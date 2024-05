Peggy Guggenheim: Πώς μια εκκεντρική γυναίκα κατάφερε να αλλάξει τη μορφή της σύγχρονης τέχνης

Είναι μία από αυτές τις ιστορίες που αξίζει να έχεις κατά νου γιατί θα σε εμπνεύσουν και κυρίως θα σου υπενθυμίσουν τη δύναμη της γυναικείας φύσης. Η Peggy Guggenheim είχε μια συγκλονιστική ιστορία ζωής.

Κατέκτησε τον κόσμο της σύγχρονης τέχνης σε περιόδους πολέμου. Γεννήθηκε το 1898 στη Νέα Υόρκη σε μια εύπορη εβραιοαμερικανική οικογένεια, κληρονομώντας την περιουσία της σε πολύ νεαρή ηλικία, μετά τον τραγικό θάνατο του πατέρα της στο πολυτελές βρετανικό ατμόπλοιο Τιτανικός το 1912. Ήταν μια ζωή επαναστάτρια και άφησε την τελευταία της πνοή, στις 23 Δεκεμβρίου του 1979.

Θεωρούσε τον εαυτό της αυτοδίδακτο, καθώς δεν ήθελε να πάει στο κολέγιο για σπουδές. Στα είκοσί της, η Peggy Guggenheim αποφάσισε να ταξιδέψει στην Ευρώπη, όπου γνώρισε διάσημους καλλιτέχνες, συγγραφείς και μέλη του ευρωπαϊκού κινήματος της avant-garde, αφήνοντας την δική της ιστορία στον 20ο αιώνα.

Έμεινε γνωστή ως μία από τις πιο γνωστές και εκκεντρικές Αμερικανίδες συλλέκτριες έργων τέχνης παγκοσμίως και κυρίως ξεχώρισε για τρία πράγματα: το υπέροχο σπίτι της, ένα πρώην παλάτσο στη Βενετία, τα υπερμεγέθη πολυγωνικά γυαλιά της και την πλούσια ερωτική της ζωή.

Η Peggy κατόρθωσε να δημιουργήσει μια αξιοζήλευτη συλλογή πρωτοποριακών έργων σύγχρονης τέχνης στην Ευρώπη και την Αμερική, κυρίως μεταξύ των ετών 1938 – 1946.

Μετά τη μόνιμη μετακόμισή της στη Βενετία, την πόλη που ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά, ουσιαστικά έζησε ως ένας μαικήνας της τέχνης, φιλοξενώντας πρωτοπόρους καλλιτέχνες της εποχής της στο σπίτι της (οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν και εραστές της) και εκθέτοντας τη συλλογή της μέσα στους χώρους του ίδιου της του σπιτιού, δημιουργώντας την έννοια του σπιτιού – μουσείου.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα επιδραστική μορφή που άφησε το στίγμα της στη σύγχρονη τέχνη και, ίσως, την πρώτη γυναίκα συλλέκτη που τόλμησε να σπάσει το κατεστημένο και να ζήσει έξω από τα στενά όρια που επέβαλε η καθωσπρέπει κοινωνία της εποχής της.

Το περίεργο μυαλό της και η αίσθηση της περιπέτειας την οδήγησαν στο Παρίσι. Εκεί, η Peggy γοητεύτηκε από τον μποέμ κόσμο και την αστική κοινωνία. Καλλιτέχνες από όλη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν το δρόμο τους για το Παρίσι σαν να τους τραβούσε κάποιος μαγνήτης. Σύντομα ερωτεύτηκε τους Παριζιάνους πρωτοποριακούς καλλιτέχνες, ποιητές, συγγραφείς, που όλοι ξεχώριζαν για τον δημιουργικό και αντισυμβατικό τρόπο ζωής τους.

Καθώς ήταν πολύ φιλόδοξη, αποφάσισε να δημιουργήσει μια γκαλερί μοντέρνας τέχνης στο Λονδίνο, επιστρατεύοντας την τεχνογνωσία των καλών της φίλων, Marcel Duchamp και Herbert Read. Μέχρι εκείνη την εποχή, η Peggy Guggenheim γνώριζε πολύ λίγα για τη μοντέρνα τέχνη, επομένως βασίστηκε στη βοήθεια των φίλων και των συμβούλων της για τις εκθέσεις της.

The untold story of #PeggyGuggenheim: The socialite & collector prioritised art over family & claimed she had 1,000 lovers. But a new UK exhibition tells another tale – that of the 5 years she spent in Hampshire & Sussex leading a relatively ordinary life.https://t.co/tPCflELtdL pic.twitter.com/jNUVxVryWp

— MIX (@mixdevil66) April 28, 2024