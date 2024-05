Τα ισραηλινά άρματα μάχης από τα ξημερώματα της Τρίτης εισέβαλαν στη νότια Λωρίδα της Γάζας, καταλαμβάνοντας την παλαιστινιακή πλευρά του περάσματος της Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο, σε μια «επιχείρηση ακριβείας», όπως την αποκάλεσε ο στρατός, εναντίον της Χαμάς.

Η χερσαία εισβολή στο ανατολικό τμήμα της πόλης Ράφα ήρθε αφού η Ιερουσαλήμ δήλωσε ότι η προσφορά εκεχειρίας από τη Χαμάς την προηγούμενη ημέρα δεν ικανοποιούσε τις απαιτήσεις της και ανακοίνωσε ότι ενέκρινε να προχωρήσει στην επίθεση που απειλείτο εδώ και καιρό.

Νωρίτερα το Κατάρ και οι ΗΠΑ αυτό που έκαναν προς την Χαμάς (σ.σ. και όχι οι Αιγύπτιοι διαπραγματευτές) ήταν να επεξηγήσουν κάποια θολά σημεία της προτεινόμενης συμφωνίας. Αυτό επιβεβαίωσε πηγή της Χαμάς που μίλησε στο Al Mayadeen, λέγοντας πως «Οι διαμεσολαβητές και η Χαμάς κατέληξαν σε μια νέα, σφιχτή (σ.σ. συγκεκριμένη) φόρμουλα που θα οδηγούσε σε κατάπαυση του πυρός, ξεπερνώντας έτσι αυτό το δίλημμα».

A precise counterterrorism operation to eliminate Hamas terrorists and infrastructure within specific areas of eastern Rafah began overnight, based on intelligence. pic.twitter.com/L2uVEdCVv9

