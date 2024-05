Η Μπέλα Χαντίντ με φόρεμα keffiyeh στις Κάννες: «Ελεύθερη Παλαιστίνη για πάντα»

Το μοντέλο τίμησε την παλαιστινιακή της κληρονομιά με την επιλογή του ρούχου της κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 2024, βγαίνοντας στην Croisette ντυμένη με ένα vintage φόρεμα Michael and Hushi από ύφασμα keffiyeh.

Το keffiyeh είναι μια παραδοσιακή αραβική καλύπτρα κεφαλής που έχει γίνει δείκτης της παλαιστινιακής αλληλεγγύης και ταυτότητας, και είναι εύκολα αναγνωρίσιμο από το καρό μοτίβο και τις φούντες του- η Μπέλα φορούσε στο παρελθόν ένα τέτοιο μαντήλι κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης υπέρ της Παλαιστίνης το 2021 στη Νέα Υόρκη.

Δείτε τη Μπέλα στις Κάννες 2024 με το φόρεμα keffiyeh

Επιβεβαίωσε τη στιλιστική της δήλωση

Πιστεύεται ότι το μοτίβο συμβολίζει διάφορα στοιχεία της ζωής των Παλαιστινίων, με το διχτυωτό σχέδιο να παραπέμπει στη Μεσόγειο Θάλασσα, τις τολμηρές ρίγες να αντιπροσωπεύουν τους τοπικούς εμπορικούς δρόμους και τις καμπύλες γραμμές να υποδηλώνουν τα φύλλα ελιάς.

Η Μπέλα επιβεβαίωσε την προέλευση του ρούχου της στο Instagram Story της, γράφοντας: «#michaelandhushi @hushi5 Archival 2001 kiffeyeh dress Ελεύθερη Παλαιστίνη για πάντα».

Με στυλ από την Molly Dickson, συνδύασε το statement-making στυλ με κόκκινα Gucci mules και χρυσά σκουλαρίκια με κρίκους.

Η Μπέλα κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης υπέρ της Παλαιστίνης το 2021 στη Νέα Υόρκη

Μπέλα και Κάρι

Ο πατέρας του 27χρονου μοντέλου, Mohamed Anwar Hadid, γεννήθηκε σε παλαιστινιακή μουσουλμανική οικογένεια και η Μπέλα Χαντίν έχει εδώ και καιρό εκφράσει την άποψή της για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων – ειδικά τώρα, εν μέσω του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα.

Σύμφωνα με το Cut, η εμπνευσμένη από την Παλαιστίνη και το Ιράν συλλογή των Michael and Hushi το 2001 δέχτηκε κάποιες επικρίσεις και συμπεριλήφθηκε ακόμη και σε ένα άρθρο της βρετανικής Vogue με τίτλο «Generation Terrorists» (Γενιά Τρομοκρατών).

Για την ιστορία να πούμε ότι η Κάρι Μπράντσο, ο χαρακτήρας της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, φόρεσε κάποτε ένα ασπρόμαυρο μπλουζάκι keffiyeh από τους Michael and Hushi σε ένα επεισόδιο του «Sex and the City».

*Με στοιχεία από pagesix.com