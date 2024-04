Catherine Dior: Όταν η μικρή αδερφή του Christian Dior συνελήφθη και βασανίστηκε ως μέλος της Αντίστασης

Μπορεί η Catherine Dior να μην είναι τόσο γνωστή όσο ο Γάλλος αδελφός της, ο Christian Dior, αλλά η εκπομπή The New Look του Apple TV+ πρόκειται να το αλλάξει αυτό. Η Maisie Williams μεταμορφώθηκε στην αγαπημένη αδελφή του σχεδιαστή μόδας για το νέο ιστορικό δράμα του streamer.

Ο δημιουργός της σειράς Todd A. Kessler δήλωσε ότι «η αφοσίωση της Williams στην ενσάρκωση της μικρότερης αδελφής του Christian Dior, Catherine, είναι μια στιγμή μεταμόρφωσης που δεν θα ξεχάσω ποτέ: όταν είδα για πρώτη φορά τη Maisie στα μαλλιά, το μακιγιάζ, την ενδυματολογία, η Catherine ήταν μαζί μας… αυτός ο σπάνιος συνδυασμός ενός ατόμου που διαθέτει τεράστια πίστη και ακόμη μεγαλύτερη ευαισθησία, μια Γαλλίδα αντιστασιακή μαχήτρια που εναντιώθηκε στους ναζί και έβαλε τη ζωή της σε κίνδυνο για να υπερασπιστεί αυτό που πίστευε ότι ήταν σωστό. Η Catherine ενέπνευσε επίσης τον μεγαλύτερο αδελφό της να ζει και να δημιουργεί μέσα από την καρδιά του».

Ποια ήταν λοιπόν η ηρωίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου;

Γεννημένη στις 2 Αυγούστου 1917, η Catherine ήταν η μικρότερη από τα πέντε αδέλφια Dior, με τα οποία ο Christian είχε έναν ιδιαίτερο δεσμό, σύμφωνα με την La Galerie Dior.

Το πρωί της 13ης Απριλίου 1945, οι αξιωματικοί των SS στο Markkleeberg έλαβαν εντολή να εκκενώσουν τους κρατούμενους, αν και η εκκένωση λέγεται ότι ήταν «ευφημισμός για την πορεία θανάτου»

Η Justine Picardie έγραψε στο βιβλίο Miss Dior: A Story of Courage and Couture, «Παρά τη διαφορά ηλικίας των δώδεκα ετών, ο Christian και η Catherine παρέμειναν τα πιο δεμένα από τα αδέλφια Dior, καθώς συνέχισαν να μοιράζονται την αγάπη τους για τα λουλούδια και την κηπουρική που είχαν κληρονομήσει από τη μητέρα τους, καθώς και το κοινό πάθος για την τέχνη και τη μουσική».

Ήταν η Catherine Dior μαχήτρια της Γαλλικής Αντίστασης;

Η Catherine ήταν μαχήτρια της Γαλλικής Αντίστασης κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Σύμφωνα με την Justine, «ένας φάκελος στα στρατιωτικά αρχεία της Αντίστασης σημειώνει ότι η Catherine διαδραμάτισε ζωτικό ρόλο στη λειτουργία του γραφείου των Καννών, όχι μόνο μεταφέροντας εκθέσεις για τον Hervé des Charbonneries και τον Jacques de Prévaux, αλλά και κρύβοντας αυτό το ενοχοποιητικό υλικό από την Γκεστάπο κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής, πριν το παραδώσει με ασφάλεια σε ένα άλλο βασικό μέλος του δικτύου F2, αποδεικνύοντας έτσι την «ψυχραιμία, την αποφασιστικότητα και την ευελιξία της».

«Άλλα αρχεία της Αντίστασης δείχνουν ότι συνεργάστηκε στενά με μια ηγετική μορφή του δικτύου, τον Gilbert Foury, καλύπτοντας ολόκληρη τη μεσογειακή ζώνη». Λέγεται επίσης ότι αυτή και οι σύντροφοι της ανέλαβαν αποστολές για την παροχή «πληροφοριών για τη συμμαχική εισβολή στη Γαλλία – D-Day».

Πότε συνελήφθη η Catherine Dior;

Τον Ιούλιο του 1944. Στο Miss Dior: A Story of Courage and Couture, η Justine έγραψε ότι η Catherine συνελήφθη στην Place du Trocadéro στο Παρίσι από μια ομάδα τεσσάρων ένοπλων ανδρών και οδηγήθηκε στην Rue de la Pompe, όπου βασανίστηκε.

