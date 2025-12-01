Παγκόσμια φρενίτιδα με το «Zootopia 2» – Χαράς Ευαγγέλια για τη Disney

Εσπασε ταμεία η ταινία κινουμένων σχεδίων «Zootopia 2» της Walt Disney, η οποία έκοψε συνολικά εισιτήρια 556 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως κατά τη διάρκεια της περιόδου που γιορτάζεται στις ΗΠΑ γιορτάζεται η «Ημέρα των Ευχαριστιών», σηματοδοτώντας ένα δυνατό ξεκίνημα για την κρίσιμη περίοδο των Χριστουγέννων για το Χόλιγουντ.

Σχεδόν οι μισές εισπράξεις από την Τετάρτη έως την Κυριακή προήλθαν από την Κίνα. Τα 272 εκατομμύρια δολάρια κατέστησαν την ταινία την πιο κερδοφόρα ταινία κινουμένων σχεδίων του Χόλιγουντ στη χώρα, ξεπερνώντας το ρεκόρ που είχε σημειώσει η πρώτη ταινία «Zootopia» το 2016.

Επίσης στις αίθουσες, η ταινία της Universal Pictures το μιούζικαλ «Wicked: For Good» απέφερε 92,2 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως το δεύτερο Σαββατοκύριακο, φτάνοντας συνολικά τα 393,3 εκατομμύρια δολάρια μετά από 10 ημέρες.

Ο ενθουσιασμός για τις δύο ταινίες ήταν ευχάριστη είδηση για τους ιδιοκτήτες κινηματογραφικών αιθουσών, οι οποίοι ελπίζουν ότι το κοινό θα γεμίσει τις αίθουσες τις επόμενες εβδομάδες μέχρι τα Χριστούγεννα, την δεύτερη πιο πολυσύχναστη περίοδο του έτους για τον κινηματογράφο.

Οι ετήσιες πωλήσεις στα ταμεία δεν έχουν ακόμη ανακάμψει στα προ πανδημικά επίπεδα του 2019, όπως επισημαίνει το Reuters.

Το μεγαλύτερο εισπρακτικό αποτέλεσμα για ταινία κινουμένων σχεδίων

Οι εκτιμώμενες εισπράξεις ύψους 556 εκατ. δολαρίων από εισιτήρια καθιστούν το “Zootopia 2” την ταινία με το υψηλότερο παγκόσμιο άνοιγμα για ταινία κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών, σύμφωνα με την εταιρεία.

«Ένα εκπληκτικό παγκόσμιο αποτέλεσμα για το “Zootopia 2”, καθώς η Disney, σε συνδυασμό με μια οικογενειακή ταινία με βαθμολογία PG και μια αγαπημένη πρωτότυπη ταινία, οδήγησε την ταινία σε έσοδα άνω του μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων παγκοσμίως», δήλωσε ο Paul Dergarabedian, επικεφαλής των τάσεων της αγοράς στην Comscore, στο CNBC. «Αυτή η ταινία πραγματικά έλυσε το μυστήριο του τι αναζητούν οι οικογένειες σε όλο τον κόσμο όταν πηγαίνουν στο σινεμά».

«Είναι μια περήφανη στιγμή για την Disney Animation και όλους μας στη Disney, για να μην αναφέρουμε ότι είναι ένας υπέροχος τρόπος για να ξεκινήσει η περίοδος των διακοπών», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο ένας εκ των προέδρων της Disney Entertainment, Alan Bergman.

Η ταινία «Wicked: For Good», που ήταν πρώτη στο box office των ΗΠΑ το περασμένο Σαββατοκύριακο, με πρωταγωνίστριες την Αριάνα Γκράντε και τη Σίνθια Ερίβο έπεσε στη δεύτερη θέση αυτή την εβδομάδα με 93 εκατομμύρια δολάρια.

Ευχάριστη είδηση

Σε κάθε περίπτωση, ο ενθουσιασμός για τις δύο ταινίες ήταν ευχάριστη είδηση για τους ιδιοκτήτες κινηματογραφικών αιθουσών, οι οποίοι ελπίζουν ότι το κοινό θα γεμίσει τις αίθουσες τις επόμενες εβδομάδες μέχρι τα Χριστούγεννα, την δεύτερη πιο πολυσύχναστη περίοδο του έτους για τον κινηματογράφο.

Οι ειδικοί του box office αναμένουν ότι οι ταινίες «Wicked: For Good» και «Zootopia 2» θα συνεχίσουν να σημειώνουν υψηλές πωλήσεις εισιτηρίων τις εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα και πριν την κυκλοφορία της ταινίας «Avatar: Fire and Ash» της Disney.

«Αυτό το τριήμερο των διακοπών θέτει τις βάσεις για ένα σταθερό τελικό σπριντ στο box office για το υπόλοιπο του έτους, με μια μεγάλη ποικιλία ταινιών να βρίσκονται σε αναμονή, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών blockbusters και υποψηφίων για βραβεία. Αυτό είναι ένα ευπρόσδεκτο αποτέλεσμα μετά από μια πολύ ταραχώδη μετα-καλοκαιρινή σεζόν για τις αίθουσες κινηματογράφου», δήλωσε ο Dergarabedian.