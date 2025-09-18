Labubu: Η απόλυτη «μασκότ» του 2025

Αν ποτέ νιώσετε ότι τα παιδιά σας έχουν καλύτερη εικόνα για την κατάσταση του κόσμου από εσάς, ίσως αυτό συμβαίνει επειδή καταλαβαίνουν τα Labubu καλύτερα από εσάς.

Τα Labubu παρουσιάστηκαν στον κόσμο το 2015, όταν ο συγγραφέας Κάσινγκ Λουνγκ, με έδρα την Ολλανδία, δημοσίευσε τα «Τα Τέρατα», μια σειρά παιδικών βιβλίων με τους χαρακτήρες. Μόλις τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο, η τύχη χαμογέλασε πραγματικά σε αυτά τα άσχημα χαριτωμένα ξωτικά — μετατρέποντάς τα σε συλλεκτικά λούτρινα παιχνίδια που στη συνέχεια έγιναν ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, με τις πωλήσεις φέτος καθ’ οδόν να ξεπεράσουν από τις Barbie και να ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Η επακόλουθη αύξηση της τιμής της μετοχής της Pop Mart International Group Ltd., η οποία κατασκευάζει και πουλάει τα παιχνίδια, οδήγησε τον 38χρονο ιδρυτή της εταιρείας με έδρα το Χονγκ Κονγκ, Γουάνγκ Νινγκ, να γίνει ο 12ος πλουσιότερος άνθρωπος στην Κίνα, με καθαρή περιουσία άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα Labubu, πρώτα απ’ όλα, είναι charms για τσάντες, ουσιαστικά μπρελόκ που έχουν αλλάξει την επωνυμία τους ώστε οι άνθρωποι να θέλουν πολλά από αυτά αντί για μόνο ένα. Τα charms για τσάντες έχουν μακρά ιστορία – η ομώνυμη τσάντα Hermes της Jane Birkin, η οποία ήταν πάντα στολισμένη με διάφορα μπιχλιμπίδια και στολίδια, πουλήθηκε για 10 εκατομμύρια δολάρια νωρίτερα φέτος, αν και αφού αφαιρέθηκαν οι διάφορες προσθήκες της – και διατίθεται σε πολλά σχήματα, μεγέθη και τιμές.

Τα μικρά, χαριτωμένα, λούτρινα στολίδια, συμπεριλαμβανομένων των Labubu, κοστίζουν γενικά περίπου 15 ή 20 δολάρια, αλλά μπορούν να ξεπεράσουν τα 1.000 δολάρια αν είναι από επώνυμο οίκο μόδας. Η συλλογή Labubu, η οποία έχει δημιουργήσει μια δευτερογενή αγορά όπου τα παιχνίδια διαπραγματεύονται πολλές φορές περισσότερο από ό,τι κοστίζουν στη λιανική.

Όπως στην αγορά πολυτελείας

Μια άλλη ομοιότητα με είδη πολυτελείας όπως ρολόγια και τσάντες είναι η άνοδος των Lafufu, ή ψεύτικων Labubu — που άλλοι περιφρονούν και άλλοι λατρεύουν ως μια ορθολογικά ειρωνική απάντηση σε έναν συντριπτικό κατακλυσμό στοχευμένου μάρκετινγκ και τεράστιων περιθωρίων κέρδους. Οι καταναλωτές το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό, και ενώ κάποιοι είναι στην ευχάριστη θέση να ξοδέψουν τα χρήματά τους σε γνήσια είδη, άλλοι απολαμβάνουν να συλλέγουν υπερ-απομιμήσεις, αλλά κοστίζουν μόλις το 2% της τιμής.

Όπως και στον κόσμο της μόδας, η ζήτηση για ψεύτικα Labubu χρησιμεύει μόνο για να διευρύνει την αναγνωρισιμότητα της μάρκας και να επιταχύνει τη ζήτηση για τα γνήσια.

Η κύρια διαφορά μεταξύ των συλλεκτών ρολογιών και τσαντών και των συλλεκτών Labubu είναι ότι αυτοί που ανήκουν στην τελευταία ομάδα ξοδεύουν πολύ λιγότερα χρήματα για το χόμπι τους και παίρνουν τον εαυτό τους πολύ λιγότερο σοβαρά.

Η αντι-ελιτ φύση των Labubu είναι μόνο ένας από τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να είναι το τέλειο avatar του 2025. Δεν είναι όλα ίδια – είναι ουσιαστικά μη ανταλλάξιμα tokens που ενσαρκώνονται – αλλά εξακολουθούν να είναι δημοκρατικά και χωρίς αποκλεισμούς, διαθέσιμα με σειρά προτεραιότητας από το Pop Mart για περίπου 20 δολάρια. Κατά καιρούς, μια παρτίδα τυφλών κουτιών θα φτάνει στον λιανοπωλητή, και να ξεπουλιέται αμέσως.

Δεν είναι καινοφανές

Τα παιχνίδια της μόδας δεν είναι κάτι καινούργιο — μην ξεχνάτε ποτέ τη μανία του Beanie Baby, η οποία έλαβε χώρα επίσης κατά τη διάρκεια μιας περιόδου κερδοσκοπικού ζήλου, στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Αλλά τα Labubu έχουν εξαπλωθεί στους κόσμους των διασημοτήτων και της ποπ κουλτούρας με τρόπο που τα Beanie Babies, τα οποία δεν είχαν το TikTok ως πολλαπλασιαστή δύναμης, δεν θα μπορούσαν ποτέ.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ η μανία με τα Beanie Baby ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου αμερικανική, η μανία με τα Labubu δεν είναι μόνο παγκόσμια αλλά και κυρίως κινεζική, με περισσότερο από το ήμισυ των εσόδων της Pop Mart να προέρχεται από την ηπειρωτική χώρα. Οι παγκόσμιες μανίες που επικεντρώνεται στην εταιρική πνευματική ιδιοκτησία έχουν ξεκινήσει σε πολλές χώρες, και η Νότια Κορέα ειδικότερα ειδικεύεται στη δημιουργία και εξαγωγή τέτοιων πραγμάτων, αλλά η Κίνα, μέχρι τώρα, γενικά δεν είχε καταφέρει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της.

Η εμφάνιση των Labubu είναι επίσης γνώρισμα της εποχής. Ενώ τα Beanie Babies ήταν παραδοσιακά χαριτωμένα, τα Labubu είναι πιο κοντά στην ιαπωνική έννοια του busu-kawaii, πράγματα που είναι αξιαγάπητα ακριβώς λόγω των ελαττωμάτων τους.

Μία από τις πιο 2025 πτυχές των Labubus είναι η αδιάλλακτη τυχαιότητά τους, συμπεριλαμβανομένης της τυχαιότητας στην τιμή, η οποία, όπως και η τιμή της μετοχής της Pop Mart, μπορεί σίγουρα να μειωθεί αλλά και να αυξηθεί. Όχι μόνο η κατανομή τους είναι σκόπιμα τυχαιοποιημένη με τη χρήση σφραγισμένων κουτιών, αλλά ολόκληρο το φαινόμενο Labubu συνοψίζει τη θεωρία του καθηγητή του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, Ντάνκαν Γουάτς, ότι η πολιτιστική επιτυχία είναι εγγενώς απρόβλεπτη, η οποία καθορίζεται κυρίως από τον συνδυασμό κοινωνικής επιρροής και τύχης.

Σε έναν κόσμο όπου έως και έξι απίθανα πράγματα μπορούν να συμβούν πριν από το πρωινό, τα Labubu αποτελούν μια φυσική υπενθύμιση ότι ένα άγνωστο ολλανδικό παιδικό βιβλίο της τελευταίας δεκαετίας μπορεί να γίνει ένα παγκόσμιο φαινόμενο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη μια μέρα στην άλλη, όπως και πολλά άλλα κρυπτονομίσματα meme. Το ερώτημα δεν είναι γιατί πέτυχαν, αλλά γιατί να μην πετύχαιναν.

Πηγή: ΟΤ