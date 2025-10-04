Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»

Το εγχειρίδιο της επιτυχίας φαίνεται πως θα «δανειστεί» η κινεζική Pop Mart για τα Labubu από την Disney, καθώς επιδιώκει να μετατρέψει τις τεράστιες πωλήσεις των παιχνιδιών σε επιτυχία με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η Pop Mart έχει ήδη καταφέρει αυτό που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο – καθιστώντας το Labubu το πρώτο κινεζικό προϊόν που κέρδισε ένα παγκόσμιο κοινό για τη συναισθηματική και δημιουργική του απήχηση και όχι επειδή αντιπροσωπεύει τη σχέση ποιότητας-τιμής. Και τώρα, στοχεύει να κεφαλαιοποιήσει την επιτυχία του παιχνιδιού.

Η Pop Mart στα χνάρια της Disney

«Έχουμε μάθει από την Disney εδώ και πολύ καιρό. Στην πραγματικότητα, η μεγάλη αξία της Disney έγκειται στην ικανότητά της να διαχειρίζεται την πνευματική ιδιοκτησία μακροπρόθεσμα, ακόμη και έως και 100 χρόνια», σημείωσε ο εκτελεστικός διευθυντής και συν-COO Si De στο Reuters, αναφέροντας το παράδειγμα του Μίκυ Μάους, που δημιουργήθηκε ως καρτούν πριν από σχεδόν έναν αιώνα.

Ακόμα και όταν οι αναλυτές αμφισβητούν την εξάρτηση της Pop Mart από το Labubu και την τύχη της εταιρείας καθώς η δημοτικότητα του παιχνιδιού αναπόφευκτα μειώνεται, η ίδια η εταιρεία εξακολουθεί να βλέπει πολλές δυνατότητες για την ανάπτυξη περιεχομένου, ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων και περισσότερων εμπορευμάτων γύρω από τον χαρακτήρα – όπως κάνει δηλαδή η Disney με την πιο δημοφιλή πνευματική ιδιοκτησία της.

Ο Si δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα ή εκτίμηση για την επένδυση κατά την πρώτη συνέντευξη που έδωσε ένα κορυφαίο στέλεχος της εταιρείας σε ξένα μέσα ενημέρωσης από το 2022.

Ανέφερε μάλιστα ότι η εστίαση της Pop Mart βραχυπρόθεσμα δεν ήταν να βρει την «επόμενη μεγάλη επιτυχία» αλλά να επενδύσει σε «καλύτερα προϊόντα, βρίσκοντας καλύτερες συνεργασίες, αναπτύσσοντας περιεχόμενο, θεματικά πάρκα, βιτρίνες καταστημάτων» για τα Labubu, και ο τελικός στόχος ήταν να έχει πέντε έως δέκα IP με παρόμοιο μακροπρόθεσμο δυναμικό με τη Labubu.

Η αξία των Labubu

Η παγκόσμια επιτυχία των Labubu έχει οδηγήσει τις μετοχές της εισηγμένης στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ εταιρείας σε άνοδο σχεδόν 200% μέχρι στιγμής φέτος, και η Pop Mart αξίζει πλέον περισσότερο από τις Hasbro, Mattel και Sanrio μαζί.

«Η Pop Mart πουλάει έναν τρόπο ζωής που οι καταναλωτές αγοράζουν επειδή θέλουν να είναι μέρος του», πρόσθεσε και ο Louis Houdart, διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτική εταιρείας Mad, προσθέτοντας ότι τα περιθώρια κέρδους της ανταγωνίζονται ορισμένες μάρκες πολυτελείας.

Έχει επίσης τροφοδοτήσει τις επενδύσεις στην ακμάζουσα βιομηχανία παιχνιδιών της Κίνας, εντείνοντας την ανταγωνιστική πίεση στην Pop Mart, την κορυφαία εταιρεία της αγοράς.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ιουλίου από την Industry World, μια κινεζική πλατφόρμα πληροφοριών για την αγορά, η κινεζική αγορά παιχνιδιών τέχνης αναμένεται να φτάσει τα 120 δισεκατομμύρια γιουάν (16,85 δισεκατομμύρια δολάρια) σε έσοδα φέτος, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 35% της παγκόσμιας αγοράς και διατηρώντας διψήφια ανάπτυξη στην Κίνα.

Αν και η Pop Mart δεν αναφέρει τις πωλήσεις των Labubu, η σειρά στην οποία ανήκει, The Monsters, αντιπροσώπευε σχεδόν το 35% των συνολικών εσόδων του πρώτου εξαμήνου φέτος, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την εξάρτηση της εταιρείας από τον χαρακτήρα.

Η δημοτικότητα των Labubu έχει ενισχύσει τις πωλήσεις προϊόντων που πουλήθηκαν σε στάβλους, όπως τα Molly, Skullpanda και Crybaby (τα οποία είχαν πωλήσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου γιουάν το πρώτο εξάμηνο), αλλά τροφοδότησε και την περιέργεια πέρα ​​από τις προσφορές της Pop Mart.

Άλλοι μεγάλοι λιανοπωλητές ανάλογων παιχνιδιών στην Κίνα περιλαμβάνουν τα 52 Toys και Miniso, η οποία παραδοσιακά βασιζόταν σε άδειες πνευματικής ιδιοκτησίας από εταιρείες όπως η Disney και η Sanrio αλλά τώρα επενδύει περισσότερο στην ανάπτυξη πρωτότυπης πνευματικής ιδιοκτησίας και υπογράφει συνεργασίες με σχεδιαστές παιχνιδιών τέχνης.

«Η Pop Mart έχει ανοίξει τον δρόμο» για την υπόλοιπη βιομηχανία παιχνιδιών τέχνης της Κίνας, δήλωσε ο Zhou Junyu, επικεφαλής πνευματικής ιδιοκτησίας στη Siguworks, μία από τις εταιρείες παιχνιδιών τέχνης που συνεργάζονται με τη Miniso.

Όπως η Pop Mart έχει μελετήσει την Disney, έτσι και άλλες εταιρείες στην Κίνα έχουν μελετήσει την Pop Mart. Παραμένει ασαφές αν το μοντέλο της Disney θα τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό.

«Όλοι γνωρίζουμε το στρατηγικό εγχειρίδιο της Disney, το οποίο συνολικά είναι σχετικά εύκολο να αναπαραχθεί, αλλά η επιτυχία της όχι», συμπλήρωσε ο αναλυτής της Morningstar, Jeff Zhang. «Εννοώ, σε σύγκριση με τους παλαιούς παρόχους IP όπως η Disney και η Sanrio, η Pop Mart έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, υπάρχει επίσης κίνδυνος εκτέλεσης».

Πηγή: ot.gr