Labubu, Τραμπ, και δασμοί: Το South Park δεν «πατάει φρένο» ούτε στο τέταρτο επεισόδιο

Η αγαπημένη σατιρική σειρά South Park επιστρέφει την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου με το τέταρτο επεισόδιο της 27ης σεζόν και, όπως όλα δείχνουν, ο Τρέι Πάρκερ και ο Ματ Στόουν θα συνεχίσουν να «πυροβολούν» με καυστικό χιούμορ την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ. Στο επίκεντρο αυτή τη φορά μπαίνουν οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ, με τον Μπάτερς να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ξεκαρδιστικής αλλά και αιχμηρής πλοκής.

Σύμφωνα με το επίσημο promo που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της σειράς στο X, η ιστορία ξεκινά όταν ο Μπάτερς προσπαθεί να αγοράσει μια κούκλα Labubu για τα γενέθλια της κοπέλας του. Ωστόσο, οι νέοι δασμοί που έχει επιβάλει ο Τραμπ στις εισαγωγές από την Κίνα κάνουν την αγορά του παιχνιδιού σχεδόν αδύνατη, οδηγώντας τον σε μια σειρά από περιπέτειες στα όρια του σουρεάλ. Μέσα από αυτήν τη φαινομενικά απλή πλοκή, οι δημιουργοί επιχειρούν να σατιρίσουν τις παγκόσμιες εμπορικές πολιτικές και τις συνέπειες που έχουν στην καθημερινότητα των απλών πολιτών.

Butters experiences the reality of tariffs when he has to buy a Labubu doll for his girlfriend’s birthday in an all-new episode on Wednesday, September 3 at 10/9c on Comedy Central and next day on Paramount+. pic.twitter.com/dRHRtWzhqd — South Park (@SouthPark) September 2, 2025



Το τρέιλερ αποκαλύπτει επίσης την επιστροφή του Τραμπ και του Σατανά, οι οποίοι εμφανίζονται να κατεβαίνουν από το Air Force One. Η εικόνα αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι η υπόθεση δεν θα περιοριστεί μόνο στο ζήτημα των δασμών, αλλά θα αγγίξει και ευρύτερα θέματα εξουσίας και ηθικής. Παράλληλα, ο Ιησούς –που από το πρώτο επεισόδιο έχει αναλάβει τον ρόλο του σχολικού συμβούλου στο South Park Elementary– θα εμφανιστεί και πάλι, πιθανόν δίνοντας τις δικές του «συμβουλές» στον Μπάτερς και στους υπόλοιπους μαθητές.

Βέβαια, όπως έχει αποδείξει το παρελθόν, τα promo του South Park συχνά λειτουργούν ως παραπλανητικά δολώματα. Χαρακτηριστικό είναι το προηγούμενο επεισόδιο, όπου η διαφημιστική καμπάνια επικεντρώθηκε στον Τάουλι, αλλά τελικά η ιστορία ανέδειξε πολύ περισσότερο τον Ράντι Μαρς και την εμμονή του με το ChatGPT και την κεταμίνη. Έτσι, δεν αποκλείεται και αυτή τη φορά οι δημιουργοί να μας επιφυλάσσουν ανατροπές που θα ξεπερνούν όσα φαίνονται στο προωθητικό βίντεο.

Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το τέταρτο επεισόδιο υπόσχεται έναν ακόμη εκρηκτικό συνδυασμό πολιτικής σάτιρας, κοινωνικού σχολιασμού και παραλόγου, όπως μόνο το South Park ξέρει να προσφέρει. Το κοινό μπορεί να περιμένει ένα επεισόδιο που θα σχολιάσει όχι μόνο τον Τραμπ και τις εμπορικές του πολιτικές, αλλά και την ίδια την παγκόσμια κουλτούρα καταναλωτισμού – μέσα από το βλέμμα ενός απελπισμένου Μπάτερς που θέλει απλώς να αγοράσει ένα δώρο.