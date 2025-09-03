newspaper
03.09.2025
Φωτιά ξέσπασε σε φυτώριο στο Μενίδι – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
Art Τoy: Τρίζει η καρέκλα των Labubu – Επέστρεψαν τα Monchhichi
Διεθνής Οικονομία 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:29

Art Τoy: Τρίζει η καρέκλα των Labubu – Επέστρεψαν τα Monchhichi

Η εμμονή της Gen Z με τα αφράτα μπρελόκ και τα λούτρινα είδη για ενήλικες, όπως το Labubu, δίνει νέα πνοή σε έναν 51χρονο χαρακτήρα από την Ιαπωνία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η Monchhichi, η 51χρονη εμβληματική κούκλα μαϊμού, επιστρέφει χρησιμοποιώντας τη δύναμη της Gen Z για να φτάσει σε μια νέα χρυσή εποχή.

Εν μέσω της μανίας για το Labubu, η εμβληματική 51χρονη ιαπωνική κούκλα Monchhichi έκανε μια εκπληκτική επιστροφή στην αγορά.

Τα… Monchhichi θα «φάνε» τα Labubu;

To φαινόμενο αυτό αποτυπώνεται σύμφωνα με το Bloomberg, στην Αυστραλή influencer Sam Todd, η οποία ταξίδεψε στο Τόκιο κυνηγώντας vintage μόδα – και ψάχνοντας κρυφά για ένα αφράτο μπρελόκ Monchhichi. Τελικά ανακάλυψε έναν «θησαυρό» σε ένα κατάστημα παιχνιδιών Harajuku, αγοράζοντας πολλαπλάσια με τον σύντροφό της, καθώς το κατάστημα περιόριζε τις αγορές ανά άτομο.

«Η δημοτικότητα εκτοξεύεται στα ύψη — όλοι θέλουν ένα», είπε h Todd σε ένα βίντεο στο TikTok που έγινε viral, σηματοδοτώντας τον ενθουσιασμό των καταναλωτών που βοήθησε στην αναβίωση της θρυλικής φήμης του Monchhichi.

@samjtodd Replying to @Suestylevibes Somewhat regretting not doing the Monchhichi triplets this time 🐵🐵🐵😭 #pursepals #bagcharms #labubu #popmart #tamagotchi #monchhichi @POP MART AU @POP MART ♬ original sound – SAM TODD 🎀

Από τις εποχή του ’70

Η αναβίωση της Monchhichi, της μαλακής κούκλας με πρόσωπο μαϊμούς της ιαπωνικής μάρκας, αντικατοπτρίζει τη χρυσή εποχή της στις δεκαετίες του 1970 και του 1980.

Η Sekiguchi Co., δημιουργός και κάτοχος των δικαιωμάτων, ανέφερε ότι οι πωλήσεις της Monchhichi υπερδιπλασιάστηκαν στο πιο πρόσφατο οικονομικό έτος (που έληξε τον Φεβρουάριο του 2025), αποφέροντας 4,6 δισεκατομμύρια γιεν (περίπου 1 δισεκατομμύριο μπατ).

Οι διεθνείς αγορές ξεπερνούν την Ιαπωνία, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 40% των εσόδων της Monchhichi, ωθώντας την εταιρεία να επεκτείνει την παραγωγή στην Κίνα και να διερευνήσει ευκαιρίες αδειοδότησης παγκοσμίως. «Στόχος μας είναι να κάνουμε την Monchhichi γνωστή παγκοσμίως», δήλωσε ο Toshitaka Yoshino , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Sekiguchi.

Η αναβίωση συμπίπτει με την άνθηση της τάσης των Art Toy (παιχνίδια τέχνης και συλλεκτικά αντικείμενα από καλλιτέχνες και σχεδιαστές, τα οποία είτε παράγονται συνήθως σε πολύ περιορισμένες εκδόσεις)  μεταξύ των νεότερων γενεών, η οποία αντικατοπτρίζεται στην επιτυχία εμπορικών σημάτων όπως οι Sonny Angels, Smiskis, Jellycats και ιδιαίτερα τα Labubu. Μόνο η παγκόσμια αγορά μπρελόκ προβλέπεται να φτάσει τα 28 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2033.

Τα Monchhichi επιστρέφουν στα 51 τους

Η κούκλα Monchhichi έγινε για πρώτη φορά παγκόσμια αίσθηση το 1974, αποκτώντας viral φήμη πριν από το διαδίκτυο και συνεργαζόμενη ακόμη και με την Mattel, προτού εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η επιστροφή της, ωστόσο, ήταν ισχυρότερη από ποτέ, αρχικά στην Ταϊλάνδη και τη Νότια Κορέα.

Μια βασική φιγούρα που ενίσχυσε την ανανεωμένη δημοτικότητα της κούκλας είναι η Lisa των BLACKPINK , η οποία προηγουμένως είχε εκτοξεύσει τις πωλήσεις της Labubu. Στις 30 Ιουνίου 2025, η Lisa δημοσίευσε ένα Instagram Story με την επιλογή της από κούκλες Monchhichi, τροφοδοτώντας περαιτέρω τη ζήτηση.

Τα Monchhichi επιστρέφουν στα 51 τους, οδηγώντας τις τάσεις της Gen Z και του Art Toy σε μια νέα χρυσή εποχή.

Παρά την άνοδο, η Yoshino παραμένει επιφυλακτική, τηρώντας τη φιλοσοφία ότι «ό,τι πουλάει σήμερα μπορεί να μην πουλήσει αύριο». Η εταιρεία έχει επιταχύνει την παραγωγή, αλλά αποφεύγει την υπερβολική επέκταση, κατανοώντας την κυκλική φύση της επιχείρησης παιχνιδιών.

Ο ρόλος του Τραμπ

Προηγούμενες προκλήσεις περιλάμβαναν τις δασμολογικές πολιτικές των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες σταμάτησαν προσωρινά τις παραγγελίες από βασικές αγορές.

Η στρατηγική στροφή του Sekiguchi να στοχεύει σε ενήλικες και όχι σε παιδιά αποδείχθηκε καθοριστική. Ο Yoshino εξήγησε: «Οι ενήλικες βλέπουν τον Monchhichi ως χαρακτήρα που αντανακλά την ταυτότητά του, όχι απλώς ως παιχνίδι, και έχουν μεγαλύτερη κατανόηση και αγοραστική δύναμη». Η προσέγγιση έχει αποδειχθεί επιτυχημένη μέσω συνεργασιών με την Hello Kitty, την Paris Saint-Germain και τοποθετήσεων σε κομψά καταστήματα lifestyle όπως το Urban Outfitters.

Η επιστροφή της Monchhichi καταδεικνύει πώς μια κλασική μάρκα μπορεί να αξιοποιήσει την ενέργεια της Γενιάς Ζ και τις τάσεις των συλλεκτών για να εισέλθει σε μια νέα χρυσή εποχή, προσελκύοντας τόσο τους νοσταλγικούς θαυμαστές όσο και μια νέα γενιά καταναλωτών.

Πηγή: κεντρικής φωτό: Shoko Takayasu/Bloomberg

