20.08.2025 | 21:34
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 16 περιοχές την Πέμπτη
Labubu υπερδύναμη δισεκατομμυρίων: H Pop Mart ροκάνισε Mattel και Barbie – «Αύξηση εσόδων 1.200% μέσα στο 2025»
Go Fun 20 Αυγούστου 2025 | 19:40

Labubu υπερδύναμη δισεκατομμυρίων: H Pop Mart ροκάνισε Mattel και Barbie – «Αύξηση εσόδων 1.200% μέσα στο 2025»

Τα έσοδα της εταιρείας των Labubu, Pop Mart, πιθανόν να ξεπεράσουν φέτος τα 4 δισ. δολάρια με την επέλαση των λούτρινων τερατόμορφων ξωτικών να είναι θηριώδης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Τα Labubu, τα λούτρινα ξωτικά που έχουν γίνει το νέο status symbol ως αξεσουάρ στις τσάντες διάσημων, έχουν κατακτήσει τον κόσμο και η κερδοφορία τους έχει πλέον αποτυπωθεί στην οικονομική έκθεση της κατασκευάστριας εταιρείας.

Την Τρίτη, η κινεζική εταιρεία Pop Mart, η οποία κατασκευάζει και πωλεί το πολύτιμο franchise, δημοσίευσε την οικονομική της έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του 2025, αποκαλύπτοντας μια εκρηκτική πορεία.

Σε γενικές γραμμές, τα έσοδα της Pop Mart αυξήθηκαν κατά 204% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα καθαρά κέρδη της αυξήθηκαν κατά 362% σημειώνει το Reuters. Το ποσοστό μικτού κέρδους της εταιρείας έφτασε το 70,3% μέσα στο 2025.

Το franchise The Monsters, που σχεδιάστηκε από τον Κινέζο-Ολλανδό καλλιτέχνη Κάσινγκ Λουνγκ και το οποίο εκπροσωπείται κυρίως από τον χαρακτήρα Labubu, απέφερε πάνω από 4,81 δισεκατομμύρια γουάν (περίπου 623 εκατ. ευρώ) σε έσοδα για την Pop Mart το πρώτο εξάμηνο του 2025.

YouTube thumbnail

Πρόκειται για μια αύξηση 668% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Για λόγους σύγκρισης, η αμερικανική εταιρεία Mattel πούλησε παιχνίδια Barbie αξίας 348 εκατ. ευρώ και προϊόντα Hot Wheels αξίας 582 εκατ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο, επιβεβαιώνοντας πως η επιτυχία των Labubu ήταν πραγματικά πρωτοφανής.

Η εκρηκτική δημοτικότητα των Labubu έχει καταστήσει τη σειρά The Monsters το πιο επιτυχημένο franchise της Pop Mart, συνεισφέροντας σχεδόν στο 35% των συνολικών εσόδων της εταιρείας. Το ποσοστό αυτό αποτελεί σημαντική άνοδο σε σχέση με το 14% που ήταν τον Ιούνιο του 2024.

Το μυστικό της επιτυχίας και οι «κλώνοι»

Ένας βασικός παράγοντας που βοήθησε να μετατραπεί το Labubu σε παγκόσμιo hit ήταν η σειρά των λούτρινων μπρελόκ της εταιρείας σημειώνει το Wired.

Τα λούτρινα τερατάκια έγινε απροσδόκητα viral, παρόλο που η εταιρεία ξεκίνησε να τα πουλά μόλις στα τέλη του 2023.

Αρχικά στην Κίνα και στη συνέχεια στη Δύση, τα μαλακά μπρελόκ Labubu χρησιμοποιήθηκαν ως διακοσμητικά για τσάντες από διασημότητες όπως η Ριάνα, η Lady Gaga και η Κιμ Καρντάσιαν, τροφοδοτώντας μια εμμονή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάνοντάς τα να εξαντληθούν παντού.

Σύμφωνα με την τελευταία οικονομική έκθεση της Pop Mart, τα έσοδα της εταιρείας από τα λούτρινα προϊόντα αυξήθηκαν πάνω από 1.200% φέτος, φτάνοντας τα 854 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 44% των συνολικών εσόδων της.

YouTube thumbnail

Η εταιρεία έχει κυκλοφορήσει περισσότερα από 20 διαφορετικά λούτρινα προϊόντα από την αρχή του 2025, χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές κατασκευής σε μια προσπάθεια να επαναλάβει την επιτυχία των Labubu.

Ωστόσο, οι αριθμοί αυτοί καταγράφουν μόνο ένα μέρος της πραγματικής δημοτικότητας των Labubu, καθώς υπάρχουν αμέτρητα πλαστά Labubu (που οι φαν συνήθως αποκαλούν Λαφούφου) που πωλούνται σε όλο τον κόσμο.

