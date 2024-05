Διεθνής Αμνηστία: Οι άμαχοι δεν είναι πιόνια που μετακινούνται κατά το δοκούν των ισραηλινών αρχών

Η Διεθνής Αμνηστία καλεί τη διεθνή κοινότητα να πιέσει το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τις χερσαίες επιχειρήσεις του στη Ράφα και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

«Ο ισραηλινός στρατός πρέπει επίσης να ανακαλέσει την εντολή του προς τους πολίτες να “εκκενώσουν” την ανατολική Ράφα, εκτός εάν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια του πληθυσμού, πράγμα εξαιρετικά απίθανο υπό τις έντονες στρατιωτικές επιθέσεις που το Ισραήλ διεξάγει αδιάκοπα εδώ και επτά μήνες σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε σε δήλωσή της η Erika Guevara-Rosas, ανώτερη διευθύντρια έρευνας, συνηγορίας, πολιτικής και εκστρατειών της Διεθνούς Αμνηστίας.

Η Guevara-Rosas δήλωσε επίσης ότι η επί μακρόν επαπειλούμενη, μεγάλης κλίμακας χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Ράφα θα επιδεινώσει περαιτέρω «τα ανείπωτα δεινά των Παλαιστινίων στη Γάζα».

«Οι Παλαιστίνιοι άμαχοι στη Γάζα είναι ανθρώπινα όντα, όχι πιόνια που μετακινούνται στη σκακιέρα κατά το δοκούν των ισραηλινών αρχών. Η άποψη ότι οι εκτοπισμένοι άμαχοι είναι ασφαλείς οπουδήποτε στη Γάζα έχει αποδειχθεί πλάνη ξανά και ξανά, καθώς ο ισραηλινός στρατός έχει επιτεθεί σε περιοχές που είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει ως ασφαλείς», κατέληξε.

All states must pressure Israel to immediately halt its ground operations in Rafah and ensure unfettered access for humanitarian aid in line with their obligations to prevent genocide.

