δολάρια στην OpenAI, θέτοντας νέους κανόνες στο ΑΙ σύμπαν
- Εκτός από πινακίδα κυκλοφορίας δεν είχε και δίπλωμα ο 28χρονος που παρέσυρε αστυνομικό στην Αττική Οδό
- Το ChatGPT κατηγορείται ότι ενθάρρυνε έναν ψυχικά ασθενή να σκοτώσει τη μητέρα του
- ΕΟΔΥ: 104 νέες εισαγωγές Covid 19 και 7 νέοι θάνατοι την τελευταία εβδομάδα
- Γυναίκα έκλεψε ταχύπλοο στη Βενετία και γκρέμισε μαρμάρινη κουπαστή 850 ετών σε γέφυρα
Σε μια κίνηση που αλλάζει τους συσχετισμούς στη βιομηχανία του θεάματος και της ΑΙ, η Disney επενδύει 1 δισ. δολάρια στην OpenAI και ανοίγει για πρώτη φορά το τεράστιο αρχείο των εμβληματικών χαρακτήρων της στο Sora.
Η συμφωνία προβλέπει ότι πάνω από 200 animated χαρακτήρες —από τον Μίκι και τη Μίνι Μάους μέχρι τις πριγκίπισσες της Disney, τους ήρωες του Frozen, της Moana, του Toy Story, αλλά και εμβληματικές μορφές της Marvel και του Star Wars— θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους χρήστες του Sora για δημιουργία σύντομων βίντεο.
Το ίδιο θα ισχύει και στο ChatGPT, το οποίο αποκτά δυνατότητα παραγωγής εικόνων με τους χαρακτήρες του στούντιο.
Σημαντική λεπτομέρεια: η συμφωνία δεν επιτρέπει την αναπαραγωγή πραγματικών ηθοποιών, των χαρακτηριστικών τους ή των φωνών τους — κάτι που η Disney έχει θέσει ως αδιαπραγμάτευτο όρο στα νέα δεδομένα της ΑΙ.
Ο CEO της Disney, Ρόμπερτ Άιγκερ, τόνισε ότι η συνεργασία «έρχεται σε μια κομβική στιγμή για την τεχνητή νοημοσύνη» και ότι στόχος είναι «η υπεύθυνη διεύρυνση της αφήγησης της εταιρείας, με σεβασμό στους δημιουργούς και στα έργα τους».
Από την πλευρά της OpenAI, ο Σαμ Άλτμαν έκανε λόγο για μια συνεργασία που δείχνει «πώς η τεχνολογία και η δημιουργικότητα μπορούν να συνυπάρξουν», χαρακτηρίζοντας τη Disney «παγκόσμιο σημείο αναφοράς στην αφήγηση ιστοριών».
Σκληρή στάση απέναντι στις υπόλοιπες πλατφόρμες ΑΙ
Την ίδια στιγμή, η Disney συνεχίζει τις νομικές ενέργειες κατά εταιρειών που, όπως υποστηρίζει, χρησιμοποιούν προστατευόμενο υλικό χωρίς άδεια.
Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN, η εταιρεία απέστειλε εξώδικο στη Google, κατηγορώντας τα εργαλεία Veo και Nano Banana ότι επιτρέπουν «μαζική, ανεξέλεγκτη» παραγωγή έργων με χαρακτήρες της.
Παρόμοιες προειδοποιήσεις έχουν σταλεί ήδη στη Meta και στη Character.AI, ενώ τον Ιούνιο η Disney μαζί με τη Universal κατέθεσαν αγωγή κατά της Midjourney για συστηματική παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.
Η νέα συμφωνία με την OpenAI δεν αλλάζει την επιθετική στάση της εταιρείας απέναντι σε παράνομη χρήση της IP της — την ενισχύει.
Το μήνυμα είναι σαφές: συνεργασίες μόνο υπό αυστηρούς όρους και με πλήρη έλεγχο στο πώς η τεχνητή νοημοσύνη αγγίζει τον κόσμο της Disney.
*Mε πληροφορίες από: Axios, CNN, Κεντρική Φωτογραφία: DJ R-3X Talking Action Figure – Star Wars, Πηγή: unsplash.com
