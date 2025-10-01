Σάλος στο Χόλιγουντ με την ΑΙ «ηθοποιό» Τίλι Νόργουντ: Σε «μποϊκοτάζ οποιουδήποτε πρακτορείου εμπλακεί» καλούν ηθοποιοί

Το Χόλιγουντ εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτικό απέναντι στην Τίλι Νόργουντ – τη λεγόμενη «AI ηθοποιό» που δημιούργησαν Ολλανδοί καλλιτέχνες και η οποία φέρεται να βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με πρακτορεία ταλέντων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Με μια πρώτη ματιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Νόργουντ θυμίζει μια ανερχόμενη νεαρή ηθοποιό: ποζάρει σε φωτογραφίες, «ανεβάζει» δοκιμαστικά γυρίσματα και εμφανίζεται σε ένα κωμικό σκετς, εξ ολοκλήρου παραγόμενο από τεχνητή νοημοσύνη, που προβάλλει την εικόνα του «κοριτσιού της διπλανής πόρτας».

«Μπορεί να είμαι AI, αλλά τώρα νιώθω πραγματικά έντονα συναισθήματα. Ανυπομονώ για ό,τι έρχεται!» έγραψαν οι δημιουργοί της στη σελίδα της.

«Οποιοδήποτε πρακτορείο εμπλακεί σε αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με μποϊκοτάζ από όλα τα συνδικάτα. Βαθιά παραπλανητικό και τελείως διεστραμμένο.»

H ανακοίνωση του SAG-AFTRA

Ωστόσο, το σωματείο των Αμερικανών ηθοποιών SAG-AFTRA καταδίκασε ανοιχτά την πρωτοβουλία, χαρακτηρίζοντας την Τίλι προϊόν υπολογιστικού προγράμματος που στηρίχθηκε στο έργο αμέτρητων επαγγελματιών ηθοποιών, ενώ στο πλευρό του τάχθηκαν και μεγάλοι σταρ όπως η Έμιλι Μπλαντ, η Νατάσα Λιόν και η Γούπι Γκόλντμπεργκ.

Η Νόργουντ «δεν είναι ηθοποιός, είναι ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από ένα πρόγραμμα υπολογιστή το οποίο εκπαιδεύτηκε πάνω στο έργο αμέτρητων επαγγελματιών ερμηνευτών», τόνισε σε ανακοίνωσή του το συνδικάτο SAG-AFTRA.

Η «νέα Σκάρλετ Γιόχανσον»

Η «ηθοποιός» AI είναι δημιούργημα της Ολλανδής ηθοποιού και κωμικού Ελίνε φαν ντερ Βέλντεν, η οποία έχει δηλώσει πως φιλοδοξεί να την αναδείξει ως τη «νέα Σκάρλετ Γιόχανσον».

Στον λογαριασμό της AI «ηθοποιού» στο Instagram ανεβαίνουν εικόνες από ψεύτικες δοκιμαστικές λήψεις και βίντεο-παρωδίες που μιμούνται προγράμματα του BBC, με την Τίλι να εμφανίζεται ακόμη και στον καναπέ του The Graham Norton Show.

Μέσα στην κατακραυγή, η φαν ντερ Βέλντεν ανάρτησε μήνυμα υποστηρίζοντας πως η δημιουργία δεν αποτελεί «υποκατάστατο ανθρώπου, αλλά καλλιτεχνικό έργο». «Η Τίλι είναι αποτέλεσμα φαντασίας και τεχνικής, όπως όταν σχεδιάζεις έναν χαρακτήρα ή γράφεις έναν ρόλο», έγραψε, ζητώντας να αντιμετωπιστεί ως ξεχωριστό είδος και όχι να συγκρίνεται με ηθοποιούς από σάρκα και οστά.

«Απειλεί τα εισοδήματα και την καλλιτεχνική αξία των ανθρώπων»

Η διαμάχη γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη στο Χόλιγουντ δεν είναι καινούρια: υπήρξε καθοριστικός λόγος για την πολύμηνη απεργία σεναριογράφων και ηθοποιών το 2023, η οποία παρέλυσε την κινηματογραφική βιομηχανία, με τους εργαζόμενους να απαιτούν εγγυήσεις απέναντι στις νέες τεχνολογίες.

Στην ανακοίνωσή του για την Τίλι, το SAG-AFTRA προειδοποίησε ότι τυχόν χρήση της σε παραγωγές θα μπορούσε να παραβιάσει τις ρήτρες που εξασφαλίστηκαν μετά την απεργία: «Δεν λύνει κανένα πρόβλημα – δημιουργεί το πρόβλημα της εκμετάλλευσης κλεμμένων ερμηνειών, που απειλεί τα εισοδήματα και την καλλιτεχνική αξία των ανθρώπων».

«Βαθιά παραπλανητικό και τελείως διεστραμμένο»

Πολλοί σταρ πήραν θέση. Η Νατάσα Λιόν, γνωστή από τα Poker Face, Orange Is the New Black και Russian Doll, κάλεσε σε μποϊκοτάζ οποιοδήποτε πρακτορείο συνεργαστεί με την AI ηθοποιό.

«Οποιοδήποτε πρακτορείο εμπλακεί σε αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με μποϊκοτάζ από όλα τα συνδικάτα. Βαθιά παραπλανητικό και τελείως διεστραμμένο», δήλωσε.

Η Έμιλι Μπλαντ, μιλώντας σε podcast του Variety, χαρακτήρισε το δημιούργημα τρομακτικό: «Αυτό είναι AI; Θεέ μου, την πατήσαμε. Είναι πραγματικά, πραγματικά τρομακτικό. Στούντιο και πρακτορεία, σας παρακαλώ, σταματήστε. Μην μας στερείτε την ανθρώπινη σύνδεση».

«Αυτό είναι AI; Θεέ μου, την πατήσαμε. Είναι πραγματικά, πραγματικά τρομακτικό. Στούντιο και πρακτορεία, σας παρακαλώ, σταματήστε. Μην μας στερείτε την ανθρώπινη σύνδεση.»

Από την πλευρά της, η Γούπι Γκόλντμπεργκ, στην εκπομπή The View, υπογράμμισε ότι το κοινό μπορεί να αντιληφθεί τις διαφορές: «Οι άνθρωποι κινούνται διαφορετικά, τα πρόσωπά μας κινούνται διαφορετικά, τα σώματά μας κινούνται διαφορετικά». Παρότι δεν πιστεύει ότι οι AI δημιουργίες μπορούν εύκολα να «κλέψουν» δουλειές, παραδέχθηκε πως η συζήτηση έχει σημασία.

«Οι άνθρωποι κινούνται διαφορετικά, τα πρόσωπά μας κινούνται διαφορετικά, τα σώματά μας κινούνται διαφορετικά.»

Παρότι ο λογαριασμός της Τίλι λειτουργεί εδώ και μήνες, η υπόθεση πήρε διαστάσεις μόλις αυτή την εβδομάδα, μετά από ρεπορτάζ του Deadline για παρουσίαση της φαν ντερ Βέλντεν σε συνέδριο στη Ζυρίχη, όπου μίλησε για το στούντιο παραγωγής AI που έχει ιδρύσει αλλά και για το νέο της πρακτορείο AI ταλέντων με την ονομασία Xicoia. Η ίδια ανέφερε πως τα στούντιο του Χόλιγουντ «αγκάλιαζαν σιωπηρά» την τεχνολογία και προανήγγειλε πως τους επόμενους μήνες θα υπάρξουν ανακοινώσεις για σημαντικά πρότζεκτ που θα αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη.

