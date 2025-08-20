Labubu υπερδύναμη δισεκατομμυρίων: H Pop Mart ροκάνισε Mattel και Barbie – «Αύξηση εσόδων 1.200% μέσα στο 2025»

Τα Labubu, τα λούτρινα ξωτικά που έχουν γίνει το νέο status symbol ως αξεσουάρ στις τσάντες διάσημων, έχουν κατακτήσει τον κόσμο και η κερδοφορία τους έχει πλέον αποτυπωθεί στην οικονομική έκθεση της κατασκευάστριας εταιρείας.

Την Τρίτη, η κινεζική εταιρεία Pop Mart, η οποία κατασκευάζει και πωλεί το πολύτιμο franchise, δημοσίευσε την οικονομική της έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του 2025, αποκαλύπτοντας μια εκρηκτική πορεία.

Σε γενικές γραμμές, τα έσοδα της Pop Mart αυξήθηκαν κατά 204% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα καθαρά κέρδη της αυξήθηκαν κατά 362% σημειώνει το Reuters. Το ποσοστό μικτού κέρδους της εταιρείας έφτασε το 70,3% μέσα στο 2025.

Το franchise The Monsters, που σχεδιάστηκε από τον Κινέζο-Ολλανδό καλλιτέχνη Κάσινγκ Λουνγκ και το οποίο εκπροσωπείται κυρίως από τον χαρακτήρα Labubu, απέφερε πάνω από 4,81 δισεκατομμύρια γουάν (περίπου 623 εκατ. ευρώ) σε έσοδα για την Pop Mart το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Πρόκειται για μια αύξηση 668% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Για λόγους σύγκρισης, η αμερικανική εταιρεία Mattel πούλησε παιχνίδια Barbie αξίας 348 εκατ. ευρώ και προϊόντα Hot Wheels αξίας 582 εκατ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο, επιβεβαιώνοντας πως η επιτυχία των Labubu ήταν πραγματικά πρωτοφανής.

Η εκρηκτική δημοτικότητα των Labubu έχει καταστήσει τη σειρά The Monsters το πιο επιτυχημένο franchise της Pop Mart, συνεισφέροντας σχεδόν στο 35% των συνολικών εσόδων της εταιρείας. Το ποσοστό αυτό αποτελεί σημαντική άνοδο σε σχέση με το 14% που ήταν τον Ιούνιο του 2024.

Το μυστικό της επιτυχίας και οι «κλώνοι»

Ένας βασικός παράγοντας που βοήθησε να μετατραπεί το Labubu σε παγκόσμιo hit ήταν η σειρά των λούτρινων μπρελόκ της εταιρείας σημειώνει το Wired.

Τα λούτρινα τερατάκια έγινε απροσδόκητα viral, παρόλο που η εταιρεία ξεκίνησε να τα πουλά μόλις στα τέλη του 2023.

Αρχικά στην Κίνα και στη συνέχεια στη Δύση, τα μαλακά μπρελόκ Labubu χρησιμοποιήθηκαν ως διακοσμητικά για τσάντες από διασημότητες όπως η Ριάνα, η Lady Gaga και η Κιμ Καρντάσιαν, τροφοδοτώντας μια εμμονή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάνοντάς τα να εξαντληθούν παντού.

Σύμφωνα με την τελευταία οικονομική έκθεση της Pop Mart, τα έσοδα της εταιρείας από τα λούτρινα προϊόντα αυξήθηκαν πάνω από 1.200% φέτος, φτάνοντας τα 854 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 44% των συνολικών εσόδων της.

Η εταιρεία έχει κυκλοφορήσει περισσότερα από 20 διαφορετικά λούτρινα προϊόντα από την αρχή του 2025, χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές κατασκευής σε μια προσπάθεια να επαναλάβει την επιτυχία των Labubu.

Ωστόσο, οι αριθμοί αυτοί καταγράφουν μόνο ένα μέρος της πραγματικής δημοτικότητας των Labubu, καθώς υπάρχουν αμέτρητα πλαστά Labubu (που οι φαν συνήθως αποκαλούν Λαφούφου) που πωλούνται σε όλο τον κόσμο.

Εξαιτίας μιας σκόπιμης έλλειψης προσφοράς που ενορχήστρωσε η Pop Mart, κάποια από τα προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένων των λούτρινων Labubu, πωλούνται στη δευτερογενή αγορά για πολύ περισσότερα από την αρχική τους τιμή, κέρδη τα οποία δεν αντικατοπτρίζονται στα έσοδα της εταιρείας.

Επιπλέον η Pop Mart ανακοίνωσε ότι θα λανσάρει μια μίνι εκδοχή των Labubu που θα μπορεί κανείς να κρεμάσει στα κινητά τηλέφωνα.

Παγκόσμια κυριαρχία

Η Pop Mart, που ιδρύθηκε το 2010 ως ένα κατάστημα με trendy παιχνίδια και gadgets, έχει γίνει πλέον ένα μπραντ που αναγνωρίζεται διεθνώς. Μέχρι τον Ιούνιο του 2025, πάνω από το 40% των εσόδων της Pop Mart προερχόταν από χώρες εκτός Κίνας.

Παράλληλα, η εταιρεία αναπτύσσεται με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα έσοδα στην αγορά της Αμερικής αυξήθηκαν πάνω από 1.100% φτάνοντας τα 2,26 δισεκατομμύρια γουάν (περίπου 293 εκατ. ευρώ) το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ο αριθμός των φυσικών καταστημάτων της Pop Mart στην Αμερική έχει σχεδόν διπλασιαστεί στα 41, καθιστώντας την την ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή της εταιρείας.

Συνολικά, η Pop Mart διαθέτει 571 καταστήματα σε όλο τον κόσμο.