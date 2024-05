Ποια είναι η ηθοποιός με τη μεγαλύτερη περιουσία στον κόσμο

Jennifer Aniston, Salma Hayek και διάφορα άλλα ονόματα, θα σου έρχονται στο μυαλό όταν σε ρωτάνε ποια είναι η πλουσιότερη ηθοποιός στον κόσμο. Κι’ όμως δεν είναι καμία από αυτές που φαντάζεσαι. Η περιουσία της Jami Gertz ανέρχεται κοντά στα 8 δισεκατομμύρια δολάρια, όπου σε μεγάλο βαθμό προέρχονται από τον γάμο της με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Tony Ressler. Ως ζευγάρι οι δυο τους είναι συνιδιοκτήτες της ομάδας του NBA, Atlanta Hawks.

Στην περίπτωση που δεν γνωρίζεις την Gertz, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σύμφωνα με το Celebrity Net Worth, είναι η πιο πλούσια ηθοποιός του κόσμου. H Jami Gertz είναι πιο γνωστή για τα πρώτα βήματα της καριέρας της που περιλάμβαναν πρωταγωνιστικούς ρόλους στις ταινίες Crossroads, The Lost Boys, Less Than Zero και την τηλεοπτική σειρά Square Pegs. Επίσης εμφανιζόταν σε σειρές όπως Seinfield και Ally McBeal, ενώ μπορεί να την είχες δει και στη σειρά ER. Τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει μικρούς ρόλους σε σειρές, όπως Modern Family και This Is Us.

Η Gertz έγινε το δημόσιο πρόσωπο της διοίκησης της ομάδας, εκπροσωπώντας τους Hawks συχνά στον Τυπο, όπου είχε εξηγήσει πώς η δική της εμπειρία ως φίλαθλος την οδήγησε να θέλει να βελτιώσει την εμπειρία κάθε φιλάθλου από τους αγώνες.

«Ξέρω τι σημαίνει για τους ανθρώπους να αγοράζουν ένα εισιτήριο. Εγώ αγόραζα εισιτήρια όταν δεν τα άντεχε η τσέπη μου. Δούλεψα αρκετά σκληρά για να μπορέσω τελικά να πάρω εισιτήριο διαρκείας. Οπότε αντλώ από αυτή την εμπειρία του του να είμαι φίλαθλος στο Λος Άντζελες και με αφορά πολύ η εμπειρία όλων στον αγώνα», έλεγε.

H Jami Gertz γεννήθηκε στο Σικάγο του Ιλινόις στις 28 Οκτωβρίου 1965. Πήγε σχολείο στο Maine East και στη συνέχεια σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Παντρεύτηκε τον οικονομολόγο και έπειτα επιχειρηματία Antony Ressler το 1989. Έναν χρόνο μετά εκείνος ίδρυσε την εταιρεία Apollo Global Management, από την οποία αποχώρησε το 1997 για να ιδρύσει την εταιρεία Ares Management. Σήμερα η πρώτη του εταιρεία διαχειρίζεται κεφάλαια αξίας 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η δεύτερη 300. Ο Ressler έχει στην κατοχή του το 30% των μετοχών της Ares Management.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη -Below The Boardwalk- (@below_the_boardwalk)

Ως ζευγάρι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη λίστα του Forbes με τους δισεκατομμυριούχους αυτής της Γης, το 2015 με περιουσία που άγγιζε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Σήμερα η περιουσία αυτή έχει ανέλθει στα 8 δισεκατομμύρια δολάρια.

H Jamie Gertz υπήρξε είδωλο των εφηβικών ταινιών των ’80s και σήμερα συγκεντρώνει προσωπική περιουσία 3 εκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με το Newsweek. Εκτός από τις λιγοστές πλέον τηλεοπτικές της εμφανίσεις, έχει κάνει το πέρασμά της και από τον χώρο της κινηματογραφικής παραγωγής, έχοντας ιδρύσει μαζί με την ατζέντη της, Stacy Lubliner, την εταιρεία Little Orchard Production. Ανάμεσα στις παραγωγές τους είναι η ταινία του 2011, με τίτλο A Better Life.

Οι δωρεές

Η Jami Gertz είναι μητέρα 3 παιδιών, ενώ μαζί με τον σύζυγό της είναι ιδιαίτερα ενεργοί φιλάνθρωποι. Συνεχώς βρίσκονται στις λίστες των πιο γενναιόδωρων celebrities χάρη στις δωρεές τους. Είναι ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη του οργανισμού Parinted Turtle Camp, που πληρώνει για τα camping trips παιδιών με σοβαρές, χρόνιες ή επικίνδυνες για τη ζωή τους ασθένειες.

Επιπλέον έχουν ιδρύσει το Ressler Gertz Family Foundation με σκοπό να υποστηρίξουν «μουσεία τέχνης, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, Ιουδαϊστικούς οργανισμούς και ναούς και υπηρεσίες υγείας και ανθρωπιστικές οργανώσεις». Η πίστη της είναι αυτό που αποτελεί κίνητρο για εκείνη, γι’ αυτή την πλευρά της ζωής της, όπως έχει πει.

Το 2020 ο Οργανισμός τους ανακοίνωσε τη δημιουργία «ενός μακρόχρονου και κατανοητού σχεδίου για να προσφέρει χρηματική, εκπαιδευτική και εμπορική βοήθεια στις επιχειρήσεις που έχουν μαύρους ιδιοκτήτες και σε μαύρους επιχειρηματίες της πόλης της Ατλάντα σε μία προσπάθεια να δημιουργηθούν περισσότερες οικονομικές ευκαιρίες στην κοινότητα».