Τέσσερις ημέρες μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου που διέταξε το Ισραήλ να σταματήσει την επίθεσή του στη Ράφα, το Τελ Αβίβ απάντησε με νέο λουτρό αίματος σε υποτιθέμενη ασφαλή ζώνη στη νότια περιοχή της Λωρίδας της Γάζας.

Τουλάχιστον 40 άτομα, ανάμεσά τους πολλές γυναίκες και παιδιά, βρήκαν φρικτό θάνατο στις στοιβαγμένες σκηνές στον καταυλισμό της Ράφα μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό και πυρκαγιά που ξέσπασε στο σημείο, με επιζώντες να κάνουν λόγο για διαμελισμένα πτώματα και γυναικόπαιδα που κάηκαν ζωντανά.

🚨Breaking News: Over 40 people have been killed in less than 5 minutes in a disastrous bombing of an UNRWA warehouse in Gaza. It’s a massacre in the middle of the night.

RAFAH IS ON FIRE.

pic.twitter.com/DENvMlXgDp — Karim Wafa-Al Hussaini (@DrKarimWafa) May 26, 2024

Το Ισραήλ παραδέχτηκε το χτύπημα λέγοντας ότι αυτό έγινε εναντίον δύο αξιωματούχων της Χαμάς και σύμφωνα με τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, αλλά οι εικόνες φρίκης που κάνουν τον γύρο του κόσμου και η διεθνής απομόνωση που έχει περιέλθει το Τελ Αβίβ, έκαναν τον στρατιωτικό εισαγγελέα να δηλώσει ότι το περιστατικό κρίνεται ως σοβαρό και να διατάξει έρευνα, αν και αντίστοιχες έρευνες είχαν πενιχρά ή ακόμα και μηδαμινά αποτελέσματα στις IDF που κατηγορούνται για πρόκληση γενοκτονίας εναντίον των Παλαιστινίων.

«Ανασύραμε έναν μεγάλο αριθμό νεκρών παιδιών από τον ισραηλινό βομβαρδισμό, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού χωρίς κεφάλι και παιδιών των οποίων τα σώματα έχουν μετατραπεί σε κομμάτια»

Αξιωματούχοι του ΟΗΕ και ανθρωπιστικών οργανώσεων καλούν τη διεθνή κοινότητα να λάβει δράση κατά του Ισραήλ που περιφρονεί το Διεθνές Δίκαιο, ενώ και μία σειρά από κράτη ζητούν να γίνει σεβαστή η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου.

Έγκλημα των εγκλημάτων – Κυρώσεις τώρα στο Ισραήλ

Ο Balakrishnan Rajagopal, ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για το δικαίωμα στη στέγαση, ζήτησε να ληφθούν μέτρα κατά του Ισραήλ χαρακτηρίζοντας την επίθεση στη Ράφα ως θηριωδία.

«Η επίθεση σε γυναίκες και παιδιά, ενώ κρύβονται στα καταφύγιά τους στη Ράφα, είναι θηριωδία. Χρειαζόμαστε συντονισμένη παγκόσμια δράση για να σταματήσουμε τις ενέργειες του Ισραήλ τώρα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ.

Attacking women and children while they cower in their shelters in Rafah is a monstrous atrocity. We need concerted global action to stop Israel’s actions now. https://t.co/gUYVFePprW — UN Special Rapporteur on the right to housing (@adequatehousing) May 27, 2024

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα παλαιστινιακά εδάφη, κάλεσε σε κυρώσεις κατά του Ισραήλ τονίζοντας ότι η γενοκτονία δεν θα τελειώσει χωρίς εξωτερική πίεση.

More horror in the #GazaGhetto. The Israeli occupation forces have bombed a camp for displaced Palestinians in #Rafah, causing plastic tents to catch fire and tragically burning people alive. This cruelty, along with blatant defiance of the int’l law and system, is unacceptable.… https://t.co/phkK4EBwsy — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) May 27, 2024

Για «το έγκλημα των εγκλημάτων» έκανε λόγο ο πρώην εκπρόσωπος της UNRWA Chris Gunness ενώ δήλωσε:

«Ας προσευχηθούμε ότι τώρα θα προχωρήσουμε σε εντάλματα σύλληψης κατά του Γκαλάντ και του Νετανιάχου- πρέπει τώρα να γίνουν καταζητούμενοι εγκληματίες πολέμου».

Η ίδια η UNRWA υπογραμμίζει ότι οι νέες «τρομακτικές εικόνες» που έρχονται από τη Ράφα επιβεβαιώνουν αυτό που επισημαίνει εδώ και καιρό, ότι η «Γάζα έχει μετατραπεί σε κόλαση επί της Γης».

