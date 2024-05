Κάννες 2024: Η ερωτική ιστορία «Anora» του Σον Μπέικερ κερδίζει τον πολυπόθητο Χρυσό Φοίνικα

Το 77ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών ολοκληρώθηκε και η αμερικανική ταινία «Anora» του Σον Μπέικερ κέρδισε τον φετινό Χρυσό Φοίνικα.

Το Anora, που ήταν το φαβορί του κοινού φέτος, είναι η τελευταία ταινία του Μπέικερ μετά τις ταινίες του The Florida Project και Red Rocket που έκαναν πρεμιέρα στις Κάννες.

Η κριτική επιτροπή, με πρόεδρο την ηθοποιό-σκηνοθέτη Γκρέτα Γκέργουιγκ, επέλεξε το Anora ανάμεσα σε 22 ταινίες που συμμετείχαν στο διαγωνιστικό τμήμα φέτος.

Στον Τζέσι Πλέμονς και το «Kinds of Kindness» το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού

Ο Μπέικερ αφιέρωσε το βραβείο σε «όλες τις εργάτριες του σεξ, στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον» ενώ παράλληλα μίλησε για την σημασία του να παρακολουθεί κανείς ταινίες εντός των κινηματογραφικών αιθουσών.

«Πρέπει να υπενθυμίζεται στον κόσμο ότι το να βλέπεις μια ταινία στο σπίτι, ενώ κάνεις scroll στο κινητό σου… δεν είναι (σωστός) τρόπος. Η παρακολούθηση μιας ταινίας με άλλους σε έναν κινηματογράφο είναι μια από τις σπουδαιότερες από κοινού εμπειρίες. Θεωρώ ότι το μέλλον του κινηματογράφου είναι από εκεί που ξεκίνησε: Σε έναν κινηματογράφο».

Τον Χρυσό Φοίνικα στον Σον Μπέικερ απένειμε ο Αμερικανός σκηνοθέτης Τζορτζ Λούκας ο οποίος νωρίτερα είχε λάβει τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα από τον πιστό του φίλο, Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Στην ταινία Anora πρωταγωνιστεί η Mikey Madison ως στρίπερ από το Μπρούκλιν, η οποία μεταμορφώνεται σε μια σύγχρονη Σταχτοπούτα όταν συναντά τον γιο ενός Ρώσου ολιγάρχη. Προκύπτουν όμως μπερδέματα όταν το μαθαίνουν οι γονείς του και προσπαθούν να ακυρώσουν τον γάμο.

Δύο βραβεία απονεμήθηκαν στην ταινία του Ζακ Οντιάρ «Emilia Perez», η οποία πήρε από κοινού το Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για το γυναικείο σύνολο των Αντριάνα Παζ, Ζόι Σαλντάνα, Κάρλα Σοφία Γκασκόν και Σελένα Γκόμεζ, καθώς και το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής.

Ο εξόριστος Ιρανός σκηνοθέτης Μοχάμαντ Ρασούλοφ έλαβε Ειδικό Βραβείο για το έργο του The Seed of the Sacred Fig ενώ ο Μιγκέλ Γκόμες ανακηρύχθηκε καλύτερος σκηνοθέτης για την ταινία «Grand Tour».

Ο Τζέσι Πλέμονς, ο οποίος δεν ήταν παρών, ανακηρύχθηκε καλύτερος ηθοποιός για τους ρόλους του στο Kinds of Kindness του Γιώργου Λάνθιμου.

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά τους φετινούς νικητές του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών.

Φεστιβάλ Καννών 2024

Χρυσός Φοίνικας | Anora, Σον Μπέικερ

Μεγάλο Βραβείο | All We Imagine as Light, Παγιάλ Καπάντια

Σκηνοθεσία | Μιγκέλ Γκόμες, Grand Tour

Βραβείο της Επιτροπής | Emilia Perez, Ζακ Οντιάρ

Ειδικό Βραβείο | The Seed of the Sacred Fig, Μοχάμαντ Ρασούλοφ

Καλύτερη Ηθοποιός: | Κάρλα Σοφία Γκασκόν, Ζόι Σαλντάνα, Σελίνα Γκόμεζ, Emilia Perez

Καλύτερος Ηθοποιός | Τζέσι Πλέμονς, Kinds of Kindness

Σενάριο | The Substance, Κοραλίν Φαρζά

Χρυσή Κάμερα (πρωτοεμφανιζόμενος σκηνοθέτης) | Armand, Χάλφνταν Ούλμαν Τέντελ

Χρυσός Φοίνικας Μικρού Μήκους | The Man Who Could Not Remain Silent, Νεμπόζα Σλιγιέπσεβιτς

Ειδική Μνεία | Bad for a Moment, Ντάνιελ Σοάρες

Ειδική Μνεία | Mongrel, Τσιάνγκ Γουέι Λιάνγκ, Γιού Κιάο Γιν

Φέτος, ο τιμητικός Χρυσός Φοίνικας απονεμήθηκε στον Τζορτζ Λούκας, ο οποίος εμφανώς συγκινημένος ενώ βρισκόταν επί σκηνής με τον σπουδαίο Φράνσις Φορντ Κόπολα, δήλωσε: «Είμαι ένα παιδί από την Καλιφόρνια, ένα μέρος περιτριγυρισμένο από αμπελώνες, κι έκανα ταινίες στο Σαν Φρανσίσκο, με τον φίλο μου Φράνσις Κόπολα».

*Με πληροφορίες από Deadline | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Ο σκηνοθέτης Σον Μπέικερ, βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα για την ταινία «Anora», ποζάρει με τους Vache Tovmasyan, Samantha Quan, Mikey Madison, Alex Coco και Karren Karagulian μετά την τελετή λήξης του 77ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών στις Κάννες, Γαλλία, 25 Μαΐου 2024. REUTERS/Sarah Meyssonnier