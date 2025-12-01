newspaper
Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 08:54
Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί
Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 12:35
«Οδηγός» για τη Cyber Monday - Τι να προσέξετε και πως να αποφύγετε… παγίδες
Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 14:54
Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι και πώς θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Παγκόσμια φρενίτιδα με το «Zootopia 2» – Χαράς Ευαγγέλια για τη Disney
Διεθνής Οικονομία 01 Δεκεμβρίου 2025 | 01:00

Παγκόσμια φρενίτιδα με το «Zootopia 2» – Χαράς Ευαγγέλια για τη Disney

Οι 556 εκατ. δολ. από εισιτήρια καθιστούν το “Zootopia 2” την ταινία με το υψηλότερο παγκόσμιο άνοιγμα για ταινία κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών, λέει η Disney

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Spotlight

Εσπασε ταμεία η ταινία κινουμένων σχεδίων «Zootopia 2» της Walt Disney, η οποία έκοψε συνολικά εισιτήρια 556 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως κατά τη διάρκεια της περιόδου που γιορτάζεται στις ΗΠΑ γιορτάζεται η «Ημέρα των Ευχαριστιών», σηματοδοτώντας ένα δυνατό ξεκίνημα για την κρίσιμη περίοδο των Χριστουγέννων για το Χόλιγουντ.

Σχεδόν οι μισές εισπράξεις από την Τετάρτη έως την Κυριακή προήλθαν από την Κίνα. Τα 272 εκατομμύρια δολάρια κατέστησαν την ταινία την πιο κερδοφόρα ταινία κινουμένων σχεδίων του Χόλιγουντ στη χώρα, ξεπερνώντας το ρεκόρ που είχε σημειώσει η πρώτη ταινία «Zootopia» το 2016.

Επίσης στις αίθουσες, η ταινία της Universal Pictures το μιούζικαλ «Wicked: For Good» απέφερε 92,2 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως το δεύτερο Σαββατοκύριακο, φτάνοντας συνολικά τα 393,3 εκατομμύρια δολάρια μετά από 10 ημέρες.

Ο ενθουσιασμός για τις δύο ταινίες ήταν ευχάριστη είδηση για τους ιδιοκτήτες κινηματογραφικών αιθουσών, οι οποίοι ελπίζουν ότι το κοινό θα γεμίσει τις αίθουσες τις επόμενες εβδομάδες μέχρι τα Χριστούγεννα, την δεύτερη πιο πολυσύχναστη περίοδο του έτους για τον κινηματογράφο.

Οι ετήσιες πωλήσεις στα ταμεία δεν έχουν ακόμη ανακάμψει στα προ πανδημικά επίπεδα του 2019, όπως επισημαίνει το Reuters.

Το μεγαλύτερο εισπρακτικό αποτέλεσμα για ταινία κινουμένων σχεδίων

Οι εκτιμώμενες εισπράξεις ύψους 556 εκατ. δολαρίων από εισιτήρια καθιστούν το “Zootopia 2” την ταινία με το υψηλότερο παγκόσμιο άνοιγμα για ταινία κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών, σύμφωνα με την εταιρεία.

«Ένα εκπληκτικό παγκόσμιο αποτέλεσμα για το “Zootopia 2”, καθώς η Disney, σε συνδυασμό με μια οικογενειακή ταινία με βαθμολογία PG και μια αγαπημένη πρωτότυπη ταινία, οδήγησε την ταινία σε έσοδα άνω του μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων παγκοσμίως», δήλωσε ο Paul Dergarabedian, επικεφαλής των τάσεων της αγοράς στην Comscore, στο CNBC. «Αυτή η ταινία πραγματικά έλυσε το μυστήριο του τι αναζητούν οι οικογένειες σε όλο τον κόσμο όταν πηγαίνουν στο σινεμά».

«Είναι μια περήφανη στιγμή για την Disney Animation και όλους μας στη Disney, για να μην αναφέρουμε ότι είναι ένας υπέροχος τρόπος για να ξεκινήσει η περίοδος των διακοπών», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο ένας εκ των προέδρων της Disney Entertainment, Alan Bergman.

