Δεύτερο «χειρουργικό» χτύπημα των IDF στον Λίβανο - Σκότωσαν και αξιωματούχο της Χαμάς

Δεύτερο «χειρουργικό» χτύπημα με drone πραγματοποίησαν την Παρασκευή οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) στον Λίβανο, καθώς λίγες ώρες αφότου εξουδετέρωσαν ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ στα κεντρικά της χώρας, σκότωσαν κι έναν διοικητή της Χαμάς.

Το χτύπημα έγινε στη Ματζντάλ Αντζάρ, στα ανατολικά του Λιβάνου στα σύνορα με τη Συρία, όπου drone των IDF χτύπησε το όχημα στο οποίο επέβαινε ο Σαρχαμπίλ αλ-Σαγιέντ, μέλος της Χαμάς, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις της παλαιστινιακής ομάδας στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, σύμφωνα με δύο πηγές ασφαλείας που μίλησαν στο Reuters.

Βίντεο που ανέβηκαν στα social media δείχνουν το όχημα να δέχεται το χτύπημα από drone, ενώ κινείται σε έναν δρόμο.

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας του Λιβάνου έκανε λόγο «έναν μάρτυρα και δύο τραυματίες λόγω ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής» σε όχημα στη Ματζντάλ Αντζάρ, μια πόλη κοντά στα συριακά σύνορα 60 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ.

Τα πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα ανώνυμες πηγές ανέφεραν ότι ο Αλ Σαγιέντ ήταν ο κύριος στόχος.

Report of another targeted counterattack in Lebanon: A senior #Hamas official, Sharhabil al-Sayed, was killed in an attack on his vehicle on the #Lebanon – #Syria border. pic.twitter.com/82PGIn1rx6

— Ronen (@RonenStauber) May 17, 2024