magazin
Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
08.08.2025 | 11:26
Φωτιά σε δασική έκταση στην Αργολίδα – Επιχειρούν εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
08.08.2025 | 10:14
Φωτιά σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά - Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμών
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ
Culture Live 08 Αυγούστου 2025 | 10:45

Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ

Το δεύτερο επεισόδιο του South Park απέδειξε για ακόμη μια φορά πως, παρά τις κριτικές, εξακολουθεί να διαθέτει αιχμηρή σάτιρα και πολιτικό σθένος ενώπιον της Αμερικής του σήμερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Spotlight

Η 27η σεζόν του South Park συνεχίζει να «φυτιλιάζει», παρά τις κριτικές πως δήθεν έχει πάψει να έχει την ίδια επιρροή στο κοινό του. Μάλιστα, σύμφωνα με άρθρο του Guardian, το δεύτερο επεισόδιο της σεζόν, με τίτλο «Got a Nut», αποδεικνύει ότι η σειρά εξακολουθεί να διαθέτει αιχμηρή σάτιρα και πολιτικό σθένος – μια τηλεοπτική «εκδίκηση» στην αμερικανική πραγματικότητα.

«Αν κάνεις κάτι στο οποίο δεν πιστεύεις πραγματικά μόνο και μόνο για να βγάλεις λεφτά, θα διαπιστώσεις ότι θα γίνεις όλο και πιο λυπημένος και τα χρέη σου θα αυξάνονται, εντάξει;»

YouTube thumbnail

Όλα στον «βωμό» των likes

Από τη μια πλευρά, έχουμε τον Eric Cartman, ο οποίος εκφράζει τη ζήλια του για τον συμμαθητή του Clyde – τον επιτυχημένο white‑nationalist podcaster. Ο Cartman, με τη ματαιοδοξία του, προσπαθεί να επανακτήσει τη λάμψη του ως «master‑debater», αντιγράφοντας τον χαρακτήρα και την εικόνα του Τσάρλι Κερκ, ακόμη και στο κούρεμά του. Το σημαντικό εδώ δεν είναι ότι χαρακτήρες όπως ο Clyde ή ο Cartman χρησιμοποίησαν προσβλητική ρητορική προς διάφορες μειονότητες, αλλά ότι αυτοί το κάνουν για τα «likes» και την προβολή – άδειοι από ουσία και γεμάτοι από κυνικό κέρδος.

Παράλληλα, ο Mr. Mackey, ο σχολικός σύμβουλος, απολύεται λόγω περικοπών – και, για να «κάνει το κομμάτι του» (to make his nut), γίνεται πράκτορας της ICE. Σαν ένας αναγκασμένος ακροατής της ρητορικής μίσους του συστήματος, συμμετέχει σε εξωφρενικές και σκληρές επιχειρήσεις «απελάσεων» ακόμα και στην «Ντόρα τη μικρή εξερευνήτρια», αλλά και την ίδια την Κόλαση, όπου εφαρμόζεται ρατσιστικά πως «μόνο οι καφετιοί» συλλαμβάνονται.

Botox και χρήμα

Η πιο ακραία και συνάμα ανατριχιαστική σάτιρα εστιάζει στην Κρίστι Νόεμ, υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας της αμερικανικής κυβέρνησης. Η εικόνα της είναι υπερβολικά εξευτελιστική: παλεύει να κρατήσει την εμφάνισή της μετά από πολλαπλά botox, και, κυρίως, δολοφονεί κουτάβια – συμπεριλαμβανομένων αγαπημένων χαρακτήρων όπως ο Krypto, ο σκύλος του Superman. Η σκηνή αυτή είναι μια σαφή και αδυσώπητη σάτιρα στην αναφορά της ίδιας της Νόεμ στο παρελθόν, όπου περιέγραψε ότι πυροβόλησε ένα δικό της κουτάβι — «που δεν άξιζε τίποτα». Αυτό επαναλαμβάνεται πολλές φορές, σε ένα μοτίβο που δείχνει την κατάντια μιας πολιτικής προσωπικότητας που γίνεται καρικατούρα, χειριστική και ψυχρή.

Η κορύφωση του επεισοδίου είναι στην παράνοια του Mar-a-Lago – ένα κιτς, στα μέτρα σαπουνόπερας «Fantasy Island», όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς στέκονται αλληλέγγυοι στους χαρακτήρες του Ρικάρντο Μονταλμπάν και του Ερβέ Βιλεσέζ. Την ίδια ώρα, συνδέονται οι δύο πλοκές (Cartman/Clyde και Mackey/Νoem) σε ένα σουρεαλιστικό, γεμάτο συμβολισμούς σκηνικό.