Εξαιτίας μιας σκόπιμης έλλειψης προσφοράς που ενορχήστρωσε η Pop Mart, κάποια από τα προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένων των λούτρινων Labubu, πωλούνται στη δευτερογενή αγορά για πολύ περισσότερα από την αρχική τους τιμή, κέρδη τα οποία δεν αντικατοπτρίζονται στα έσοδα της εταιρείας.

Επιπλέον η Pop Mart ανακοίνωσε ότι θα λανσάρει μια μίνι εκδοχή των Labubu που θα μπορεί κανείς να κρεμάσει στα κινητά τηλέφωνα.

Παγκόσμια κυριαρχία

Η Pop Mart, που ιδρύθηκε το 2010 ως ένα κατάστημα με trendy παιχνίδια και gadgets, έχει γίνει πλέον ένα μπραντ που αναγνωρίζεται διεθνώς. Μέχρι τον Ιούνιο του 2025, πάνω από το 40% των εσόδων της Pop Mart προερχόταν από χώρες εκτός Κίνας.

Παράλληλα, η εταιρεία αναπτύσσεται με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα έσοδα στην αγορά της Αμερικής αυξήθηκαν πάνω από 1.100% φτάνοντας τα 2,26 δισεκατομμύρια γουάν (περίπου 293 εκατ. ευρώ) το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ο αριθμός των φυσικών καταστημάτων της Pop Mart στην Αμερική έχει σχεδόν διπλασιαστεί στα 41, καθιστώντας την την ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή της εταιρείας.

Συνολικά, η Pop Mart διαθέτει 571 καταστήματα σε όλο τον κόσμο.

World
Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

Stream magazin
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια μετά το εξιτήριο – Αναμονή για την απόφαση των γιατρών
Fizz 20.08.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια μετά το εξιτήριο – Αναμονή για την απόφαση των γιατρών

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εισαχθεί ακούσια στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο λίγες ημέρες νωρίτερα και πήρε εξιτήριο το πρωί της Δευτέρας, 18 Αυγούστου. Τώρα ο τραγουδιστής είναι εν αναμονή της απόφασής της αιτρικής ομάδας

Σύνταξη
Κρις Πρατ: Υπερασπίζεται τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ – «Τον αγαπώ»
Λάδι στη φωτιά 20.08.25

Κρις Πρατ: Υπερασπίζεται τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ – «Τον αγαπώ»

Ο Κρις Πρατ, για πολλούς «ο χειρότερος Κρις που έβγαλε ποτέ το Χόλιγουντ» σε νέα του συνέντευξη επιτίθεται σε όλους όσοι αμφισβητούν τις πολιτικές του Ρόμπερτ κένεντι Τζούνιορ και του Ντόναλντ Τραμπ. «Να είστε λογικοί» προτείνει στους εχθρούς τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κάποιος να τη βοηθήσει!»: Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανάμεσα σε περιττώματα σκύλων – Φταίει η Τέιλορ Σουίφτ;
Ελεύθερη πτώση 20.08.25

«Κάποιος να τη βοηθήσει!»: Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανάμεσα σε περιττώματα σκύλων – Φταίει η Τέιλορ Σουίφτ;

Η βασίλισσα της ποπ Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει ανησυχήσει ξανά το διαδίκτυο μετά από βίντεο που τη δείχνει σε τραγική κατάσταση. Οι φανς ζητούν παρέμβαση για την ψυχική της υγεία ενώ οι φήμες για κόντρα με την Τέιλορ Σουίφτ φουντώνουν

Σύνταξη
«Κακόβουλη αγωγή, θρασύτατο ψέμα»: Ο Κέβιν Κόστνερ για την εις βάρος του καταγγελία για «βιασμό»
«Παραβίαση συμφωνίας» 20.08.25

«Κακόβουλη αγωγή, θρασύτατο ψέμα»: Ο Κέβιν Κόστνερ για την εις βάρος του καταγγελία για «βιασμό»

Το Χόλιγουντ βρίσκεται για άλλη μια φορά σε αναβρασμό με αφορμή τη μήνυση του Κέβιν Κόστνερ από γυναίκα κασκαντέρ. Η κασκαντέρ ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να εκτελέσει μια «βίαιη» σκηνή βιασμού χωρίς την απαραίτητη συγκατάθεση και προειδοποίηση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ίσως εγώ να είμαι τρελός»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην πρώτη του ανάρτηση μετά την περιπέτειά του
Βίντεο - καρφί 20.08.25

