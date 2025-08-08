Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ

Η 27η σεζόν του South Park συνεχίζει να «φυτιλιάζει», παρά τις κριτικές πως δήθεν έχει πάψει να έχει την ίδια επιρροή στο κοινό του. Μάλιστα, σύμφωνα με άρθρο του Guardian, το δεύτερο επεισόδιο της σεζόν, με τίτλο «Got a Nut», αποδεικνύει ότι η σειρά εξακολουθεί να διαθέτει αιχμηρή σάτιρα και πολιτικό σθένος – μια τηλεοπτική «εκδίκηση» στην αμερικανική πραγματικότητα.

«Αν κάνεις κάτι στο οποίο δεν πιστεύεις πραγματικά μόνο και μόνο για να βγάλεις λεφτά, θα διαπιστώσεις ότι θα γίνεις όλο και πιο λυπημένος και τα χρέη σου θα αυξάνονται, εντάξει;»

Όλα στον «βωμό» των likes

Από τη μια πλευρά, έχουμε τον Eric Cartman, ο οποίος εκφράζει τη ζήλια του για τον συμμαθητή του Clyde – τον επιτυχημένο white‑nationalist podcaster. Ο Cartman, με τη ματαιοδοξία του, προσπαθεί να επανακτήσει τη λάμψη του ως «master‑debater», αντιγράφοντας τον χαρακτήρα και την εικόνα του Τσάρλι Κερκ, ακόμη και στο κούρεμά του. Το σημαντικό εδώ δεν είναι ότι χαρακτήρες όπως ο Clyde ή ο Cartman χρησιμοποίησαν προσβλητική ρητορική προς διάφορες μειονότητες, αλλά ότι αυτοί το κάνουν για τα «likes» και την προβολή – άδειοι από ουσία και γεμάτοι από κυνικό κέρδος.

Παράλληλα, ο Mr. Mackey, ο σχολικός σύμβουλος, απολύεται λόγω περικοπών – και, για να «κάνει το κομμάτι του» (to make his nut), γίνεται πράκτορας της ICE. Σαν ένας αναγκασμένος ακροατής της ρητορικής μίσους του συστήματος, συμμετέχει σε εξωφρενικές και σκληρές επιχειρήσεις «απελάσεων» ακόμα και στην «Ντόρα τη μικρή εξερευνήτρια», αλλά και την ίδια την Κόλαση, όπου εφαρμόζεται ρατσιστικά πως «μόνο οι καφετιοί» συλλαμβάνονται.

Botox και χρήμα

Η πιο ακραία και συνάμα ανατριχιαστική σάτιρα εστιάζει στην Κρίστι Νόεμ, υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας της αμερικανικής κυβέρνησης. Η εικόνα της είναι υπερβολικά εξευτελιστική: παλεύει να κρατήσει την εμφάνισή της μετά από πολλαπλά botox, και, κυρίως, δολοφονεί κουτάβια – συμπεριλαμβανομένων αγαπημένων χαρακτήρων όπως ο Krypto, ο σκύλος του Superman. Η σκηνή αυτή είναι μια σαφή και αδυσώπητη σάτιρα στην αναφορά της ίδιας της Νόεμ στο παρελθόν, όπου περιέγραψε ότι πυροβόλησε ένα δικό της κουτάβι — «που δεν άξιζε τίποτα». Αυτό επαναλαμβάνεται πολλές φορές, σε ένα μοτίβο που δείχνει την κατάντια μιας πολιτικής προσωπικότητας που γίνεται καρικατούρα, χειριστική και ψυχρή.

Η κορύφωση του επεισοδίου είναι στην παράνοια του Mar-a-Lago – ένα κιτς, στα μέτρα σαπουνόπερας «Fantasy Island», όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς στέκονται αλληλέγγυοι στους χαρακτήρες του Ρικάρντο Μονταλμπάν και του Ερβέ Βιλεσέζ. Την ίδια ώρα, συνδέονται οι δύο πλοκές (Cartman/Clyde και Mackey/Νoem) σε ένα σουρεαλιστικό, γεμάτο συμβολισμούς σκηνικό.

Μείνε πιστός στις αξίες σου

Στο τέλος, το show δεν ξεχνά τον «ηθικό του πυρήνα». Ο Mr. Mackey, με την γνωστή σοβαροφάνεια που τον χαρακτηρίζει λέει προς τον τηλεθεατή: «Αν κάνεις κάτι στο οποίο δεν πιστεύεις πραγματικά μόνο και μόνο για να βγάλεις λεφτά, θα διαπιστώσεις ότι θα γίνεις όλο και πιο λυπημένος και τα χρέη σου θα αυξάνονται, εντάξει;». Είναι μια καίρια σύγκλιση του ισχυρού πολιτικού μηνύματος με την σαρκαστική χρηστικότητα της σειράς: όταν προδίδεις τον εαυτό σου για τα χρήματα και το «influencing», μόνο θλίψη κερδίζεις, καθώς η ψυχή σου «διαβρώνεται».

Το «Got a Nut» είναι μια εξαιρετικά τολμηρή, σκληρή κι αστεία επίθεση στον δεξιό πολιτικό λόγο, την κινηματική ρητορική και το θεσμικό κράτος. Και παρά τις αντιρρήσεις, τη σάτιρα και την υπερβολή, επιβεβαιώνει κάτι που κάνει χρόνια το South Park: είναι ακόμη σχετικό και κυρίως «ακονισμένο» απέναντι σε όσους θεωρούν ότι το έχει «χάσει».