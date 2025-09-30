magazin
30.09.2025
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
30.09.2025
Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
Tο SAG-AFTRA καταδικάζει τη δημιουργία της ΑΙ ηθοποιού Τίλι Νόργουντ – «Δεν έχει συναισθήματα, ούτε εμπειρίες»
Tο SAG-AFTRA καταδικάζει τη δημιουργία της ΑΙ ηθοποιού Τίλι Νόργουντ – «Δεν έχει συναισθήματα, ούτε εμπειρίες»

«Για να είμαστε σαφείς, η Τίλι Νόργουντ δεν είναι ηθοποιός, αλλά ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από ένα πρόγραμμα υπολογιστή», ανέφερε σε δήλωση του το SAG-AFTRA (Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το SAG-AFTRA (Σωματείο Ηθοποιών Αμερικής) εξέδωσε μια καταγγελτική δήλωση σχετικά με την δημιουργία της την Τίλι Νόργουντ, την ηθοποιό τεχνητής νοημοσύνης που έχει εξοργίσει το Χόλιγουντ, μετά την πρόσφατη δήλωση της δημιουργού της, Ελίν Βαν ντερ Βέλντεν, ότι πολλοί ατζέντηδες ενδιαφέρονται να υπογράψουν συμβόλαιο μαζί της.

«Για να είμαστε σαφείς, η Τίλι Νόργουντ δεν είναι ηθοποιός, αλλά ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από ένα πρόγραμμα υπολογιστή που εκπαιδεύτηκε με βάση το έργο αμέτρητων επαγγελματιών ηθοποιών — χωρίς άδεια ή αμοιβή», αναφέρει η ανακοίνωση του SAG-AFTRA.

«Δεν έχει εμπειρίες ζωής από τις οποίες μπορεί να αντλήσει [έμπνευση], κανένα συναίσθημα και, από ό,τι έχουμε δει, το κοινό δεν ενδιαφέρεται να παρακολουθεί περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από υπολογιστή και δεν έχει καμία σχέση με την ανθρώπινη εμπειρία. Δεν λύνει κανένα πρόβλημα — δημιουργεί το πρόβλημα της χρήσης κλεμμένων ερμηνειών για να θέσει τους ηθοποιούς εκτός εργασίας, διακυβεύοντας τα μέσα βιοπορισμού των ηθοποιών και υποτιμώντας την ανθρώπινη τέχνη. Οι υπογράφοντες παραγωγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν ΑΙ ερμηνευτές χωρίς να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις μας, οι οποίες απαιτούν ενημέρωση και διαπραγμάτευση», προστίθεται.

«Ένα νέο πινέλο»

Εν μέσω της αυξανόμενης αντίδρασης της βιομηχανίας εναντίον της Τίλι Νόργουντ, η οποία δημιουργήθηκε από το στούντιο παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης Particle6, η δημιουργός Ελίν Βαν ντερ Βέλντεν εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία υπερασπίζεται την Τίλι, λέγοντας ότι «δεν είναι αντικαταστάτης του ανθρώπου, αλλά ένα έργο τέχνης».

«Σε όσους εξέφρασαν την οργή τους για τη δημιουργία του χαρακτήρα τεχνητής νοημοσύνης Τίλι Νόργουντ, θα ήθελα να πω ότι δεν πρόκειται για αντικατάσταση ενός ανθρώπου, αλλά για ένα δημιουργικό έργο, ένα έργο τέχνης. Όπως πολλές μορφές τέχνης πριν από αυτήν, προκαλεί συζήτηση, και αυτό από μόνο του δείχνει τη δύναμη της δημιουργικότητας»

»Δεν βλέπω την τεχνητή νοημοσύνη ως αντικαταστάτη των ανθρώπων, αλλά ως ένα νέο εργαλείο, ένα νέο πινέλο. Ακριβώς όπως η κινούμενη εικόνα, το κουκλοθέατρο ή τα CGI έφεραν νέες ευκαιρίες χωρίς να αντικαταστήσουν την ζωντανή υποκριτική, η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει έναν άλλο τρόπο να φανταζόμαστε και να δημιουργούμε ιστορίες. Είμαι ηθοποιός – σίγουρα όχι ένας χαρακτήρας τεχνητής νοημοσύνης – δεν μπορεί να αντικαταστήσει την τέχνη ή τη χαρη της ανθρώπινης ερμηνείας», πρόσθεσε, ως εκπρόσωπος της Νόργουντ.

«Αυτό είναι τεχνητή νοημοσύνη;»

Η απειλή της τεχνητής νοημοσύνης στοιχειώνει εδώ και καιρό την βιομηχανία του θεάματος, και οι κανονισμοί που αφορούν το ΑΙ έγιναν βασική ρήτρα κατά τη διάρκεια των απεργιών του Σωματείου το 2023.

Σημαντικές χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο και την τηλεόραση περιλαμβάνουν την ανανέωση της εμφάνισης ορισμένων ηθοποιών (ζωντανών και αποθανόντων) ή τη δημιουργία σύνθετων οπτικών εφέ, αλλά οι φόβοι σχετικά με την πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει τους ηθοποιούς — ή να χρησιμοποιήσει παράνομα την εικόνα τους — συνεχίζουν να προβληματίζουν τους εργαζόμενους του κλάδου, όπως αναφέρει το The Hollywood Reporter.

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης με το Variety, η ηθοποιός Έμιλι Μπλαντ κλήθηκε να σχολιάσει τη δημιουργία της Τίλι Νόργουντ.

«Δεν ξέρω τι ακριβώς να απαντήσω, εκτός από το να πω πόσο τρομακτικό είναι αυτό», είπε η Μπλαντ. «Αυτό είναι τεχνητή νοημοσύνη; Θεέ μου, την πατήσαμε. Είναι πραγματικά τρομακτικό. Ελάτε τώρα, πρακτορεία, μην το κάνετε αυτό. Σταματήστε, σας παρακαλώ. Σταματήστε να μας στερείτε την ανθρώπινη επαφή».

*με πληροφορίες από: Variety | Hollywood Reporter