«Ίσως εγώ να είμαι τρελός»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην πρώτη του ανάρτηση μετά την περιπέτειά του

Δύο ημέρες μετά το εξιτήριο που πήρε από τη δημόσια ψυχιατρική κλινική, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε μια ανάρτηση - καρφί στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Σύνταξη
Αργύρης Πανταζάρας: Φωτογραφίζει τη σύζυγό του Σίσσυ Τουμάση να ποζάρει χωρίς μαγιό
Fizz 20.08.25

Αργύρης Πανταζάρας: Φωτογραφίζει τη σύζυγό του Σίσσυ Τουμάση να ποζάρει χωρίς μαγιό

Ο Αργύρης Πανταζάρας απολαμβάνει χαλαρές καλοκαιρινές στιγμές με την αγαπημένη σύντροφο του. Οι δύο τους φροντίζουν να κρατούν την προσωπική ζωή τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύνταξη
Ο Όστιν Μπάτλερ λέει ότι ο σκηνοθέτης του «Caught Stealing» του έστελνε φωτογραφίες με οπίσθια αθλητών – Ο λόγος
Έμπνευση; 19.08.25

Ο Όστιν Μπάτλερ λέει ότι ο σκηνοθέτης του «Caught Stealing» του έστελνε φωτογραφίες με οπίσθια αθλητών – Ο λόγος

Ο Όστιν Μπάτλερ αποκάλυψε ότι ο σκηνοθέτης της ταινίας, Ντάρεν Αρονόφσκι, είχε μια συγκεκριμένη εικόνα για τον χαρακτήρα του και αυτή περιελάμβανε ένα πράγμα: μεγάλα οπίσθια.

Σύνταξη
Πριγκίπισσα Σαρλίν: Η οικογενειακή τραγωδία και ο πνιγμός του 5χρονου που την όρισε
«Αβάσταχτο» 19.08.25

Πριγκίπισσα Σαρλίν: Η οικογενειακή τραγωδία και ο πνιγμός του 5χρονου που την όρισε

Μια προσωπική τραγωδία που τη στιγμάτισε από παιδί κρύβεται πίσω από το φιλανθρωπικό έργο της πριγκίπισσας Σαρλίν του Μονακό, η οποία υπερασπίζεται την εκμάθηση της κολύμβησης ως παγκόσμιο δικαίωμα ζωής

Σύνταξη
Labubu-γίγας και ο 28χρονος σύντροφος της αγκαλιά: Η Μαντόνα γιόρτασε τα 67α γενέθλια στη Σιένα
«Madudu» 19.08.25

Labubu-γίγας και ο 28χρονος σύντροφος της αγκαλιά: Η Μαντόνα γιόρτασε τα 67α γενέθλια στη Σιένα

Η βασίλισσα της ποπ, Μαντόνα, έσβησε τα 67 της κεριά με μια μεγαλοπρεπή και πολυτελή γιορτή στη Σιένα της Ιταλίας, εκπληρώνοντας ένα όνειρο ετών: να παρακολουθήσει τον ιστορικό ιππικό αγώνα Palio

Σύνταξη
«Ξεσπάθωσε» ο Μεντβέντεφ κατά του Μακρόν: Άμυαλος Γαλάτης πετεινός, βραχνό, αξιολύπητο πουλί
Κόσμος 20.08.25

«Ξεσπάθωσε» ο Μεντβέντεφ κατά του Μακρόν: Άμυαλος Γαλάτης πετεινός, βραχνό, αξιολύπητο πουλί

Το έκανε πάλι το «θαύμα» του ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ - Αυτή τη φορά έβαλε στο στόχαστρο τον Εμανουέλ Μακρόν και «την ιδέα» της αποστολής στρατευμάτων στην Ουκρανία

Σύνταξη
Χίος: Τρομακτικός ο αριθμός των καμένων εκτάσεων – Σοβαρές οι επιπτώσεις σε περιβάλλον και οικονομία
Χάρτες 20.08.25

Τρομακτικός ο αριθμός των καμένων εκτάσεων στη Χίο - Σε δέκα χρόνια κάηκε το 22% του νησιού

Η Χίος εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Αποκαρδιωτικός είναι ο απολογισμός της πύρινης λαίλαπας που κατέκαψε το νησί. Η επεξεργασία των δορυφορικών δεδομένων υψηλής χωρικής ανάλυσης φανερώνει το μέγεθος της καταστροφής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό – Σχημάτισαν άστρο του Δαυίδ στη θέση του
Σάλος στη χώρα 20.08.25

Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό – Σχημάτισαν άστρο του Δαυίδ στη θέση του

Ο κατασκευασμένος από πέτρες σταυρός, μήκους 18 μέτρων, βρισκόταν στη θέση του για τουλάχιστον 50 χρόνια. Οι κάτοικοι εργάστηκαν ομαδικά για τον αποκαταστήσουν.

Σύνταξη
Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League Λωζάνης
Άλμα εις μήκος 20.08.25

Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League Λωζάνης

Έβδομη θέση για τον Μίλτο Τεντόγλο στο Diamond League της Λωζάνης, με μόνο δύο άλματα, καλύτερο εκ των οποίων το 7,52 μ. - Ακατάλληλες οι συνθήκες αγώνα λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη για την αυριανή (21/8) επέτειο της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια, το 2018, προκάλεσε ένα υποτιμητικό για τον Αλέξη Τσίπρα σχόλιο της Αλεξάνδρας Σδούκου, που δεν έμεινε αναπάντητο

Σύνταξη
Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;
«Το άσπρο μαύρο» 20.08.25

Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτελεί ένα μεθοδευμένο σχέδιο. Του αφεντικού του. Ψάχνουν πρωτιές; Τους δίνω. Η Ελλάδα είναι πρώτη στη ντροπή. Πρώτη στη φτωχοποίηση της δημόσιας υγείας», τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια μετά το εξιτήριο – Αναμονή για την απόφαση των γιατρών
Fizz 20.08.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια μετά το εξιτήριο – Αναμονή για την απόφαση των γιατρών

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εισαχθεί ακούσια στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο λίγες ημέρες νωρίτερα και πήρε εξιτήριο το πρωί της Δευτέρας, 18 Αυγούστου. Τώρα ο τραγουδιστής είναι εν αναμονή της απόφασής της αιτρικής ομάδας

Σύνταξη
Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη
Στο νησί των ανέμων 20.08.25

Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε να ξεσκάσει για λίγο και αργά το απόγευμα άφησε την Αθήνα και έτσι ο πρώτος που θα μάθει από πρώτο χέρι τι είπαν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο θα είναι κάποιος… συγγενής του Πέτρου του πελεκάνου.

Σύνταξη
Σπανούλης: «Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είμαι ευχαριστημένος από την επίθεση»
Μπάσκετ 20.08.25

Σπανούλης: «Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είμαι ευχαριστημένος από την επίθεση»

Ο προπονητής της Εθνικής, Βασίλης Σπανούλης, μίλησε για τη νίκη της γαλανόλευκης απέναντι στην Λετονία, αλλά και για την εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Η Ευρώπη δεν έχει λύσεις – Πολλά λόγια, λίγα έργα
Αδιέξοδο 20.08.25

Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Η Ευρώπη δεν έχει λύσεις – Πολλά λόγια, λίγα έργα

Δύσκολος αποδεικνύεται ο δρόμος για ειρήνευση στην Ουκρανία. Το Κίεβο δεν θα μπορούσε να δεχθεί συμφωνία χωρίς ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και οι σύμμαχοί του αδυνατούν ουσιαστικά να τις προσφέρουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ελλάδα – Λετονία 104-86: Με καταιγιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική (vid)
Μπάσκετ 20.08.25

Ελλάδα – Λετονία 104-86: Με καταιγιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική (vid)

«Άλλη» ομάδα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική μας, νίκησε με επιβλητικό τρόπο τη Λετονία (104-86) για το τουρνουά «Ακρόπολις» κι έδειξε πως μπορεί να ελπίζει στο προσεχές Ευρωμπάσκετ.

Σύνταξη
LIVE: Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι
Champions League 20.08.25

LIVE: Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι

LIVE: Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς
Champions League 20.08.25

LIVE: Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπόντο/Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Βασιλεία – Κοπεγχάγη
Champions League 20.08.25

LIVE: Βασιλεία – Κοπεγχάγη

LIVE: Βασιλεία – Κοπεγχάγη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Βασιλεία – Κοπεγχάγη για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Χωρίς σαφήνεια η διπλωματία θα πεθάνει στην Ουκρανία – Τι λένε τρεις ειδικοί
Ωρολογιακή βόμβα 20.08.25

Χωρίς σαφήνεια η διπλωματία θα πεθάνει στην Ουκρανία – Τι λένε τρεις ειδικοί

Εάν οι δυτικοί δεν δώσουν σημασία σε αυτές τις λεπτομέρειες για την Ουκρανία, οι τρεις ειδικοί προειδοποιούν ότι κινδυνεύουν αυτές να εξελιχθούν σε διπλωματική «ωρολογιακή βόμβα»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα
Champions League 20.08.25

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

