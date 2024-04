«Οι άνθρωποι δεν θα ξεχάσουν ποτέ αυτά τα παπούτσια»: Ο λόφος με τις σόλες του ναζιστικού στρατοπέδου Stutthof

Culture Live

Sivert Hoyem: Γνωρίζουμε άραγε τα πάντα γι’ αυτόν τον ξεχωριστό καλλιτέχνη;

For two nights only, ο Hoyem θα βρεθεί πρώτα στην Αθήνα, στο Floyd, το Σάββατο 27 Απριλίου, και την επόμενη μέρα, Κυριακή 28 Απριλίου, δεύτερος σταθμός του θα είναι η Θεσσαλονίκη. Mετά από 8 ολόκληρα χρόνια