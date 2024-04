Το Ισραήλ σκότωσε υψηλόβαθμα μέλη φιλοπαλαιστινικής οργάνωσης στον Λίβανο – Απάντηση Χεζμπολάχ με ρουκέτες

Χτύπημα στον νότιο Λίβανο και συγκεκριμένα στην περιοχή Δυτική Μπεκάα πραγματοποίησαν την Παρασκευή (26/4) οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) σκοτώνοντας δύο μέλη της φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης Αλ Τζαμάα Αλ Ισλαμίγια.

Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πραγματοποιήθηκε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον οχήματος που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο Μεϊντούν.

Το Μεϊντούν απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Βίντεο που επαληθεύτηκε από το Al Jazeera δείχνει το αυτοκίνητο στις φλόγες στη μέση του δρόμου μετά την επίθεση και διάφορους περαστικούς να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά.

Σε ανακοίνωσή τους που συνοδεύεται από το βίντεο της επίθεσης οι IDF ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση υποστηρίζοντας ότι ένα υψηλόβαθμο μέλος της οργάνωσης Αλ Τζαμάα Αλ Ισλαμίγια σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Σύμφωνα με τις IDF πρόκειται για τον Μοσάμπ Χαλάφ, ο οποίος όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «ηγήθηκε και προώθησε πολλές επιθέσεις» από τον Λίβανο εναντίον ισραηλινών στόχων, κυρίως στην περιοχή του Όρους Ντοβ ή της περιοχής Φάρμες Σεμπάα.

Οι IDF ισχυρίζονται ότι ο Χαλάφ συντόνιζε επίσης τις επιθέσεις με το παράρτημα της Χαμάς στο Λίβανο. Οι IDF λένε ότι «η εξόντωσή του έγινε για να προκληθεί πλήγμα στις ικανότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης να προχωρήσει και να πραγματοποιήσει τρομοκρατικές ενέργειες που σχεδίασε πρόσφατα εναντίον του κράτους του Ισραήλ στη βόρεια συνοριακή περιοχή».

Σε ανακοίνωσή της η Αλ Τζαμάα Αλ Ισλαμίγια επιβεβαίωσε το θάνατο των Μοσάντ Χαλάφ και Μπιλάλ Χαλάφ, μελών της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης, των δυνάμεων αλ-Φαΐρ.

Η Χεζμπολάχ απάντησε με μπαράζ από ρουκέτες. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις IDF, ένα μπαράζ με περίπου 30 ρουκέτες εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο στην περιοχή του όρους Ερμόν στο βόρειο Ισραήλ.

A barrage of some 30 rockets were launched from Lebanon at the Mount Hermon area a short while ago, according to the IDF.

Some of the rockets were intercepted by the Iron Dome, while others apparently hit open areas.

There are no reports of injuries in the attack.

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 26, 2024