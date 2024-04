Το καστ του Game of Thrones συνεχίζει να παραπονιέται για το πόσο άσχημα πέρασαν στα γυρίσματα της σειράς. Τόσο ο Kit Harington όσο και η Maisie Williams αμφισβήτησαν το τέλος της σειράς, κυρίως το γεγονός ότι ο χαρακτήρας της Williams σκοτώνει τον Night King.

Τώρα η Hannah Waddingham πρόσθεσε το όνομά της στα παράπονα για τα γυρίσματα της σειράς. Αν και έχει περάσει τα τελευταία χρόνια συμμετέχοντας στη σειρά Ted Lasso, είναι δύσκολο να ξεχάσουμε ότι έπαιξε επίσης τη Septa Unella σε δύο σεζόν του Game of Thrones. Ο ρόλος μπορεί να φαινόταν εύκολος– η πιο γνωστή σκηνή της περιλάμβανε το να χτυπάει ένα κουδούνι και να φωνάζει τη λέξη «ντροπή» ενώ η Cersei Lannister παρελαύνει γυμνή στους δρόμους του King’s Landing – αλλά δεν ήταν στην πραγματικότητα.

Κλειστοφοβία

Κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής στο The Late Show With Stephen Colbert, η Waddingham αποκάλυψε ότι μια από τις σκηνές που γύρισε για την εμφάνιση στο Game of Thrones της άφησε «χρόνια κλειστοφοβία».

«Είμαι δεμένη σε ένα τραπέζι με όλα αυτά τα δερμάτινα λουριά», είπε στον Colbert για τη σκηνή όπου η Cersei την δένει και της ρίχνει επανειλημμένα κρασί στο πρόσωπο. «Δεν μπορούσα να σηκώσω το κεφάλι μου. Είχα κρασί στα μαλλιά μου, δεν μπορούσα να μιλήσω γιατί ο Mountain είχε το χέρι του πάνω από το στόμα μου ενώ ούρλιαζα και είχα σημάδια από λουριά παντού σαν να είχα δεχτεί επίθεση».

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης της Hannah Waddingham με το Collider πριν από μερικά χρόνια, περιέγραψε τη σκηνή ως: «Σίγουρα, η χειρότερη μέρα της ζωής μου», ενώ τόνισε ότι θα έπρεπε να συνεχίζει να υπενθυμίζει στον εαυτό της ότι η εταιρεία παραγωγής δεν θα την άφηνε να πεθάνει.

Η Waddingham ανέφερε επίσης ότι έπρεπε να αναζητήσει βοήθεια για την κλειστοφοβία της και επεσήμανε ότι το 10ωρο γύρισμα με το «λούσιμο κρασιού» κατέληξε σε μόλις 90 ​​δευτερόλεπτα προβολής στην οθόνη.