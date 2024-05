Live: Η Χαμάς ζητά αμερικανικές εγγυήσεις για τη Ράφα – Δεν εγκαταλείπει το αίτημα για τερματισμό του πολέμου

Συνεχίζονται οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις στο Κάιρο για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας και ανταλλαγή κρατουμένων, με τη Χαμάς και το Ισραήλ να αρνούνται να υποχωρήσουν από τις βασικές τους απαιτήσεις.

Η ισλαμιστική οργάνωση ζητά εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ο Νετανιάχου δεν θα προχωρήσει σε χερσαία εισβολή στη Ράφα, ενώ αξιωματούχοι του Ισραήλ επιμένουν ότι η επίθεση θα γίνει ανεξάρτητα από το αν επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι ο «πλήρης λιμός» έχει κατακλύσει τη βόρεια Γάζα και εξαπλώνεται νότια, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να περιορίζει την ποσότητα της επισιτιστικής βοήθειας που φτάνει στην εμπόλεμη περιοχή.

Τουλάχιστον 34.654 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 77.908 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις στον θύλακα από τις 7 Οκτωβρίου. Ο αριθμός των νεκρών στο Ισραήλ από τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου ανέρχεται σε 1.139, ενώ δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να κρατούνται αιχμάλωτοι.

Νέες αναφορές για επιδρομές και συλλήψεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν δύο ακόμη Παλαιστίνιους στις πόλεις Ραμάλα και ελ-Μπιρέ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Χτύπησαν επίσης σοβαρά έναν νεαρό άνδρα στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ.

Νωρίτερα υπήρξαν αναφορές για συλλήψεις στη Ναμπλούς και τη Χεβρώνα. Συγκρούσεις είχαν ξεσπάσει χθες το βράδυ μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και Παλαιστινίων στη συνοικία Μπέιτ Φουρίκ της Ναμπλούς με δύο τραυματίες να αναφέρονται από το Wafa.

Οι οικογένειες των Ισραηλινών αιχμαλώτων στη Γάζα προτρέπουν τον Νετανιάχου να αγνοήσει την πολιτική πίεση και να εξασφαλίσει μια συμφωνία που θα φέρει τους συγγενείς τους στην πατρίδα, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Channel Seven.

Η είδηση έρχεται την ώρα που ακροδεξιοί υπουργοί στο υπουργικό συμβούλιο απειλούν να εγκαταλείψουν τον συνασπισμό εάν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συμφωνήσει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης αιχμαλώτων που θα τερμάτιζε τον πόλεμο στη Γάζα.

«Ήρθε η ώρα να αναλάβουμε το προβάδισμα, να δείξουμε θάρρος και να επιτύχουμε την επιστροφή και των 132 αιχμαλώτων που κρατούνται από τη Χαμάς», δηλώνουν οι οικογένειες.

«Πρωθυπουργέ Μπενιαμίν Νετανιάχου, η ιστορία δεν θα σας συγχωρήσει αν χάσετε αυτή την ευκαιρία να επιστρέψουν οι συγγενείς μας», προθέτουν.

Οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν νέες επιδρομές και προχωρούν σε συλλήψεις στη Χεβρώνα και τη Ναμπλούς, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Η τελευταία ισραηλινή εισβολή έρχεται μία ημέρα μετά τον θάνατο πέντε ανθρώπων κοντά στο Τουλκαρέμ.

Πηγές ασφαλείας, τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο, δήλωσαν ότι τα στρατεύματα συνέλαβαν έναν πολίτη στη συνοικία Σέιχ στο κέντρο της Χεβρώνας, αφού εισέβαλαν και έψαξαν το σπίτι του.

Στρατιώτες πραγματοποίησαν επίσης επιδρομές στις πόλεις Μπέιτ Ουμμάρ και Σουρίφ, καθώς και στον προσφυγικό καταυλισμό Αρρούμπ στα βόρεια της Χεβρώνας.

Στη Ναμπλούς, ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος είχε συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα πριν αφεθεί ελεύθερος, τέθηκε και πάλι υπό κράτηση από το σπίτι του, δήλωσαν τοπικές πηγές στη Wafa.

Στη συνοικία Ραφίντια της πόλης, οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν έφοδο σε κτίριο κατοικίας και ακούστηκαν πυροβολισμοί, αλλά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το Wafa αναφέρει ότι σε διάφορα χωριά γύρω από την πόλη έγιναν επίσης επιδρομές χωρίς να πραγματοποιηθούν συλλήψεις.

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) μεταδίδει πολλαπλές ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, μεταξύ άλλων στις πόλεις ad-Dhahira, Aita al-Shaab, Tayr Harfa, Alma ash-Shaab και Kfar Kila.

Όπως αναφέρει, ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον κεντρικό δρόμο στην ad-Dhahira. Επίσης, επίθεση δέχτηκαν οι πόλεις Kfar Kila, Aita al-Shaab και Ain ez-Zarqa.

Συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων και Παλαιστινίων στη συνοικία Beit Furik της Ναμπλούς, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram και επαληθεύτηκε από το Al Jazeera δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες να εισβάλλουν στην πόλη και νεαρούς Παλαιστίνιους να πετούν πέτρες στα οχήματά τους. Ο στρατός απάντησε με την εκτόξευση δακρυγόνων.

Η αστυνομία στο Σικάγο των ΗΠΑ συνέλαβε δεκάδες διαδηλωτές με την κατηγορία της «εγκληματικής καταπάτησης ιδιοκτησίας», καθώς διέλυσε έναν καταυλισμό διαμαρτυρίας στο Ινστιτούτο Τέχνης του Σικάγο.

Σε ανακοίνωσή της στο X, η αστυνομία ανέφερε ότι οι διαδηλωτές οχυρώθηκαν στον κήπο του Ινστιτούτου αφού έστησαν τον καταυλισμό τους. Αρνήθηκαν να φύγουν παρά τις πολλές προειδοποιήσεις, ανέφερε επίσης.

Ο ακριβής αριθμός των συλλήψεων δεν έχει γίνει ακόμα σαφής.

At 4:11 p.m., CPD issued a warning to disperse. At 4:20 p.m., CPD issued a second warning to disperse. The third and final warning was issued at 4:30 p.m. The demonstrators were given another opportunity to leave without arrest, which several did. pic.twitter.com/OKw3uGKCHC

— Chicago Police Communications & News Affairs (@CPD_Media) May 4, 2024