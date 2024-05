Σοκ: Απείλησαν τον Αϊζάια Τόμας με καλάσνικοφ (pic)

Μια σοκαριστική εμπειρία είχε ο Αϊζάια Τόμας, ο οποίος θέλησε να τη μοιραστεί με τον υπόλοιπο κόσμο μέσω ανάρτησής του στον λογαριασμό του στο Twitter.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος γκαρντ τόνισε πως ξαφνικά ένα παιδί απείλησε εκείνον και τους φίλους του κρατώντας καλάσνικοφ, ωστόσο τους άφησε να φύγουν επειδή αναγνώρισε τον Τόμας, με τον ίδιο τον παίκτη να μην μπορεί να πιστέψει όσα έζησε.

«Πραγματικά αναρωτιέμαι πώς κυκλοφορούν αυτά τα μικρά παιδιά. Πραγματικά πέρασα μια στιγμή που άλλαξε τη ζωή μου χθες, όταν ένα παιδί τράβηξε ένα AK47 σε μένα και τους φίλους μου.

Αν δεν ήμουν αυτός που είμαι και αν δεν με αναγνώριζε στην πόλη μου, πιθανότατα θα έβαζε τέλος στις ζωές μας. Να είστε ασφαλείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Really trippin on how these young kids are moving around!!!

I really had a life changing moment yesterday where a kid pulled a AK47 out on me and the homies and if it wasn’t for who I was and him recognizing me in my own city he probably woulda ended all of our lives. Be SAFE 🙏🏾

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) May 28, 2024