Επίσης στις αίθουσες, η ταινία της Universal Pictures το μιούζικαλ «Wicked: For Good» απέφερε 92,2 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως το δεύτερο Σαββατοκύριακο, φτάνοντας συνολικά τα 393,3 εκατομμύρια δολάρια μετά από 10 ημέρες.

Η ταινία «Wicked: For Good», που ήταν πρώτη στο box office των ΗΠΑ το περασμένο Σαββατοκύριακο, με πρωταγωνίστριες την Αριάνα Γκράντε και τη Σίνθια Ερίβο έπεσε στη δεύτερη θέση αυτή την εβδομάδα με 93 εκατομμύρια δολάρια.

Ευχάριστη είδηση

Σε κάθε περίπτωση, ο ενθουσιασμός για τις δύο ταινίες ήταν ευχάριστη είδηση για τους ιδιοκτήτες κινηματογραφικών αιθουσών, οι οποίοι ελπίζουν ότι το κοινό θα γεμίσει τις αίθουσες τις επόμενες εβδομάδες μέχρι τα Χριστούγεννα, την δεύτερη πιο πολυσύχναστη περίοδο του έτους για τον κινηματογράφο.

Οι ειδικοί του box office αναμένουν ότι οι ταινίες «Wicked: For Good» και «Zootopia 2» θα συνεχίσουν να σημειώνουν υψηλές πωλήσεις εισιτηρίων τις εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα και πριν την κυκλοφορία της ταινίας «Avatar: Fire and Ash» της Disney.

«Αυτό το τριήμερο των διακοπών θέτει τις βάσεις για ένα σταθερό τελικό σπριντ στο box office για το υπόλοιπο του έτους, με μια μεγάλη ποικιλία ταινιών να βρίσκονται σε αναμονή, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών blockbusters και υποψηφίων για βραβεία. Αυτό είναι ένα ευπρόσδεκτο αποτέλεσμα μετά από μια πολύ ταραχώδη μετα-καλοκαιρινή σεζόν για τις αίθουσες κινηματογράφου», δήλωσε ο Dergarabedian.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Με το βλέμμα στην οικονομία η Wall Street – Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;

Με το βλέμμα στην οικονομία η Wall Street – Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

World
Ρωσία: Ανοίγει νέο μέτωπο επιρροής στην Αφρική – Η αλιεία ως διπλωματία

Ρωσία: Ανοίγει νέο μέτωπο επιρροής στην Αφρική – Η αλιεία ως διπλωματία

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;
Wall Street 30.11.25

Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένει Wall Street τις ανακοινώσεις για τη δραστηριότητα στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες, καθώς και για το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Μελίνα Ζιάγκου
ΕΕ: Διευρύνονται οι ανισότητες στη στέγαση, εντείνεται η πίεση στα νοικοκυριά – Οι ευρωπαϊκές τάσεις
Eurostat 30.11.25

Διευρύνονται οι ανισότητες στη στέγαση, εντείνεται η πίεση στα νοικοκυριά της ΕΕ - Οι ευρωπαϊκές τάσεις

Δυσανάλογη πίεση στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά όσον αφορά στη στέγαση δείχνουν τα νέα στοιχεία της Eurostat – Έντονη ανισότητα σε προσιτότητα, ποιότητα, τύπους ακινήτων και ιδιοκτησιακό καθεστώς

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει
Ηγετική θέση 30.11.25

Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει

Η Κίνα κάνει γοργά βήματα ανάπτυξης σε δύο άλλες πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα καταδείξουν τη δύναμη της κινεζικής καινοτομίας, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του ο Economist

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει
Φεύγουν εκτός κέντρου 30.11.25

Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει

Πώς η κρίση στέγης αλλάζει το Παρίσι - Η δημογραφική πτώση, η ανατίμηση των ακινήτων και η «γεωγραφία της εκτόπισης» αλλάζoυν τον κοινωνικό χάρτη της γαλλικής πρωτεύουσας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο και το νέο κεφάλαιο στην «Εργασία» – Πώς προδιαγράφεται το μέλλον
Δυστοπία; 30.11.25

Από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο και το νέο κεφάλαιο στην «Εργασία» – Πώς προδιαγράφεται το μέλλον

Η εργασία γίνεται ατομική υπόθεση, οι συλλογικοί θεσμοί υποχωρούν, οι ευκαιρίες για σταθερή ζωή περιορίζονται και η πίεση για συνεχή προσαρμογή αυξάνεται

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει κοντά στο 2% – Σταθερά αναμένονται τα επιτόκια
Διεθνής Οικονομία 30.11.25

Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει κοντά στο 2% – Σταθερά αναμένονται τα επιτόκια

Με τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης να αναμένεται να κλείσει κοντά στο 2%, τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα όπως και η στρατηγική της

Σύνταξη
Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320
Παγκόσμια αναστάτωση 29.11.25

Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320

Η επισκευή του προβλήματος που εντοπίστηκε περιλαμβάνει κυρίως την επαναφορά σε παλαιότερο λογισμικό, αλλά πρέπει να γίνει πριν τα αεροσκάφη μπορέσουν να πετάξουν ξανά

Σύνταξη
Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές
Ανοδική πορεία 29.11.25

Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες έχουν αναδειχθεί ως ο κύριος μοχλός της διαρθρωτικής ζήτησης αλλάζοντας ριζικά τη δυναμική της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης

Τζούλη Καλημέρη
Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση
Με φόντο τον 20ο αιώνα 29.11.25

Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση

Όσο πιο περίπλοκος γίνεται ο κόσμος της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο περισσότερο η κοινωνία χρειάζεται θεμέλια που θα εξασφαλίζουν δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Η Χαμάς διαπραγματεύεται για την τύχη των μαχητών της στις σήραγγες ενώ το Ισραήλ τους εξοντώνει
Υπόγειες σήραγγες 01.12.25

Η Χαμάς συζητά για την τύχη των μαχητών της ενώ το Ισραήλ τους εξοντώνει

Διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για την τύχη των μαχητών της Χαμάς που έχουν εγκλωβιστεί στις σήραγες της Γάζας, ενώ το Ισραήλ ανακοινώνει ότι τους «εξουδετερώνει», δηλαδή τους σκοτώνει.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: «Μοναδική ευκαιρία»
Media 01.12.25

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: «Μοναδική ευκαιρία»

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ στα «ΝΕΑ»: «Υπάρχει ένα τεράστιο πάθος από τους Ισραηλινούς για την Ελλάδα και την Κύπρο και για αυτή τη συμμαχία. Είναι μια μοναδική ευκαιρία»

Σύνταξη
Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;
Wall Street 30.11.25

Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένει Wall Street τις ανακοινώσεις για τη δραστηριότητα στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες, καθώς και για το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Μελίνα Ζιάγκου
Πρόεδρος Παρτίζαν: «Ο Ομπράντοβιτς ήθελε να φύγει πριν τον Παναθηναϊκό»
Μπάσκετ 30.11.25

Πρόεδρος Παρτίζαν: «Ο Ομπράντοβιτς ήθελε να φύγει πριν τον Παναθηναϊκό»

Αποκαλύψεις για το παρασκήνιο της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε ο πρόεδρος της Παρτίζαν, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ο «Ζοτς» ήθελε να αποχωρήσει πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Δείξαμε χαρακτήρα, αλλά τα ξεκάθαρα λάθη που κάναμε μας κόστισαν»
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Μπενίτεθ: «Δείξαμε χαρακτήρα, αλλά τα ξεκάθαρα λάθη που κάναμε μας κόστισαν»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έμεινε εν μέρει ικανοποιημένος από την ομάδα του μετά την ήττα από την ΑΕΚ με 3-2, αποδίδοντάς την στα ξεκάθαρα λάθη που έκαναν οι παίκτες του όπως χαρακτηριστικά είπε.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Σλοτ στον Σαλάχ
On Field 30.11.25