Περιγράφοντας την εμπειρία της σε μια προσωπική μαρτυρία, η Catherine είπε, μέσω του Miss Dior: A Story of Courage and Couture: «Όταν έφτασα στο κτίριο, υποβλήθηκα αμέσως σε ανάκριση σχετικά με τις ενέργειές μου για την Αντίσταση και για την ταυτότητα των αρχηγών υπό τις διαταγές των οποίων δρούσα. Η ανάκριση αυτή συνοδεύτηκε από βιαιότητες: γροθιές, κλωτσιές, χαστούκια κ.λπ. Όταν η ανάκριση αποδείχθηκε μη ικανοποιητική, με πήγαν στο μπάνιο. Με έγδυσαν, μου έδεσαν τα χέρια και με βούτηξαν στο νερό, όπου παρέμεινα για περίπου τρία τέταρτα της ώρας».

Αφού μεταφέρθηκε στη φυλακή της Fresnes, η Catherine επέστρεψε στην Rue de la Pompe. Εκεί βασανίστηκε ξανά και «βυθίστηκε σε παγωμένο νερό για αρκετές ώρες, μέχρι που έφτασε κοντά στον πνιγμό».

Ο βαφτισιμιός της Catherine, Nicolas Crespelle, ανέφερε στη συγγραφέα του Miss Dior: A Story of Courage and Couture, ότι η μητέρα του, του είχε πει ότι η Catherine δεν μπορούσε να αποκτήσει δικό της παιδί εξαιτίας αυτού που της συνέβη στην Rue de la Pompe.

Η Justine σημειώνει στο βιβλίο της ότι «παρά το γεγονός ότι υπέστη μια σειρά βίαιων επιθέσεων, οι οποίες καθιστούσαν σχεδόν αδύνατο να σκεφτεί καθαρά, δεν λύγισε από τις παρατεταμένες ανακρίσεις. Και οι απαντήσεις της Catherine στον καταιγισμό των ανακρίσεων προφανώς προστάτευσαν τους συντρόφους της στην Αντίσταση, καθώς και τον αδελφό της, γιατί κανένας τους δεν συνελήφθη».

Η Catherine Dior πήγε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης;

Η Catherine απελάθηκε στο Ravensbrück. Έφτασε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στις 22 Αυγούστου 1944, σύμφωνα με το Miss Dior: A Story of Courage and Couture. Σύμφωνα με την Justine, η Catherine «σπάνια μιλούσε για όσα βίωσε στο Ravensbrück», αλλά ο βαφτισιμιός της, Nicolas, θυμήθηκε τη νονά του να του λέει «ότι ποτέ δεν θα έπεφτε στο έδαφος για να σηκώσει ένα κομμάτι φαγητό που είχε πετάξει εκεί ένας φρουρός των SS. «Έλεγε ότι αν το έκανες αυτό, τότε η ζωή σου τελείωνε».

Η Justine ανέφερε ότι τον Σεπτέμβριο του 1944, η Catherine τοποθετήθηκε στο Torgau για να εργαστεί σε ένα εργοστάσιο πυρομαχικών και στη συνέχεια, τον Οκτώβριο του 1944, στάλθηκε σε ένα άλλο υπο-στρατόπεδο που ονομάζεται Abteroda και ότι τα αρχεία δείχνουν ότι έφτασε σε ένα άλλο στρατόπεδο στο Markkleeberg στα τέλη Φεβρουαρίου 1945.

Το πρωί της 13ης Απριλίου 1945, οι αξιωματικοί των SS στο Markkleeberg έλαβαν εντολή να εκκενώσουν τους κρατούμενους, αν και η εκκένωση λέγεται ότι ήταν «ευφημισμός για την πορεία θανάτου». Η Catherine «κατάφερε να δραπετεύσει από την πορεία θανάτου» στις 21 Απριλίου 1945 στη Δρέσδη και απελευθερώθηκε από τα σοβιετικά στρατεύματα.

Προσπάθησε ο Christian Dior να βρει την αδελφή του;

Στην αυτοβιογραφία του Christian Dior by Dior, ο σχεδιαστής μόδας μοιράστηκε ότι μετά την απέλαση της Cathrine το 1944, «εξαντλήθηκα μάταια στην προσπάθειά μου να την εντοπίσω».

Η Catherine λέγεται ότι έφτασε πίσω στο Παρίσι τον Μάιο του 1945. Σύμφωνα με την Justine, ο Christian συνάντησε την αδελφή του στον σιδηροδρομικό σταθμό, «αλλά ήταν τόσο αδυνατισμένη που δεν την αναγνώρισε στην αρχή».

*Mε πληροφορίες από: Parade | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Η Catherine Dior στα 20 της χρόνια, ποζάρει για τον αδελφό της Christian (Christian Dior Parfums)