Information coming out of #Rafah about further attacks on families seeking shelter is horrifying. There are reports of mass causalities including children and women among those killed. Gaza is hell on earth. Images from last night are yet another testament to that. — UNRWA (@UNRWA) May 27, 2024

Η Ισπανία θα ζητήσει από τα κράτη μέλη της ΕΕ να επιβάλλουν την απόφαση του ΔΔΔ

Οι ΥΠΕΞ της Ιρλανδίας, της Ισπανίας και της Νορβηγίας που αύριο Τρίτη προχωρούν σε επίσημη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες στηλιτεύοντας το Ισραήλ.

«Νομίζω ότι και οι τρεις μας λέμε εδώ και μήνες για την ανησυχία μας ότι ο ισραηλινός τρόπος πολέμου στη Γάζα παραβιάζει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Τώρα ξέρουμε. Έχουμε μια υποχρεωτική εντολή από το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης που διατάσσει το Ισραήλ να σταματήσει την επίθεσή του στη Ράφα. Είναι υποχρεωτικό. Είναι δεσμευτικό, πράγμα που σημαίνει ότι η συνέχιση στη Ράφα συνιστά ουσιώδη παραβίαση της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου του κόσμου» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Espen Barth Eide.

Ο Ισπανός ΥΠΕΞ από τη μεριά του δήλωσε ότι θα ζητήσει από τα άλλα 26 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχουν επίσημη υποστήριξη στο Διεθνές Δικαστήριο και να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα σέβεται τις αποφάσεις του.

Ακόμα και οι πιο στενοί σύμμαχοι του Ισραήλ όπως η Γερμανία και η Ιταλία, αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε «αυστηρές» δηλώσεις.

Συμμαχικά βέλη στο Ισραήλ

«Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ισχύει για όλους, και για τη διεξαγωγή του πολέμου από το Ισραήλ», δήλωσε η Γερμανίδα ΥΠΕΞ Αναλένα Μπέρμπογκ προσθέτοντας ότι το Βερολίνο υποστηρίζει την επανενεργοποίηση της αποστολής της ΕΕ στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα.

Από τη μεριά του ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτ… δεν βλέπει πλέον δικαιολογία στους θανάτους αμάχων στη Γάζα σημειώνοντας τα εξής:

«Υπάρχει μια όλο και πιο δύσκολη κατάσταση, στην οποία ο παλαιστινιακός λαός συμπιέζεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα αθώων ανδρών, γυναικών και παιδιών που δεν έχουν καμία σχέση με τη Χαμάς και αυτό δεν μπορεί πλέον να δικαιολογηθεί».

Τορπίλη στις διαπραγματεύσεις

Σύσσωμα τα αραβικά κράτη καταδίκασαν την επίθεση ενώ το Κατάρ εξέφρασε την ανησυχία του για τορπιλισμό των προσπαθειών επανέναρξης των, ούτως ή άλλως, δύσκολων συνομιλιών για εκεχειρία και απελευθέρωση αιχμαλώτων.

Παιδικά σώματα έγιναν κομμάτια

«Ανασύραμε έναν μεγάλο αριθμό παιδιών-μαρτύρων από τον ισραηλινό βομβαρδισμό, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού χωρίς κεφάλι και παιδιών των οποίων τα σώματα έχουν μετατραπεί σε κομμάτια», δήλωσε ένας Παλαιστίνιος υγειονομικός στο Anadolu.

Ο Mohammad al-Mughayyir, ανώτερος αξιωματούχος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, δήλωσε στο AFP: «Είδαμε απανθρακωμένα σώματα και διαμελισμένα άκρα… Είδαμε επίσης περιπτώσεις ακρωτηριασμών, τραυματισμένα παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους».

Το Κυβερνητικό Γραφείο Τύπου στη Γάζα ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι χρησιμοποιήθηκαν βόμβες 2.000 λιβρών αμερικανικής κατασκευής κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Πρόκειται για βόμβες που το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει στη βόρεια Γάζα προκαλώντας μεγάλο αριθμό θανάτων και αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση τους σε αστικές περιοχές μπορεί να ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου καθώς απαγορεύεται η αδιάκριτη στόχευση αμάχων.

Δυτικοί στρατοί διαθέτουν τέτοια όπλα αλλά σύμφωνα με ειδικούς στα πυρομαχικά οι ΗΠΑ δεν τα χρησιμοποιούν σχεδόν ποτέ σε κατοικημένες περιοχές.

Εικόνες με αποκεφαλισμένα μωρά έρχονται από τη Ράφα

Ο Mehdi Hassan, ένας Αμερικανός δημοσιογράφος, έγραψε: «Σήμερα βγαίνουν βίντεο από τη Ράφα με αποκεφαλισμένα μωρά. Πραγματικά αποκεφαλισμένα μωρά που μπορείτε να δείτε μόνοι σας – όχι τα αποκεφαλισμένα μωρά που επινόησαν οι ισραηλινές αρχές για να δικαιολογήσουν τη γενοκτονική τους επίθεση, ή αυτά που ο Μπάιντεν ψευδώς ισχυρίστηκε ότι είδε εικόνες».