Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ απαντά στην πολιτική σάτιρα του South Park
09 Αυγούστου 2025 | 14:45

Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ απαντά στην πολιτική σάτιρα του South Park

«Tεμπέλικη» και «μικροπρεπή» βρήκε η Κρίστι Νόεμ την αναφορά του South Park στο πρόσωπό της, καταγγέλλοντας ως απαράδεκτη την προσέγγιση που εστιάζει στην εμφάνισή της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στο δεύτερο επεισόδιο της 27ης σεζόν του South Park, με τίτλο «Got a Nut» που προβλήθηκε στις 6 Αυγούστου 2025, η σατιρική σειρά εστίασε ξανά στην κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με πολύ αιχμηρές κριτικές προς την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Η Κρίστι Νόεμ εμφανίζεται στο επεισόδιο ως «ICE Barbie», μια υπερβολικά στιλιζαρισμένη, «πλαστική» εκδοχή της. Σε ένα σκηνοθετημένο βίντεο προσλήψεων για την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), ο χαρακτήρας της σκοτώνει επανειλημμένα σκυλιά — μια σαφή αναφορά στην πραγματική της παραδοχή, στο βιβλίο της, ότι είχε πυροβολήσει τον σκύλο της επειδή τον θεωρούσε «μη εκπαιδεύσιμο», όπως αναφέρει άρθρο του USA Today. Στη συνέχεια, η πλοκή μεταφέρεται σε φανταστικές σκηνές όπου πράκτορες της ICE κάνουν εφόδους σε παιδικές τηλεοπτικές εκπομπές, όπως η «Ντόρα η μικρή εξερευνήτρια», και ακόμη… στον παράδεισο. Εκεί ακούγεται η φράση «If it’s brown, it goes down» (Αν είναι καφέ, εξολοθρεύεται), μια αιχμηρή σάτιρα στις σκληρές μεταναστευτικές πολιτικές της κυβέρνησης.

YouTube thumbnail

Η απάντηση της Κρίστι Νόεμ στο South Park

Η Νοεμ απάντησε στην εκπομπή του Γκλεν Μπεκ στις 7 Αυγούστου, χαρακτηρίζοντας την αποτύπωσή της «τεμπέλικη» και «μικροπρεπή», καταγγέλλοντας ως απαράδεκτη την προσέγγιση που εστιάζει στην εμφάνισή της, ισχυριζόμενη ότι «μόνο οι φιλελεύθεροι και οι εξτρεμιστές το κάνουν αυτό», σύμφωνα με το Decider.


Παράλληλα, η ίδια παραδέχτηκε ότι δεν παρακολούθησε το επεισόδιο, καθώς ήταν απασχολημένη με «νούμερα και προϋπολογισμούς», σύμφωνα με το περιοδικό People.

Η αντίδραση της κυβέρνησης υπήρξε διφορούμενη: ενώ ο Λευκός Οίκος απάντησε πως το South Park χάνει την κοινωνική του επιρροή, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας χρησιμοποίησε —μάλιστα— σκηνές του επεισοδίου για να προωθήσει τις προσλήψεις στην ICE, με bonus έως και 50.000 δολαρίων.

YouTube thumbnail

Το επίμαχο επεισόδιο σημείωσε θεαματική επιτυχία, φτάνοντας τους 838 χιλιάδες τηλεθεατές – σχεδόν διπλάσιο αριθμό από το επεισόδιο αφιερωμένο στον Τραμπ και καθιστώντας το ένα από τα πιο πετυχημένα της σειράς, σύμφωνα με το Forbes.

Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
Απόρρητο