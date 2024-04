Για επίθεση με δεκάδες ρουκέτες κατά του Ισραήλ κάνει λόγο η Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε το βράδυ χθες Τρίτη ότι εξαπέλυσε επίθεση με «δεκάδες» ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ μετά τον θάνατο δύο αμάχων σε «ισραηλινό» βομβαρδισμό σπιτιού στην πόλη Χανίν του νοτίου Λιβάνου (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Μαχητές της Χεζμπολάχ εκτόξευσαν «δεκάδες ρουκέτες Κατιούσα» προς το βόρειο τμήμα του Ισραήλ, «σε ανταπόδοση για τις επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού (…) σε σπίτια αμάχων, όπως στη σφαγή της Χανίν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

🚨🇮🇱🇮🇷🇱🇧 The Israel attack on two-story building in Hanine, south Lebanon and Here is the impact #ısrael #Lebanon #Iran #IranAttackIsrael pic.twitter.com/pjjwc3VzwZ

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) μετέδωσε ότι από την ισραηλινή επίθεση σκοτώθηκαν γυναίκα περίπου 50 ετών και 12χρονο κορίτσι, ενώ άλλοι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

«Μαχητικά αεροσκάφη του εχθρού εκτόξευσαν δύο πυραύλους αέρος-εδάφους εναντίον διώροφου σπιτιού, το οποίο κατέστρεψαν ολοσχερώς», μετέδωσε το ΝΝΑ.

Τα θύματα ήταν μέλη οικογένειας που δεν είχε εγκαταλείψει το σπίτι της παρότι τα ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες.

🇱🇧🇮🇱💬 #Israeli media: “Haaretz”: Between 10 and 15 projectiles fell in the “Margaliot” area and caused a power outage in the settlement, and no sirens were sounded.#Hezbollah #Lebanon #Israel #IDF pic.twitter.com/RJ9bqGz6k6

