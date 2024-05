Το Netflix είναι εδώ και καιρό γνωστό για τον τεράστιο όγκο των ντοκιμαντέρ αληθινών εγκλημάτων που παρουσιάζει.

Η νέα του προθήκη είναι η μίνι σειρά θρίλερ «The Asunta Case», η οποία βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Η μίνι σειρά αποκαλύπτει ένα από τα πιο συγκλονιστικά εγκλήματα που διαπράχθηκαν στην Ισπανία και συγκλόνισαν την ισπανική κοινότητα το 2013.

Η σειρά 6 επεισοδίων περιγράφει με δραματικό τρόπο την υπόθεση της 12χρονης Asunta Basterra, η οποία δηλώθηκε ως εξαφανισμένη από τους γονείς της τον Σεπτέμβριο του 2013.

Το πτώμα της βρέθηκε λίγες ώρες αργότερα δίπλα σε έναν δρόμο έξω από το Σαντιάγο και η υπόθεση που θα αποκαλύπτονταν, θα συγκλόνιζε την κοινή γνώμη.

Τον Ιούνιο του 2001, η Rosario Porto, δικηγόρος, και ο σύζυγός της Alfonso Basterra, δημοσιογράφος, πήγαν στην Κίνα για να υιοθετήσουν ένα μωρό, την Asunta Fong Yang.

The story at the center of Netflix’s latest true crime drama, “The Asunta Case,” is captivating, horrifying and real. https://t.co/F8eOR6bv6X