YouTube thumbnail

Μείνε πιστός στις αξίες σου

Στο τέλος, το show δεν ξεχνά τον «ηθικό του πυρήνα». Ο Mr. Mackey, με την γνωστή σοβαροφάνεια που τον χαρακτηρίζει λέει προς τον τηλεθεατή: «Αν κάνεις κάτι στο οποίο δεν πιστεύεις πραγματικά μόνο και μόνο για να βγάλεις λεφτά, θα διαπιστώσεις ότι θα γίνεις όλο και πιο λυπημένος και τα χρέη σου θα αυξάνονται, εντάξει;». Είναι μια καίρια σύγκλιση του ισχυρού πολιτικού μηνύματος με την σαρκαστική χρηστικότητα της σειράς: όταν προδίδεις τον εαυτό σου για τα χρήματα και το «influencing», μόνο θλίψη κερδίζεις, καθώς η ψυχή σου «διαβρώνεται».

Το «Got a Nut» είναι μια εξαιρετικά τολμηρή, σκληρή κι αστεία επίθεση στον δεξιό πολιτικό λόγο, την κινηματική ρητορική και το θεσμικό κράτος. Και παρά τις αντιρρήσεις, τη σάτιρα και την υπερβολή, επιβεβαιώνει κάτι που κάνει χρόνια το South Park: είναι ακόμη σχετικό και κυρίως «ακονισμένο» απέναντι σε όσους θεωρούν ότι το έχει «χάσει».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
UBS: Ανατροπή για την αγορά χρυσού, το κρυφό «χτύπημα» των ΗΠΑ στις ράβδους

UBS: Ανατροπή για την αγορά χρυσού, το κρυφό «χτύπημα» των ΗΠΑ στις ράβδους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Economy
Πληθωρισμός: Στο 3,1% τον Ιούλιο – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν

Πληθωρισμός: Στο 3,1% τον Ιούλιο – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Chief of War: Γιατί μια σειρά για την ιστορία της Χαβάης γυρίζεται στη Νέα Ζηλανδία;
Culture Live 08.08.25

Chief of War: Γιατί μια σειρά για την ιστορία της Χαβάης γυρίζεται στη Νέα Ζηλανδία;

Η νέα σειρά Chief of War με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Μομόα, ο οποίος κατάγεται από τη Χαβάη, πραγματεύεται την ιστορία του τόπου του. Γιατί ΄όμως παρόλο που πρόκειται για μια από τις πιο ακριβές παραγωγές δεν γυρίστηκε στην πατρίδα του;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»
Έκκληση 08.08.25

«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»

Η έκκληση 200 και πλέον συγγραφέων, συμπεριλαμβανομένων των Ζέιντι Σμιθ, Ίρβιν Γουέλς και Ζανέτ Γουίντερσον, για βοήθεια στη Γάζα καλεί σε μποϊκοτάζ του Ισραήλ.

Σύνταξη
One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία
Jolly Roger 08.08.25

One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία

Στην Ινδονησία, μια σημαία με ένα σχεδιασμένο κρανίο από το δημοφιλές anime One Piece εξελίχθηκε σε απρόσμενο σύμβολο πολιτικής διαμαρτυρίας, καθώς πολίτες την υψώνουν αντί για την σημαία της χώρας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Nα χάνεσαι, για να μπορείς να δεις: Ο Βιμ Βέντερς γιορτάζει τα 80α γενέθλιά του με μια νέα έκθεση
Δρόμοι, άγγελοι, νοσταλγία 08.08.25

Nα χάνεσαι, για να μπορείς να δεις: Ο Βιμ Βέντερς γιορτάζει τα 80α γενέθλιά του με μια νέα έκθεση

Ο Γερμανός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Βιμ Βέντερς γίνεται 80 χρονών και το γιορτάζει με ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα στα φιλμ του, αλλά και στα φωτογραφικά, εικαστικά και λογοτεχνικά του έργα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κύπρος: Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο
Πρωτότυπες ανακοινώσεις 08.08.25

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο στην Κύπρο

Σαράντα πανεπιστημιακοί και άλλοι μελετητές θα συμμετάσχουν με πρωτότυπες ανακοινώσεις τους στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

Σύνταξη
Τα δώρα και τα λουλούδια που πρόσφεραν οι θαυμαστές στον Όζι Όσμπορν θα φυλαχτούν σε μια μυστική τοποθεσία
«Παιχνίδια-νυχτερίδες» 07.08.25

Τα δώρα και τα λουλούδια που πρόσφεραν οι θαυμαστές στον Όζι Όσμπορν θα φυλαχτούν σε μια μυστική τοποθεσία