Το μήνυμα του Σλοτ στον Σαλάχ

Η Λίβερπουλ πήρε «ανάσα» μετά τη νίκη επί της Γουέστ Χαμ και ο προπονητής των πρωταθλητών άφησε στον πάγκο τον Σαλάχ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αργεντινή: Ενθαρρυμένοι από τον Μιλέι, υποστηρικτές της χούντας ζητούν αποκατάσταση κρατούμενων στρατιωτικών
Επικίνδυνη στροφή 30.11.25

Αργεντινή: Ενθαρρυμένοι από τον Μιλέι, υποστηρικτές της χούντας ζητούν αποκατάσταση κρατούμενων στρατιωτικών

Διαδήλωση-πρόκληση πραγματοποίησαν στο Μπουένος Άιρες πρώην στρατιωτικοί της χούντας στην Αργεντινή και οι οικογένειές τους. Ζητούσαν αποκατάσταση φυλακισμένων για εγκλήματα της δικτατορίας.

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα o Τούρκος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς
Αλεξανδρούπολη 30.11.25

Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα o Τούρκος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς

Πρόκειται για μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίου επικίνδυνων κτηνιατρικών εμβολίων τα οποία είναι σκευάσματα χαμηλού κόστους η ζημιά όμως που προκαλούν στα ζώα είναι μεγάλη.

Σύνταξη
Σκληρές διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών – Αναχωρεί για Μόσχα ο Γουίτκοφ
Αναζητούν λύσεις 30.11.25 Upd: 00:04

Σκληρές διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών – Αναχωρεί για Μόσχα ο Γουίτκοφ

Στόχος της συνάντησης ήταν να υπάρξει ένα πρακτικό αποτέλεσμα, ώστε να τεθεί σε διαπραγμάτευση κατά τη συνάντηση του Αμερικανού απεσταλμένου με τον Ρώσο πρόεδρο. Τη Δευτέρα στη Μόσχα ο Γουίτκοφ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διακοπή στο Άγιαξ – Γκρόνινγκεν λόγω ρίψης δεκάδων καπνογόνων! (vids)
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Διακοπή στο Άγιαξ – Γκρόνινγκεν λόγω ρίψης δεκάδων καπνογόνων! (vids)

Διακοπή στο Άγιαξ – Γκρόνινγκεν λόγω ρίψης δεκάδων καπνογόνων στον αγωνιστικό χώρο από τους οπαδούς του «Αίαντα», θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη συνοπαδού τους που «έφυγε» από τη ζωή μέσα στον μήνα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μουζακίτης για Αλόνσο: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή να μιλάει για μένα ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος»
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Μουζακίτης για Αλόνσο: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή να μιλάει για μένα ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος»

Ο Χρήστος Μουζακίτης «απάντησε» στα άκρως κολακευτικά λόγια που είχε να πει για τον ίδιο ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο, κάνοντας λόγο για μια πολύ μεγάλη τιμή.

Σύνταξη
Οι δύο «μαθητές» του Πεπ
On Field 30.11.25

Οι δύο «μαθητές» του Πεπ

Ο Μαρέσκα είχε τις «απαντήσεις» στο πλάνο του Αρτέτα και ο Ιταλός κέρδισε… πόντους στην μονομαχία με τον Ισπανό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σπανούλης: «Έχουμε μια πολύ ταλαντούχα και παθιασμένη ομάδα, πολύ περήφανος για τις δύο νίκες»
Μπάσκετ 30.11.25

Σπανούλης: «Έχουμε μια πολύ ταλαντούχα και παθιασμένη ομάδα, πολύ περήφανος για τις δύο νίκες»

Οι δηλώσεις που έκανε ο Βασίλης Σπανούλης και οι διεθνείς, μετά τη νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Πορτογαλίας με 76-68 για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Σύνταξη
LIVE: Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 14η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο