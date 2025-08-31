Ποιος είναι ο «πατέρας» των Labubu

Μια περιουσία έχουν ξοδέψει οι θαυμαστές των Labubu για τις viral κούκλες, καθιστώντας τον άνθρωπο πίσω από το φαινόμενο των μικρών λούτρινων «τεράτων» έναν από τους μεγαλύτερους κερδισμένους στον κόσμο φέτος.

Οι μετοχές της κινεζικής εταιρείας κατασκευής παιχνιδιών Pop Mart έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 250% φέτος λόγω της μανίας Labubu, ενισχύοντας την καθαρή περιουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου Γουάνγκ Νινγκ, στα 27,5 δισεκατομμύρια δολάρια στο κλείσιμο της Τρίτης, σύμφωνα με τον Δείκτη Bloomberg Billionaires.

Οι Labubu από «χρυσό»

Χάρη στο σχεδόν 50% των μετοχών του στην Pop Mart, ο Γουάνγκ είναι περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια πλουσιότερος από ό,τι στις αρχές του 2025, πράγμα που σημαίνει ότι η καθαρή του περιουσία έχει υπερτριπλασιαστεί φέτος. Έχει ξεπεράσει τον Μάικλ Ντελ, τον Τζεφ Μπέζος, τον Γουόρεν Μπάφετ και όλα τα ονόματα εκτός από επτά από όσους βρίσκονται στη λίστα των πλουσίων.

Η αλλαγή τον ανέβασε από την 400ή στην 79η θέση στον πίνακα κατάταξης του Bloomberg, τοποθετώντας τον μπροστά ακόμη και από γνωστούς δισεκατομμυριούχους όπως ο Τίτερ Τιλ, του οποίου η περιουσία έχει 24,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η μετοχή της Pop Mart έχει εκτοξευθεί καθώς η ζήτηση για τα προϊόντα της έχει μεταφραστεί σε ισχυρά οικονομικά κέρδη. Τα έσοδα του πρώτου εξαμήνου τριπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση σε περίπου 13,9 δισεκατομμύρια γιουάν, δηλαδή περίπου 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια, τροφοδοτώντας μια πενταπλάσια αύξηση των λειτουργικών κερδών σε περίπου 6 δισεκατομμύρια γιουάν. Η συλλογή Monsters, η οποία περιλαμβάνει τις Labubu, απέφερε περίπου 4,8 δισεκατομμύρια γιουάν – περισσότερο από το ένα τρίτο των συνολικών πωλήσεων.

Είναι μια απίθανη ιστορία: ένας millennial αποφασίζει ότι το άνοιγμα ενός καταστήματος παιχνιδιών, ήταν η καλύτερη πορεία δράσης για να γίνει δισεκατομμυριούχος – και στην πραγματικότητα τα καταφέρνει. Η Pop Mart ήταν σχεδόν ασήμαντη πριν από λίγα χρόνια. Τώρα, οι μεγάλες ουρές προαναγγέλλουν την άφιξή της σε διάφορες χώρες, τα παιχνίδια της είναι μια viral τρέλα και η εταιρεία εκτιμάται ότι αξίζει 40 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Γεννημένος στη Χενάν της Κίνας, ο Γουάνγκ Νινγκ γεννήθηκε το 1987. Σπούδασε διαφήμιση και αποφοίτησε το 2009 από το Πανεπιστήμιο Zhengzhou. Στη συνέχεια, εργάστηκε για την Sina Corporation, η οποία κατέχει την περίφημη κινεζική ιστοσελίδα Weibo. Αφού εργάστηκε εκεί για ένα χρόνο, ο Γουάνγκ αποφάσισε να ξεκινήσει μόνος του τη δική του επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Χονγκ Κονγκ, ο Γουάνγκ ανακάλυψε καταστήματα που πωλούσαν δημοφιλή προϊόντα και συνειδητοποίησε ότι δεν υπήρχε παρόμοιο κατάστημα στην Κίνα. Ανέλαβε ο ίδιος να ανοίξει το πρώτο κατάστημα του είδους του εκεί. Έτσι, γεννήθηκε η Pop Mart το 2010, ανοίγοντας το πρώτο της κατάστημα στο διάσημο τεχνολογικό κέντρο Zhongguancun στην περιοχή Haidan του Πεκίνου. Επειδή αντιμετώπισε τόσα πολλά προβλήματα στη λειτουργία του καταστήματος, ο Γουάνγκ επέστρεψε στα… θρανία, στη Σχολή Διοίκησης Guanghua στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου το 2014.

Ήταν περίπου εκείνη την εποχή που ο Γουάνγκ επικεντρώθηκε μόνο στην πώληση παιχνιδιών. Αποφάσισε επίσης να τα πουλάει σε «τυφλά κουτιά», πράγμα που σήμαινε ότι οι πελάτες δεν θα ξέρουν τι φιγούρα θα πάρουν όταν αγοράσουν ένα. Ήταν μια ριψοκίνδυνη κίνηση που οδήγησε στην επιτυχία της Pop Mart και αποτελεί το σήμα κατατεθέν της μέχρι σήμερα.

Από μια ιδέα, στα παιχνίδια

Ο Γουάνγκ άρχισε επίσης να προσεγγίζει καλλιτέχνες για συνεργασίες. Ένας από τους πρώτους καλλιτέχνες που προσέγγισε ήταν ο Κένι Γουόνγκ από το Χονγκ Κονγκ. Η Molly, η χαριτωμένη φιγούρα με τα μεγάλα μάτια, ήταν το αποτέλεσμα της συνεργασίας, καθώς και μιας τεράστιας αύξησης στις πωλήσεις που ανήλθαν σε 73 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2018.

To 2020, η Pop Mart εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ. Τώρα, εκτιμάται ότι αξίζει το επιβλητικό ποσό 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ με καταστήματα σε όλη την Ασία, την Ωκεανία και την Ευρώπη. Όσο για τον ίδιο τον Γουάνγκ, η καθαρή του αξία εκτιμάται σε περίπου 27,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, πολύ περισσότερο από τότε που ξεκίνησε την Pop Mart πριν από 15 χρόνια.

Η εταιρεία δεν δείχνει σημάδια κόπωσης. Ειδικά με τα viral παιχνίδια όπως τις εμβληματικές Labubu, οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι πρόθυμοι να περιμένουν σε μεγάλες ουρές για να αποκτήσουν φιγούρες. Ο Γουάνγκ ονομάστηκε επίσης πρόσφατα ο 10ος πλουσιότερος άνθρωπος στην Κίνα.

