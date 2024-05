Το αβοκάντο μπορεί να κάνει κάθε brunch πιο λαχταριστό χάρη στην κρεμώδη του υφή αλλά και πιο θρεπτικό, αφού είναι γνωστό ότι μπορεί να ωφελήσει την λειτουργία της καρδιάς. Τώρα νέα έρευνα σας δίνει ακόμη έναν λόγο για να το βάλετε στην διατροφή σας.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, αναφέρει ότι το εξαιρετικά δημοφιλές τρόφιμο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο διαβήτη.

Αβοκάντο VS διαβήτη

Για να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα, οι ερευνητές μελέτησαν ένα μεγάλο δείγμα περισσότερων από 28.000 ενηλίκων διαφόρων ηλικιών που συμπεριλήφθηκαν στην Έρευνα Υγείας και Διατροφής του Μεξικού.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι σε σύγκριση με εκείνες που δεν κατανάλωναν αβοκάντο, οι γυναίκες που κατανάλωναν αβοκάντο εμφάνιζαν χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτη.

Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες που έτρωγαν αβοκάντο (30-38 γραμμάρια/ημέρα) είχαν σημαντικά χαμηλότερες πιθανότητες διαβήτη, ακόμη και μετά από προσαρμογή σε διάφορους παράγοντες όπως η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, το σωματικό βάρος και η φυσική δραστηριότητα.

Ωστόσο, ενώ η μελέτη αποκάλυψε χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτη για τις γυναίκες που κατανάλωναν αβοκάντο, δεν παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση στους άνδρες.

Γιατί μειώνει τον κίνδυνο;

Τα αβοκάντο μπορεί να προλαμβάνουν τον κίνδυνο του διαβήτη τύπου 2 χάρη στο διατροφικό τους προφίλ.

Είναι γεμάτα με μονοακόρεστα λιπαρά, φυτικές ίνες, βιταμίνες C, E, K και B-6, και θρεπτικά συστατικά όπως ριβοφλαβίνη, νιασίνη, φυλλικό οξύ, μαγνήσιο και κάλιο. Αποτελούν επίσης εξαιρετική πηγή λουτεΐνης, βήτα-καροτίνης και ωμέγα-3 λιπαρών οξέων.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα φρούτα, το αβοκάντο έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και υψηλή σε καλά λιπαρά και φυτικές ίνες, τα οποία έχουν συνδεθεί με καλύτερο έλεγχο της γλυκόζης στο αίμα.

Σύμφωνα με άλλη επιστημονική μελέτη, η κατανάλωση αβοκάντο συνδέθηκε με χαμηλότερα επίπεδα γλυκόζης και ινσουλίνης νηστείας αλλά και μειωμένα ποσοστά εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Εντωμεταξύ το μαγνήσιο και το κάλιο αποτελούν δύο θρεπτικά συστατικά βασικά για την διαχείριση και την πρόληψη του διαβήτη και τυχαίνει να είναι άφθονα στο αβοκάντο.

Το μαγνήσιο προάγει επίσης την καρδιαγγειακή υγεία βοηθώντας το σώμα να διατηρήσει φυσιολογικούς καρδιακούς ρυθμούς και επίπεδα αρτηριακής πίεσης.

Πώς θα το βάλετε στην διατροφή σας

Μερικές ιδέες για να ξεκινήσετε, περιλαμβάνουν:

Προσθέστε αβοκάντο σε ένα smoothie με φρούτα.

Προσθέστε κομμάτια αβοκάντο στην σαλάτα σας.

Απολαύστε μια φέτα τοστ με αβοκάντο και τυρί κότατζ.

Χρησιμοποιήστε το ως άλειμμα σε τοστ ολικής αλέσεως ή σε σάντουιτς.

Προσθέστε κομμάτια αβοκάντο στην ομελέτα σας για ένα χορταστικό πρωινό πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και καλά λιπαρά.

Εάν προσπαθείτε να μειώσετε τον κίνδυνο διαβήτη, καλό θα ήταν να απολαμβάνετε ισορροπημένα γεύματα, που θα περιλαμβάνουν ένα μείγμα πρωτεϊνών, υδατανθράκων πλούσιων σε φυτικές ίνες και καλών λιπαρών (όπως αυτά που υπάρχουν στο αβοκάντο) καθώς, σύμφωνα με τους ειδικούς, κρατά τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα σταθερά.

Πριν να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε αλλαγή στην διατροφή σας, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον διατροφολόγο σας για να διαμορφώσετε από κοινού ένα διατροφικό πλάνο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τους στόχους υγείας σας.

Πηγή Vita.gr