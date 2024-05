Εντείνονται οι φόβοι για κλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων μετά το περιστατικό ανταλλαγής πυρών ανάμεσα σε ισραηλινές και αιγυπτιακές δυνάμεις στο συνοριακό πέρασμα στη Ράφα, κατά το οποίο σκοτώθηκε ένας Αιγύπτιος συνοριοφύλακας και έρχεται να προστεθεί στο ήδη τεταμένο κλίμα μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή την Κυριακή σε προσφυγικό καταυλισμό στη Ράφα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 45 Παλαιστίνιων και τον τραυματισμό 200 ακόμη.

Ο πολύνεκρος βομβαρδισμός σε κατάμεστο καταυλισμό εκτοπισμένων στην πόλη, οδήγησε στην έκτακτη σύγκληση συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να συζητηθεί η κατάσταση στον τομέα αυτόν της Λωρίδας της Γάζας. Παρά τη διεθνή κατακραυγή ωστόσο, το Ισραήλ πολλαπλασιάζει σήμερα τα αεροπορικά πλήγματά του στη Ράφα.

Από την πλευρά τους, η Ισπανία, η Νορβηγία και η Ιρλανδία θα αναγνωρίσουν επίσημα σήμερα κράτος της Παλαιστίνης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, όπως ανήγγειλαν την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της κυβέρνησης του Ισραήλ.

Στο πεδίο, ομάδες του Γαλλικού Πρακτορείου στην πόλη μετέδωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πως εξαπολύθηκαν νέοι βομβαρδισμοί στην κεντρική και στη δυτική Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός διεξάγει από τις αρχές Μαΐου χερσαίες επιχειρήσεις.

Οι νέες αεροπορικές επιδρομές εξαπολύθηκαν εν μέσω της διεθνούς κατακραυγής και των καταδικών του βομβαρδισμού σε καταυλισμό εκτοπισμένων το βράδυ της Κυριακής, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε 45 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 249, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς προκάλεσε πυρκαγιά που εξαπλώθηκε σε σκηνές.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε τον βομβαρδισμό «τραγικό δυστύχημα».

«Ανάστατη», η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάλεσε τον σύμμαχό της, το Ισραήλ, να «λαμβάνει όλες τις προφυλάξεις για την προστασία των αμάχων», η διπλωματία του Καναδά εξέφρασε «φρίκη», ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν «αγανάκτηση».

Περίπου 10.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στην πρωτεύουσα της Γαλλίας για να καταγγείλουν τον βομβαρδισμό.

Το συμπαγές πλήθος κράταγε παλαιστινιακές σημαίες, πανό και πλακάτ στα οποία διάβαζε κανείς συνθήματα όπως «δεν σκοτώνεις παιδί, ούτε του Ισραήλ ούτε της Παλαιστίνης», «Σταματήστε τους βομβαρδισμούς, λευτεριά στην Παλαιστίνη», «Είμαστε τα παιδιά της Ράφας», «Ράφα, Γάζα είμαστε μαζί σας» κ.ο.κ., διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως διενεργεί έρευνα για τους θανάτους αμάχων, αφού αρχικά ανακοίνωσε πως έβαλε στο στόχαστρο δυο στελέχη της Χαμάς με «πυρομαχικά ακριβείας».

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πάντως στο CNN, ότι το Ισραήλ είπε στην κυβέρνηση Μπάιντεν ότι χρησιμοποίησε πυρομαχικά ακριβείας για να πλήξει στόχο στη Ράφα την Κυριακή, αλλά ότι τα θραύσματα από την έκρηξη πυροδότησαν μια δεξαμενή καυσίμων σε κοντινή απόσταση και προκάλεσαν πυρκαγιά που κατέκλυσε έναν καταυλισμό εκτοπισμένων Παλαιστινίων και οδήγησε σε δεκάδες θανάτους.

«Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό, αλλά είναι αυτό που μοιράστηκε μαζί μας το Ισραήλ», δήλωσε ο αξιωματούχος, «και υποθέτουμε ότι θα μάθουμε περισσότερα μόλις το Ισραήλ ολοκληρώσει την έρευνά του». Όπως μεταφέρει το CNN δεν είναι σαφές αν οι ΗΠΑ θα διεξάγουν τη δική τους αξιολόγηση, καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, η κυβέρνηση Μπάιντεν συνήθως βασίστηκε στο Ισραήλ να διεξάγει το ίδιο την έρευνα και να μοιράζεται τα πορίσματά της με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Εικόνες που κατέγραψαν εργαζόμενοι της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, η οποία υπογράμμισε ότι η τοποθεσία που βομβαρδίστηκε είχε χαρακτηριστεί από τον ισραηλινό στρατό «ανθρωπιστική ζώνη», δείχνουν το χάος: ασθενοφόρα με σειρήνες να ουρλιάζουν, τραυματιοφορείς μέσα στη νύχτα στον φλεγόμενο καταυλισμό που διακομίζουν τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά.

Πλάνα που τράβηξαν εικονολήπτες του Γαλλικού Πρακτορείου μετά τον βομβαρδισμό δείχνουν απανθρακωμένα πτώματα μέσα σε σκηνές ή κουφάρια οχημάτων.

«Ο κόσμος δεν σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε απλά, κάηκε ζωντανός», είπε ο Μοχάμαντ Χαμάντ, 24 ετών. «Η κόρη του εξαδέλφου μου, παιδί 13 ετών, είναι ανάμεσα στους ‘μάρτυρες’. Τα χαρακτηριστικά της ήταν σχεδόν αδύνατο να αναγνωριστούν, θραύσματα της κομμάτιασαν το πρόσωπο».

«Οι εικόνες της περασμένης νύχτας αποτελούν χειροπιαστή απόδειξη του ότι η Ράφα έχει μετατραπεί σε κόλαση πάνω στη Γη», ανέφερε μέσω X ο Φιλίπ Λαζαρινί, ο επικεφαλής του UNRWA, σύμφωνα με τον οποίο «αγνοούνται» εργαζόμενοι της υπηρεσίας του.

RAFAH MASSACRE LAST NIGHT

This will be written in history books.

Generations to come will ask why we didn’t stop babies being burnt alive. pic.twitter.com/tFdZVxsS8g

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 27, 2024