Η γαλλική αστυνομία κυνηγούσε το Σάββατο ένοπλους ληστές που χτύπησαν ένα «οίκο κοσμημάτων» σε έναν από τους πιο ακριβούς δρόμους του Παρισιού με τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης ανέφεραν ότι στόχος ήταν η αποκλειστική μπουτίκ Harry Winston, που αυτοπροσδιορίζεται ως «Κοσμηματοπώλης των αστέρων». Κάτι όχι ολοκληρωτικά αληθές, καθώς πέρα από αστέρες, εξυπηρετεί βαλισικές οικογένειες και δισεκατομμυριούχους.

Η αστυνομία του Παρισιού δήλωσε ότι οι ένοπλοι ληστές έφτασαν και έφυγαν με μοτοσικλέτες, ρίχνοντας έναν πυροβολισμό έξω από το κατάστημα, χωρίς να προκαλέσουν θύματα. Βίντεο που βρίσκεται στη διάθεση της αστυνομίας δείχνει άτομα ντυμένα στα μαύρα να απομακρύνονται με ταχύτητα με δύο μοτοσικλέτες.

Ένας υπάλληλος του καταστήματος που σήκωσε το τηλέφωνο σε κλήση του Associated Press είπε ότι το κοσμηματοπωλείο ληστεύτηκε το Σάββατο, αλλά έκλεισε το τηλέφωνο χωρίς να δώσει λεπτομέρειες ή το όνομά του.

🚨🇫🇷BREAKING: MACHINE GUN ROBBERY OF JEWELRY STORE IN PARIS

Police have cordoned the area after armed robbers made off on motorbikes with an unknown amount of cash and jewelry this morning.

Police have yet to release more information on the suspects.

