«Σεισμό» στον κόσμο του Χόλιγουντ – και όχι μόνο – έχει προκαλέσει η απεργία των ηθοποιών και των σεναριογράφων, στην πρώτη κοινή τους κινητοποίηση από το 1960 και μετά.

Viral έγινε ο πύρινος λόγος της Φραν Ντρέσερ ή αλλιώς της «νταντάς Φάιν», όπως τη γνωρίζουμε στην Ελλάδα, της προέδρου του SAG-AFTRA, του μεγαλύτερου συνδικάτου στον κόσμο όπου συμμετέχουν ηθοποιοί και δημιουργοί τηλεόρασης, κινηματογράφου και ραδιοφώνου.

Πολλά είναι τα διεθνή Μέσα που έχουν αφιερώματα για την κινητοποίηση των εργαζόμενων στο Χόλιγουντ, με το Al Jazeera να έχει συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες γύρω από την απεργία.

Η απόφαση για την απεργία πάρθηκε μετά τη μη επίτευξη συμφωνίας με τα στούντιο, τα οποία η Φραν Ντρέσερ κατηγόρησε για απληστία.

Το συνδικάτο ενημερώνει για την απεργία και από τον λογαριασμό του στο Twitter, ενώ το hashtag #SAGAFTRAstrong έχει αρχίσει να τρεντάρει αφού οι χρήστες των social media δείχνουν την αλληλεγγύη τους στους απεργούς.

Η ανάρτηση του συνδικάτου για την απεργία

A SAG-AFTRA TV/Theatrical/Streaming Strike has been ordered effective July 14, at 12:01 a.m. Additional details are forthcoming. The Strike Order can be found here: https://t.co/NFBM7lLGTs pic.twitter.com/SGjmR0BPeu — SAG-AFTRA (@sagaftra) July 13, 2023

Ανάμεσα στα 160.000 μέλη του ισχυρού συνδικάτου συμπεριλαμβάνονται μερικά από τα κορυφαία αστέρια του Χόλιντουντ, από τον Τομ Κρουζ και την Αντζελίνα Τζολί μέχρι τον Τζόνι Ντεπ.

Αστέρες όπως η Μέριλ Στριπ, ο Μπεν Στίλερ και ο Κόλιν Φάρελ έχουν ταχθεί δημοσίως υπέρ της απεργίας.

Γιατί απεργούν

Η απεργία γίνεται μετά από διαμάχη σχετικά με τις αμοιβές και τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στα κινηματογραφικά στούντιο και τις υπηρεσίες streaming.

Τα δύο συνδικάτα απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία για δικαιότερη κατανομή των κερδών και αυξημένη διασφάλιση γύρω από τα δικαιώματα της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Τα συνδικάτα ανησυχούν για τα συμβόλαια που πρέπει να συμβαδίζουν με τον πληθωρισμό, τις υπολειπόμενες πληρωμές στην εποχή του streaming και τη λήψη προστατευτικών μέτρων για την τεχνητή νοημοσύνη που επηρεάζει τη δουλειά τους σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές εκπομπές.

Θα δούμε τα μεγάλα αστέρια σε απεργιακές φρουρές;

Το Al Jazeera θέτει το ερώτημα αν τα μεγάλα αστέρια θα συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Ο Τζόναθαν Χάντελ, δικηγόρος στη βιομηχανία του θεάματος, σημειώνει ότι «μεγάλα αστέρια θα είναι παρόντα».

«Αλλά αυτή η απεργία δεν γίνεται για να φέρει περισσότερα λεφτά στους ανθρώπους που έχουν ήδη έχουν εκατομμύρια», σημειώνει ο ίδιος.

Οι κορυφαίοι σταρ δεν πρόκειται να κερδίσουν οικονομικά από την απεργία, επειδή οι ατζέντηδες τους διαπραγματεύονται ατομικά συμβόλαια με τα στούντιο, τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ τις ελάχιστες αμοιβές για τις οποίες δίνεται μάχη.

Παρόλα αυτά, η παρουσία τους θα μπορούσε «να ρίξει περισσότερο φως στα στούντιο, ώστε να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με μια δίκαιη συμφωνία», δήλωσε ο ηθοποιός Ντόμινικ Μπούρτζις.

Πώς θα επηρεαστούν οι παραγωγές

Οι παραγωγές του Χόλιγουντ έχουν ήδη επιβραδυνθεί σημαντικά από τότε που ξεκίνησε η απεργία των σεναριογράφων στις αρχές Μαΐου.

Σειρές με έτοιμα σενάρια, όπως ο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Τα δαχτυλίδια της Δύναμης» (The Lord of the Rings: The Rings of Power), μπόρεσαν να συνεχίσουν τα γυρίσματα αυτό το καλοκαίρι, αν και χωρίς σεναριογράφους.

Ωστόσο, χωρίς ηθοποιούς, οι μόνες παραγωγές με έδρα τις ΗΠΑ που μπορούν να συνεχίσουν είναι μια χούφτα σαπουνόπερες – οι οποίες έχουν διαφορετικό συμβόλαιο – τα ριάλιτι και τα τηλεπαιχνίδια.

Για τον λόγο αυτό, το Fox παρουσίασε αυτή την εβδομάδα ένα φθινοπωρινό τηλεοπτικό πρόγραμμα γεμάτο σίριαλ χωρίς σενάριο, όπως το Kitchen Nightmares και το Lego Masters.

Οι κινηματογραφικές κυκλοφορίες επηρεάζονται λιγότερο άμεσα λόγω της μεγάλης χρονικής υστέρησης μεταξύ του τέλους των γυρισμάτων και της έναρξης προβολής στις αίθουσες.

Όσο περισσότερο όμως διαρκέσει η απεργία, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο αντίκτυπος στις κινηματογραφικές κυκλοφορίες.

Τα μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ έχουν ήδη αναδιατάξει τα ημερολόγιά τους. Για παράδειγμα, η Disney ανέβαλε πρόσφατα αρκετές ταινίες υπερηρώων της Marvel, κατανέμοντάς τες σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το συνδικάτο SAG-AFTRA πρότεινε ότι θα μπορούσε να κάνει εξαιρέσεις για μικρότερες, πραγματικά ανεξάρτητες ταινίες.

Πώς θα επηρεαστούν οι παραγωγές έξω από τις ΗΠΑ

Το συνδικάτο SAG-AFTRA είναι αμερικάνικο, με τα κεντρικά γραφεία του να βρίσκονται στο Λος Άντζελες. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι δεν θα επηρεαστούν και παραγωγές πέρα από τις ΗΠΑ.

Όταν οι ηθοποιοί που «είναι μέλη του SAG-AFTRA εργάζονται σε ταινία που γυρίζεται στην Ευρώπη, ή στην Αυστραλία, ή στην Ασία, ή οπουδήποτε αλλού, θα πρέπει να σταματήσουν την εργασία τους», δήλωσε ο Χάντελ.

Η απεργία εμποδίζει επίσης τα μέλη της να προωθήσουν τηλεοπτικές και κινηματογραφικές ταινίες, πράγμα που σημαίνει ότι οι πρεμιέρες και τα σημαντικά φεστιβάλ κινηματογράφου του φθινοπώρου, όπως στη Βενετία και το Τορόντο, θα επηρεαστούν, εκτός αν λήξει η απεργία.

Όπως έχουν τα πράγματα, «στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αν μια ταινία γυρίστηκε με ηθοποιούς του SAG-AFTRA, οι ηθοποιοί δεν θα μπορούν να την προωθήσουν», εξήγησε ο Χάντελ.

Πόσο θα διαρκέσει η απεργία

Οι σεναριογράφοι βρίσκονται στις απεργιακές φρουρές εδώ και 11 εβδομάδες.

Ιστορικά, οι απεργίες στο Χόλιγουντ ποικίλλουν σημαντικά σε διάρκεια – από αρκετούς μήνες έως λίγο πάνω από τρεις ώρες.

«Αυτό εξαρτάται από αυτούς. Είμαστε ανοιχτοί να μιλήσουμε μαζί τους απόψε», δήλωσε η πρόεδρος του SAG-AFTRA, στη συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης, αναφερόμενη στα στούντιο.

«Εξαρτάται από αυτούς αν είναι πρόθυμοι να μιλήσουν με έναν κανονικό τρόπο που να τιμά αυτό που κάνουμε», είπε.

We didn’t want a strike, but we are not afraid of a fight. We are #SAGAFTRAstrong! 💪🪧 #SAGAFTRAstrike pic.twitter.com/QLRME29vMC — SAG-AFTRA (@sagaftra) July 13, 2023

Ο Χάντελ προέβλεψε ότι η απεργία θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το φθινόπωρο.

«Αυτό θα τραβήξει και δεν θα λυθεί εύκολα, επειδή και οι δύο πλευρές το θεωρούν υπαρξιακό», είπε χαρακτηριστικά στο Al Jazeera.

«Υπάρχει πολλή πικρία μεταξύ των σεναριογράφων και των στούντιο και των ηθοποιών και των στούντιο», εξήγησε.

Οι οικονομικές επιπτώσεις

Αμέτρητες είναι οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, από την τροφοδοσία μέχρι τις μεταφορές.

Ο οικονομικός αντίκτυπος της απεργίας είναι δύσκολο να υπολογιστεί, ωστόσο είναι αναμφισβήτητα τεράστιος.

«Πριν από δεκαπέντε χρόνια, όταν απεργούσαν οι συγγραφείς – ήταν μια απεργία 100 ημερών – η εκτίμηση ήταν λίγο πάνω από 2 δισ. δολάρια. Αυτό λοιπόν μεταφράζεται σε 20 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα», δήλωσε ο Χάντελ.

Προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό, με τους σημερινούς όρους αυτό σημαίνει ότι κοντά στα 30 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα χάνονται μόνο στην Καλιφόρνια, είπε ο ίδιος.

«Πιστέψτε με, ματώνει η καρδιά μας που έπρεπε να πάρουμε αυτή την απόφαση. Αλλά δεν μπορούμε να μην πάρουμε αυτό που αξίζουν αυτά τα μέλη, γιατί η κατάσταση θα χειροτερέψει», δήλωσε η Ντρέσερ.