Το Central Business Improvement District (BID) με έδρα το Μπέρμιγχαμ ανακοίνωσε ότι ξεκινά μια διαδικασία «ταξινόμησης [των αναμνηστικών]» που άφησαν οι θαυμαστές στον εκλιπόντα Όζι Όσμπορν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης
The Good Life 07.08.25

«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης

Ο Εξολοθρευτής έχει πολλά μηνύματα επιμένει ο Τζέιμς Κάμερον σε νέα συνέντευξη του που προειδοποιεί για τις τρεις μεγάλες υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών
Tεχνητή Νοημοσύνη 07.08.25

«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών

Ο πρώην δημοσιογράφος του CNN, Τζιμ Ακόστα, πήρε μια συνέντευξη τη Δευτέρα από ΑΙ αντίγραφο του Χοακίν Όλιβερ, νεαρού που έχασε τη ζωή του σε μια από τις φονικότερες ένοπλες επιθέσεις σε σχολείο των ΗΠΑ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στο «εδώλιο» η Mubi: Κύμα αντιδράσεων καλλιτεχνών λόγω σχέσεων επενδυτή της εταιρείας με τον ισραηλινό στρατό
«Γενοκτονία» 07.08.25

Στο «εδώλιο» η Mubi: Κύμα αντιδράσεων καλλιτεχνών λόγω σχέσεων επενδυτή της εταιρείας με τον ισραηλινό στρατό

Η πλατφόρμα Mubi ανακοίνωσε τον Μάιο την εξασφάλιση επενδυτικής υποστήριξης από τη Sequoia Capital, μια εταιρεία που συνδέεται με την ισραηλινή στρατιωτική τεχνολογία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δόξα και φαιντανύλη: Ο Prince, η ολέθρια επιδημία και ο συνθετικός θάνατος σε νέο ντοκιμαντέρ
Κηδείες παντού 06.08.25

Δόξα και φαιντανύλη: Ο Prince, η ολέθρια επιδημία και ο συνθετικός θάνατος σε νέο ντοκιμαντέρ

Ο Ice-T είναι ο παρουσιαστής του νέου ντοκιμαντέρ Δόξα και Φαιντανύλη (Fame and Fentanyl) για τη φρικτή αλήθεια για την επιδημία φαιντανύλης στις ΗΠΑ που δολοφονεί χιλιάδες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Γουίλεμ Νταφό θα βραβευτεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο – «Ένας αληθινός δεξιοτέχνης»
Σπουδαία σταδιοδρομία 06.08.25

Ο Γουίλεμ Νταφό θα βραβευτεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο – «Ένας αληθινός δεξιοτέχνης»

Ο Jovan Marjanović, διευθυντής του φεστιβάλ, εξήρε τον Γουίλεμ Νταφό, αναφέροντας: «Είτε πρωταγωνιστεί σε μια χολιγουντιανή υπερπαραγωγή είτε σε μια ανεξάρτητη ταινία χαμηλού προϋπολογισμού, οι χαρακτήρες του είναι αξέχαστοι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το κρυμμένο γούρι στο μεσοφόρι του νυφικού της Νταϊάνα δεν της έφερε τύχη, τελικά
«Κακό μάτι» 06.08.25

Το κρυμμένο γούρι στο μεσοφόρι του νυφικού της Νταϊάνα δεν της έφερε τύχη, τελικά

Η νεαρή Νταϊάνα Σπένσερ έγινε μια από τις πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο όταν παντρεύτηκε τον μελλοντικό βασιλιά Κάρολο το καλοκαίρι του 1981 - αλλά μια τόση δα λεπτομέρεια του νυφικού της παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ένα μυστικό που περνάει από στόμα σε στόμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φράνσις Φορντ Κόπολα: «Υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη επέμβαση και αναρρώνει» αναφέρει εκπρόσωπός του
«Αναληθείς πληροφορίες» 06.08.25

Φράνσις Φορντ Κόπολα: «Υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη επέμβαση και αναρρώνει» αναφέρει εκπρόσωπός του

O σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Instagram, στο οποίο ανέφερε: «Ο Da Dada (όπως με αποκαλούν τα παιδιά μου) είναι καλά».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Τα Πάθη του Χριστού» – Ορίστηκε ημερομηνία κυκλοφορίας για το σίκουελ δια χειρός Μελ Γκίμπσον
«The Resurrection» 06.08.25

«Τα Πάθη του Χριστού» – Ορίστηκε ημερομηνία κυκλοφορίας για το σίκουελ δια χειρός Μελ Γκίμπσον

Το «The Resurrection of the Christ» είναι η συνέχεια της βιβλικής επικής ταινίας του 2004 «Τα Πάθη του Χριστού», η οποία παραμένει μια από τις πιο επιτυχημένες ανεξάρτητες ταινίες όλων των εποχών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων
Αδάμαστη μουσική 08.08.25

Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων

Σύμφωνα με τη Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία, το live των Oasis το 2009 κατέγραψε σεισμική ενέργεια άνω του διπλάσιου από τη δεύτερη πιο ισχυρή συναυλία στη λίστα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Συμφωνία της Τσέλσι με τον Γκαρνάτσο – Αρχίζουν επαφές των «μπλε» και με τη Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Συμφωνία της Τσέλσι με τον Γκαρνάτσο – Αρχίζουν επαφές των «μπλε» και με τη Γιουνάιτεντ

H Τσέλσι φέρεται να ήρθε σε συμφωνία με τον Ήρθε σε συμφωνία με τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο πρόκειται να αρχίσει άμεσα διαπραγματεύσεις με τη Γιουνάιτεντ για να τον κάνει δικό της.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ
Στα χαρακώματα 08.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ

Ο βουλευτής της ΝΔ, Στ. Κελέτσης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Π. Παππάς και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Μελίδης μίλησαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με φόντο τις αποκαλύψεις του in για τη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Ψηφιακή αντίσταση: Αφγανός πρόσφυγας από την Αθήνα που διδάσκει στα κορίτσια του Αφγανιστάν προγραμματισμό
Ψηφιακή αντίσταση 08.08.25

Ένας Αφγανός πρόσφυγας από την Αθήνα διδάσκει στα κορίτσια του Αφγανιστάν προγραμματισμό

Με την απαγόρευση της πρόσβασης των κοριτσιών στην εκπαίδευση, πολλές στρέφονται προς θρησκευτικά σχολεία. Η μόνη άλλη επιλογή που έχουν είναι να προσπαθήσουν να μάθουν κρυφά μέσω του ίντερνετ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Θεσσαλονίκη: Τη Δευτέρα απολογούνται η 24χρονη και ο σύντροφός της για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της
Φρίκη 08.08.25

Τη Δευτέρα απολογούνται η 24χρονη και ο σύντροφός της για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Ο εφιάλτης που ζούσε το κοριτσάκι αποκαλύφθηκε, όταν η μητέρα κατήγγειλε στην αστυνομία τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία αλλά και για την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της κόρης της.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 10 Αυγούστου με συναρπαστικές προσφορές
Media 08.08.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 10 Αυγούστου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 10 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το τo αστυνομικό μυθιστόρημα των εκδόσεων ΑΓΡΑ «Όχι Ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις»», το μυθιστόρημα ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Chief of War: Γιατί μια σειρά για την ιστορία της Χαβάης γυρίζεται στη Νέα Ζηλανδία;
Culture Live 08.08.25

Chief of War: Γιατί μια σειρά για την ιστορία της Χαβάης γυρίζεται στη Νέα Ζηλανδία;

Η νέα σειρά Chief of War με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Μομόα, ο οποίος κατάγεται από τη Χαβάη, πραγματεύεται την ιστορία του τόπου του. Γιατί ΄όμως παρόλο που πρόκειται για μια από τις πιο ακριβές παραγωγές δεν γυρίστηκε στην πατρίδα του;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στρατηγική διαφθορά
Σημάδια κρίσης 08.08.25

Στρατηγική διαφθορά

Όταν η διαφθορά δεν είναι «ενδημικό φαινόμενο» αλλά γίνεται πολιτική στρατηγική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Γάζα: Οι μακάβριοι και ανέφικτοι στόχοι του ισραηλινού σχεδίου – Εκκωφαντική η αφωνία της διεθνούς κοινότητας
Προκλητική απόφαση 08.08.25

Τα μάτια στη Γάζα: Οι μακάβριοι και ανέφικτοι στόχοι του ισραηλινού σχεδίου - Εκκωφαντική η αφωνία της διεθνούς κοινότητας

Ο Νετανιάχου μοιάζει αποφασισμένος να προχωρήσει το σχέδιο εθνοκάθαρσης στη Γάζα - Η προαναγγελία ενός εγκλήματος ιστορικών διαστάσεων βρίσκει τη διεθνή κοινότητα σε ρόλο παρατηρητή

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»
Υγεία 08.08.25

Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»

Νέα μελέτη δείχνει ότι τα σταφύλια περιέχουν περισσότερες από 1.600 ουσίες ευεργετικές για την καρδιά, τον εγκέφαλο, το δέρμα και το έντερο - συνδέονται με οφέλη ακόμη και σε γενετικό επίπεδο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του
«Εθνοκάθαρση» 08.08.25

Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του

Το βρετανικό μέσο κάνει λόγο για την εθνοκάθαρση που διεξάγουν οι Ισραηλινοί και προειδοποιεί πως η χώρα κινδυνεύει να μην θεωρείται πια δημοκρατική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Απόρρητο