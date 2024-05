Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο προειδοποιεί για τυχόν απειλές αντιποίνων ή εκφοβισμού εναντίον του

Το Γραφείο του Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι οι απειλές ή τα αντίποινα κατά του Δικαστηρίου ή του προσωπικού του μπορεί να συνιστούν αδίκημα σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης. Το Γραφείο του Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση στο Χ με την οποία προειδοποιεί για τυχόν απειλές αντιποίνων κατά του Γραφείου τονίζοντας ότι οι τελευταίες μπορεί να συνιστούν αδίκημα κατά της απονομής της δικαιοσύνης.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ισραηλινές αρχές έχουν γίνει πιο ανήσυχες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τα ονόματα του πρωθυπουργού Νετανιάχου, του υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ και του αρχηγού του επιτελείου του ισραηλινού στρατού Χέρζι Χάλεβι έχουν αναφερθεί ως ύποπτοι για εγκλήματα πολέμου που το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα επιδιώξει να ασκήσει δίωξη και να εκδώσει εντάλματα σύλληψης εναντίον τους.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εξετάσει εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν το 2014 στη Λωρίδα της Γάζας, ωστόσο, δεν έχει παράγει τιμωρητικές αποφάσεις κατά ατόμων. Η έρευνα έχει επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, καθώς και τον σημερινό πόλεμο στη Γάζα.

