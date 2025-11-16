Πρώην σταρ της Disney προκαλεί αντιδράσεις με εφαρμογή ΑΙ που σου επιτρέπει να μιλάς με νεκρούς συγγενείς

Ο πρώην σταρ της Disney, Κάλουμ Ουόρθι, προκάλεσε αντιδράσεις μετά την ανάρτηση ενός βίντεο που προωθούσε τη νέα του ΑΙ εφαρμογή, 2wai, στο X.

Το βίντεο δείχνει μια έγκυο γυναίκα να μιλάει με την ηλικιωμένη «μητέρα» της σε μια βιντεοκλήση και να λαμβάνει συμβουλές από την οθόνη του τηλεφώνου της.

Στη συνέχεια, η διαφήμιση προχωράει στο μέλλον και δείχνει τη μητέρα — η οποία παραμένει στην ίδια ηλικία — να επικοινωνεί με τον εγγονό της, που έχει πλέον γεννηθεί, σε διάφορες στιγμές της ζωής του, συμπεριλαμβανομένης της ενηλικίωσής του.

Στο τέλος, το βίντεο αποκαλύπτει ότι η «γιαγιά» είναι στην πραγματικότητα ένα ψηφιακό avatar, καθώς η κόρη της γυναίκας είχε ηχογραφήσει ένα βίντεο τριών λεπτών με αυτήν για να δημιουργήσει τον κλώνο της με τεχνητή νοημοσύνη για την εφαρμογή 2wai.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Calum Worthy (@calumworthy)

Η διαφήμιση τελειώνει με το κείμενο: «Με το 2wai, τρία λεπτά μπορούν να διαρκέσουν για πάντα».

Στη λεζάντα του βίντεο, ο Ουόρθι έγραψε: «Τι θα γινόταν αν οι αγαπημένοι μας που έχουμε χάσει μπορούσαν να γίνουν μέρος του μέλλοντος μας;».

Σε μια επόμενη ανάρτηση, συνέχισε: «Στο 2wai, δημιουργούμε ένα ζωντανό αρχείο της ανθρωπότητας, μια ιστορία κάθε φορά. Όλα ξεκινούν με το κοινωνικό δίκτυο για avatars: την εφαρμογή 2wai».

Black Mirror;

Το βίντεο προκάλεσε πολλές συγκρίσεις με το Black Mirror, ιδιαίτερα με το επεισόδιο «Be Right Back» της 2ης σεζόν, στο οποίο ο χαρακτήρας της Hayley Atwell χρησιμοποιεί εργαλεία ΑΙ για να αναστήσει τον νεκρό φίλο της, τον οποίο υποδύεται ο Ντόμναλ Γκλίσον.

«Αυτό μοιάζει με το πιο ανατριχιαστικό επεισόδιο του Black Mirror μέχρι σήμερα», έγραψε ένας χρήστης. «Ανυπομονώ!».

Η 2wai προωθεί επίσης τους κλώνους τεχνητής νοημοσύνης νεκρών ιστορικών προσωπικοτήτων, όπως ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ, η Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ και η Φρίντα Κάλο, οι οποίοι προορίζονται να λειτουργήσουν ως «βοηθοί διδασκαλίας σε πραγματικό χρόνο για μια πραγματικά καθηλωτική μαθησιακή εμπειρία».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 2wai (@2wai.app)

Η εφαρμογή διαθέτει επίσης εξειδικευμένα avatar τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να προσφέρουν συμβουλές για μαγείρεμα, αστρολογία και ταξίδια.

Ο Ουόρθι δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι η καριέρα του ως καλλιτέχνης τον οδήγησε να ιδρύσει την 2wai. «Έχοντας εργαστεί ως ηθοποιός, συγγραφέας και παραγωγός τα τελευταία 20 χρόνια, έζησα από πρώτο χέρι πόσο δύσκολο είναι να δημιουργήσεις μια ουσιαστική σχέση με τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο», δήλωσε στο Variety. «Με την ίδρυση της 2wai, προσφέρουμε εντελώς νέες εμπειρίες που είναι τόσο αυθεντικές όσο τα HoloAvatars που δημιουργούμε».

*Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly