Εντολή του Ισραήλ για εκκένωση της ανατολικής Ράφα - Παγκόσμια κατακραυγή για το λουκέτο στο Al Jazeera

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο στρατός έχει αρχίσει να διατάζει τους Παλαιστίνιους που ζουν στις ανατολικές συνοικίες της Ράφα να εκκενώσουν την περιοχή ενόψει μιας επίθεσης στην περιοχή.

Η εντολή δόθηκε μετά από μια νύχτα έντονων ισραηλινών βομβαρδισμών στη Ράφα, κατά την οποία σκοτώθηκαν 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων οκτώ παιδιά και ένα βρέφος.

Η κριτική στην απόφαση του Ισραήλ να κλείσει τις δραστηριότητες του Al Jazeera αυξήθηκε, με το National Press Club με έδρα την Ουάσινγκτον να δηλώνει ότι ανησυχεί για τις πιθανές επιπτώσεις στους δημοσιογράφους του δικτύου στη Γάζα.

Δείτε live:

Διαβάστε τις εξελίξεις στο in:

Η αστυνομία του Λος Άντζελες απομάκρυνε χθες Κυριακή έναν φιλοπαλαιστινιακό καταυλισμό που είχε στηθεί στο πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (University of South California, USC) χωρίς να προχωρήσει σε συλλήψεις, εν μέσω αναβρασμού στα αμερικανικά πανεπιστήμια με αφορμή τον πόλεμο Ισραήλ- Χαμάς.

Η επέμβαση στο USC έγινε έπειτα από μια χαοτική ημέρα το Σάββατο, όταν δεκάδες διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων συνελήφθησαν σε διάφορα πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

Many were watching developments closely at both campuses. Police last month arrested more than 90 people when they first broke up a pro-Palestinian encampment at USC, while police in Boston arrested about 100 protesters at a similar camp at Northeastern… https://t.co/fnm11nzksY

— WISN 12 NEWS (@WISN12News) May 6, 2024