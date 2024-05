Άνδρας μετακόμισε σε all-inclusive πεντάστερο ξενοδοχείο επειδή είναι φθηνότερο από το ενοίκιο του

Ένας TikToker από το Ηνωμένο Βασίλειο μετακόμισε σε ένα all inclusive 5 αστέρων επειδή είναι φθηνότερο από το μηνιαίο του ενοίκιο.

Ο Josh Kerr έψαχνε στο διαδίκτυο για μια προσφορά διακοπών all inclusive όταν διαπίστωσε ότι μπορούσε να βάλει ως διάρκεια «28 διανυκτερεύσεις».

Στη συνέχεια, ο Kerr έκανε μερικά γρήγορα μαθηματικά για να υπολογίσει τους λογαριασμούς του, συμπεριλαμβανομένου του ενοικίου, του δημοτικού φόρου και «όλων αυτών των τζαζ πραγμάτων», οι οποίοι ανήλθαν σε 1.192 δολάρια

Αφού έκανε μια γρήγορη αναζήτηση, είδε έκπληκτος ότι το κόστος για ένα μήνα διακοπών ήταν στα ίδια επίπεδα με το μηνιαίο του ενοίκιο.

Δεν είναι μόνο αυτό, ωστόσο, καθώς όσο περισσότερο το εξέταζε ο Kerr, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούσε ότι δεν ήταν απλώς στην ίδια τιμή, αλλά θα ήταν στην πραγματικότητα μια καλύτερη συμφωνία από τα τυπικά μηνιαία έξοδά του και το διαμέρισμά του στο Μάντσεστερ της Αγγλίας.

Πρωτότυπη ιδέα; Σίγουρα

Πλέον, ακούμε ιστορίες για ζευγάρια που πουλάνε τα πάντα για να ζήσουν σε ένα κρουαζιερόπλοιο, ακόμα και για ανθρώπους που μετατρέπουν αεροπλάνα σε πλήρως κατοικήσιμα σπίτια – αλλά η μετακόμιση σε ένα all-inclusive πέντε αστέρων είναι κάτι καινούργιο για όλους μας.

«Υπάρχει ένας τύπος που έχει μετακομίσει σε ένα all-inclusive 5* θέρετρο στην Τουρκία, επειδή βγαίνει φθηνότερα το μήνα από το ενοίκιο και τους λογαριασμούς του στο Μάντσεστερ, που δεν περιλαμβάνουν καν το φαγητό… Έχει βρει τον απόλυτο cheat code για το cozzy livs»

Ο TikToker βρήκε ένα all-inclusive θέρετρο στην Αττάλεια της Τουρκίας που διέθετε πισίνα, γυμναστήριο και πολλά άλλα, το οποίο κόστισε 1.175 δολάρια.

«Οπότε αυτό δεν περιλαμβάνει καν το φαγητό ή το ποτό ή οτιδήποτε άλλο», δήλωσε ο Kerr σε ένα επεισόδιο του Holidays: Get Away for Less.

Το απόλυτο «life hack»

Σε συνεργασία με το On the Beach, ο TikToker ταξίδεψε στην Τουρκία, όπου έμεινε στο Port River Hotel and Spa στην Αττάλεια.

Εκεί αφέθηκε στα αμέτρητα πιάτα φαγητού, στα ποτά που ρέουν και εκμεταλλεύτηκε πλήρως την «εκπληκτική παραλία», όπως είπε σε ένα βίντεο στο TikTok.

Και, όταν ο Kerr επιθυμούσε μια αλλαγή σκηνικού, επισκέφθηκε μια παλιά πόλη με εξαιρετικά παλαιά ερείπια, η οποία βρισκόταν κοντά στο ξενοδοχείο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν άργησε να φτάσει ο κόσμος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του και να θαυμάσει το «life hack» του Josh.

«Όταν πάρω έναν 100% remote πόστο εργασίας θα κάνω το ίδιο πράγμα», σχολίασε ένας άλλος.

«Πανέξυπνος», πρόσθεσε ένας τρίτος.

*Mε πληροφορίες: supercarblondie