Τα ισραηλινά στρατεύματα συνέχισαν την επίθεσή τους στη Ράφα, στη νότια Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον έξι άτομα στην περιοχή Khirbet al-Adas, παρά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου που διέταξε να σταματήσει η στρατιωτική επίθεση.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι μάλιστα δήλωσαν στα ΜΜΕ ότι πιστεύουν πως η απόφαση του ΔΔΔ δεν αποκλείει συνολικά την επίθεση στη Ράφα, με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του πρωθυπουργού Τζάτσι Χανέγκμπι να δηλώνει: «Αυτό που μας ζητούν είναι να μην διαπράξουμε γενοκτονία στη Ράφα. Δεν διαπράξαμε γενοκτονία και δεν θα διαπράξουμε γενοκτονία».

Ο διευθυντής του νοσοκομείου του Κουβέιτ στη Ράφα απηύθυνε έκκληση για βοήθεια, προειδοποιώντας ότι οι ιατρικές εγκαταστάσεις θα ξεμείνουν από καύσιμα σε λιγότερο από 24 ώρες.

Εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς υποστήριξε ότι μαχητές της έστησαν ενέδρα σε ισραηλινά στρατεύματα στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια και «σκότωσαν, τραυμάτισαν και αιχμαλώτισαν» ορισμένους από αυτούς. Οι Ταξιαρχίες Κασάμ δεν ανέφεραν πόσοι στρατιώτες είχαν αιχμαλωτιστεί. Το Ισραήλ διέψευσε τον ισχυρισμό.

Σκηνές χάους από το νοσοκομείο Al Ahli Baptist Hospital, το μοναδικό λειτουργικό νοσοκομείο της Γάζας στα βόρεια, αποτυπώνονται στο παρακάτω βίντεο καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές, με αποτέλεσμα περισσότερα θύματα.

Ένα μικρός κορίτσι, η Qamar (που σημαίνει «φεγγάρι» στα αραβικά) σκοτώθηκε ενώ κοιμόταν χθες το βράδυ μαζί με πέντε μέλη της οικογένειάς της σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο το σπίτι της οικογένειας Qishta στη Ράφα.

Τη φωτογραφία του κοριτσιού δημοσιεύει το Quds News Network [Σκληρές εικόνες]

Αυθόρμητες διαδηλώσεις ξέσπασαν στον προσφυγικό καταυλισμό Nahr al-Bared στο βόρειο Λίβανο για τον εορτασμό της επιχείρησης των ταξιαρχιών Κασάμ, που σύμφωνα με δηλώσεις τους αιχμαλωτίστηκαν περισσότεροι ισραηλινοί στρατιώτες.

Και στη Χεβρώνα στη Δυτική Όχθη βίντεο δείχνουν «πορεία» αμαξιών που επίσης πανηγυρίζουν.

Οι Ταξιαρχίες Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, δήλωσε ότι μαχητές της έβαλαν στόχο ένα άρμα Merkava 4 στην Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα.

Η ομάδα δήλωσε στο Telegram ότι χρησιμοποίησε μια ρουκέτα al-Yassin 105 για να επιτεθεί στο άρμα στην περιοχή Beit Lahiya.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει την επιχείρησή του στην Τζαμπάλια που ξεκίνησε στις αρχές του μήνα, προκαλώντας τον μαζικό εκτοπισμό Παλαιστινίων προς άλλες περιοχές της βόρειας Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι τα πλήγματα έγιναν στις περιοχές al-Khiam και Ayta ash-Shab στο νότιο Λίβανο.

Είπε επίσης ότι οι δυνάμεις του έπληξαν τις περιοχές al-Khiam, Houla Markaba και Kfar Kila στο νότιο Λίβανο.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δημοσιεύθηκαν ως μέρος μιας ενημέρωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ισραηλινού στρατού μαζί με βίντεο από τις αναφερόμενες επιθέσεις.

Από τις 8 Οκτωβρίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις κατά του Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό, η λιβανέζικη ένοπλη ομάδα και ο ισραηλινός στρατός ανταλλάσσουν τακτικά πυρά στα σύνορα.

Ο Craig Mokhiber, πρώην κορυφαίος αξιωματούχος του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αμφισβήτησε το σχέδιο των ΗΠΑ να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μέσω μιας προσωρινής προβλήτας, αφού οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι τέσσερα σκάφη που υποστηρίζουν την κατασκευή παρασύρθηκαν στην ανοιχτή θάλασσα το Σάββατο.

Ο Mokhiber, ο οποίος παραιτήθηκε από τον ΟΗΕ πέρυσι, περιέγραψε την προβλήτα ως «φύλλο συκής για να καλύψει τη συνενοχή των ΗΠΑ στη γενοκτονία και στην καταστροφή της UNRWA» σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο Mokhiber δήλωσε ότι η προβλήτα «απέτυχε να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο», ενώ «το Ισραήλ συνεχίζει να εμποδίζει τη βοήθεια σε όλα τα σημεία διέλευσης».

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι η προβλήτα παρέμεινε λειτουργική και εξακολουθεί να εργάζεται για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, μετά το περιστατικό.

Την Παρασκευή, ο ΟΗΕ δήλωσε ότι είχε παραλάβει το ισοδύναμο 97 φορτηγών με ανθρωπιστικές προμήθειες μέσω της πλωτής προβλήτας από τότε που τέθηκε σε λειτουργία στις 17 Μαΐου.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Stephane Dujarric δήλωσε την Παρασκευή ότι η παράδοση βοήθειας μέσω της προβλήτας «σταθεροποιήθηκε», αλλά «αυτό που θέλουμε να δούμε, όπως έχουμε πει, είναι μαζική βοήθεια που θα έρθει μέσω χερσαίων οδών».

The US taxpayer-funded pier in Gaza, designed as a fig leaf to cover US complicity in #genocide & in the destruction of UNRWA, has failed to have any meaningful impact & has now been largely

washed away by the sea. Meanwhile, Israel continues to block aid at all crossing points. https://t.co/RT510NPDQ1

— Craig Mokhiber (@CraigMokhiber) May 25, 2024