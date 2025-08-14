Labubu – Funko: Αντίθετες πορείες για τα δημοφιλή παιχνίδια

Αδύναμες μπροστά στο virality των Labubu φαίνεται πως είναι οι φιγούρες της Funko, με τις αντίθετες πορείες των δύο εταιρειών παιχνιδιών να αποτυπώνονται στα πρόσφατα αποτελέσματά τους, αλλά και τις κινήσεις αναπτυξής τους το επόμενο διάστημα.

Βασική αιτία φαίνεται πως είναι η απήχηση των άσχημων μεν χαριτωμένων δε Labubu τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών, με την μητρική εταιρεία Pop Mart με έδρα το Πεκίνο, να ποντάρει στην τάση του kidulting – της λατρείας των ενηλίκων για «προχωρημένα» παιδικά παιχνίδια.

Η μανία με τις Labubu

Ενδεικτικό είναι πως και οι Labubu έχουν γίνει viral θέματα βίντεο στο TikTok και έχουν δημιουργήσει τεράστιες ουρές έξω από τα καταστήματα Pop Mart από το Παρίσι μέχρι το Λος Άντζελες. Διασημότητες όπως η Dua Lipa, η Rihanna και η Lisa του συγκροτήματος K-pop Blackpink έχουν φορέσει το χαμογελαστό τερατάκι ως αξεσουάρ τσάντας.

Η Labubu είναι μία από τις λίγες κινεζικά καταναλωτικά brands που έχουν αποκτήσει παγκόσμια αναγνώριση, με την κεφαλαιοποίηση αγοράς της Pop Mart, η οποία ανέρχεται σε 40 δισεκατομμύρια δολάρια, να είναι πλέον διπλάσια από την αξία των αμερικανικών ομίλων Hasbro και Mattel μαζί.

«Είναι σαν μια παγκόσμια γλώσσα», δήλωσε στους Financial Times ο Τζέισον Γιου, διευθύνων σύμβουλος για την Κίνα στον ερευνητικό όμιλο Kantar Worldpanel, αναφερόμενος στην αντισυμβατική γοητεία της Labubu.

Τα τελευταία χρόνια, η Pop Mart έχει ξεκινήσει μια φιλόδοξη παγκόσμια επέκταση, με ένα από τα στελέχη της να λέει στους Financial Times το 2022 ότι η εταιρεία ήθελε να μιμηθεί τη Lego πραγματοποιώντας το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων στο του εξωτερικό.

Στο τέλος του περασμένου έτους, είχε 130 φυσικά καταστήματα και 192 σημεία πώλησης αυτόματων πωλητών εκτός της ηπειρωτικής Κίνας, κυρίως σε ΗΠΑ, Ευρώπη και νοτιοανατολική Ασία. Απευθύνεται επίσης σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, όπως η Amazon και το TikTok.

Γιατί υποχωρεί η Funko

Καθαρές πωλήσεις για το δεύτερο τρίμηνο ύψους 193,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσε η εταιρεία παιχνιδιών Funko, σημειώνοντας πτώση 22% σε ετήσια βάση, σε ένα τρίμηνο που επηρεάστηκε από ένα δυναμικό και αβέβαιο τιμολογιακό περιβάλλον.

Η εταιρεία που δημιουργήθηκε το 1998 από το συλλέκτη Mike Becker και πωλεί έκτοτε συλλεκτικά αντικείμενα ποπ κουλτούρας, με πιο γνωστές τις φιγούρες από βινύλιο Funko Pop! είδε τη δημοφιλία της να κινείται πτωτικά καθώς κατέγραψε ζημίες 41 εκατομμυρίων δολαρίων από καθαρά κέρδη 5,4 εκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσια βάση.

Η Funko υπέβαλε έγγραφα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ σχετικά με μια προσφορά μετοχών στην αγορά, η οποία θα επιτρέψει στην εταιρεία να πουλήσει μετοχές της κοινής μετοχής της έως και 40 εκατομμύρια δολάρια. Ενώ προσέλαβε επίσης μια εξωτερική εταιρεία για να την συμβουλεύσει σχετικά με την αναχρηματοδότηση του χρέους της, η οποία λήγει τον Σεπτέμβριο του 2026.

Οι χαρακτηριστικές φιγούρες για τα υπερμεγέθη κεφάλια και τα μεγάλα, μαύρα μάτια, και αναπαριστούν χαρακτήρες από μια μεγάλη γκάμα ταινιών, τηλεοπτικών εκπομπών, βιντεοπαιχνιδιών και άλλων, υφίστανται τις οικονομικές επιπτώσεις της αλλαγής των δασμολογικών πολιτικών των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, η οποία περιελάμβανε μείωση του εργατικού δυναμικού κατά περίπου 20%. Η εταιρεία αύξησε επίσης τις τιμές και επιτάχυνε τη μετατόπιση της παραγωγής της από την Κίνα σε προμήθεια σε άλλες χώρες.

Το περασμένο τρίμηνο παρατηρήθηκε μια αναστάτωση στις πωλήσεις που σχετίζεται με δασμούς, οι οποίοι σταμάτησαν τις παραγγελίες από την Κίνα «από τους άμεσους πελάτες εισαγωγών μας», όπως μάλιστα τόνισε στο RetailDive και ο οικονομικός διευθυντής Yves LePendeven.

Η Funko όμως παραμένει αισιόδοξη, ποντάροντας σε μια στροφή στο δεύτερο εξάμηνο του έτους με βελτιωμένες επιδόσεις, χάρη και στην κυκλοφορία της τελευταίας σεζόν του Stranger Things, οι χαρακτήρες του οποίου έχει τροφοδοτήσει τα τελευταία χρόνια τις διγούρες της. Ίσως και γι’ αυτό προχώρησε και στην πρόσληψη του επικεφαλής των καταναλωτικών προϊόντων της Netflix, Josh Simon, στη θέση του CEO στην Funko πριν από λίγες μόνο ώρες.

«Κοιτάζοντας μπροστά, αναμένουμε ότι οι αντιξοότητες θα μετριαστούν και η επιχείρησή μας θα βελτιωθεί ως αποτέλεσμα των ενεργειών που έχουμε λάβει για τη μείωση του κόστους, τη διαφοροποίηση της προμήθειας προϊόντων και την προσαρμογή των τιμών», πρόσθεσε ο Lunsford. «Η ομάδα επικεντρώνεται στη σταθεροποίηση της επιχείρησης, στην επιτάχυνση της εκτέλεσης πρωτοβουλιών ανάπτυξης και στην αξιοποίηση του μακροπρόθεσμου δυναμικού της Funko».

Η εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Moelis & Company ήταν αυτή που προσελήφθη για να καθοδηγήσει την Funko σχετικά με την αναχρηματοδότηση του χρέους της και θα «αξιολογήσει επίσης άλλες οικονομικές και στρατηγικές επιλογές», σύμφωνα με τον LePendeven.

Πηγή: ΟΤ