Γάζα: Σχεδόν 800.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκκενώσει τη Ράφα

Σχεδόν 800.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκκενώσει τη Ράφα από τότε που το Ισραήλ άρχισε τη χερσαία επιχείρησή του στη νότια πόλη της Λωρίδας της Γάζας στις 6 Μαΐου.

Αυτό ανακοίνωσε το Σάββατο (18/5) ο επικεφαλής της υπηρεσίας αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Once again, nearly half of the population of Rafah or 800,000 people are on the road, having been forced to flee since the Israeli Forces started the military operation in the area on 6 May.

In response to evacuation orders demanding people to flee to so-called safe zones,…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) May 18, 2024