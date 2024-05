Φόβος για τα 600.000 παιδιά στη Ράφα εν μέσω βομβαρδισμών

Χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν την ανατολική Ράφα μετά την εντολή του Ισραήλ να εκκενωθεί η πόλη, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για μια ολοκληρωμένη στρατιωτική επίθεση στην πόλη που φιλοξενεί περισσότερους από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους. Οι βομβαρδισμοί στη Ράφα συνεχίζονται αμείωτοι για σχεδόν 36 ώρες.

Μετά την αποχώρηση του 95% των Ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονταν αμείωτοι, παρότι είναι γνωστό πως τα μέλη της Χαμάς βρίσκονται στα τούνελ. Η Χαμάς με την σειρά της προειδοποιεί το Ισραήλ πως οποιαδήποτε επίθεση εναντίον των αμάχων, θα αντιμετωπιστεί ανάλογα και πως είναι έτοιμοι.

Ο Ισραηλινός στρατός, με φυλλάδια προειδοποίησε τους κατοίκους της Ράφα να εκκενώσουν την Ανατολική Ράφα προς τηη ισοπεδωμένη Χαν Γιουνίς. Πριν λίγες ώρες, αντιδρώντας στην επίθεση στη Ράφα, ο Ζοζέπ Μπορέλ αντιπρόεδρος της Κομισιόν και Ύπατος Εκπρόσωπος Εξωτερικών της Ένωσης, ζήτησε την άμεση εφαρμογή του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 2728 του 2024, που αναφέρει την προστασία των αμάχων και τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Αρχικά όμως δήλωσε πως «Οι εντολές του Ισραήλ για εκκένωση των αμάχων στη Ράφα προμηνύουν το χειρότερο: περισσότερο πόλεμο και πείνα. Είναι απαράδεκτο».

There is nowhere safe to go in Gaza for the 600,000 children of Rafah.

UNICEF calls for children to not be forcibly relocated, and the vital infrastructure on which children rely to be protected.https://t.co/tssSsai986

— UNICEF (@UNICEF) May 6, 2024