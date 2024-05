Υπάρχουν κάποια πράγματα που αξίζει να θυσιάσουμε για την τέχνη και την ψυχαγωγία. Ωστόσο, η ευημερία των παιδιών σίγουρα δεν είναι ένα από αυτά.

Το ντοκιμαντέρ του «Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV» είναι μια σειρά πέντε επεισοδίων, η οποία μιλά για το πώς είναι να εργάζεσαι στο Nickelodeon.

Αυτό που αποκάλυψε επιβεβαίωσε τους φόβους ότι η παραγωγή παιδικών προγραμμάτων συνδέεται με εκμετάλλευση και κακοποίηση παιδιών. Έριξε φως σε μια διάχυτη, τοξική κουλτούρα, στη σεξουαλική και ψυχολογική κακοποίηση που υπέστησαν οι παιδικοί σταρ τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Όπως επίσης, και στον μισογυνισμό και τον ρατσισμό των υπεύθυνων ενηλίκων.

Αυτό που καταφέρνει όμως, το «Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV» είναι να συγκεντρώνει ανέκδοτα επεισόδια από μια σκοτεινή περίοδο κατά την οποία η Σνάιντερ βασίλευε

Στο επίκεντρό του ντοκιμαντέρ βρίσκεται ο άλλοτε λατρεμένος παραγωγός Dan Schneider. Ο Schneider συμμετείχε στη δημιουργία επιτυχημένων προγραμμάτων, όπως τα «iCarly», «Drake & Josh», «Zoey 101» και «Victorious».

Όλα αυτά μέχρι την πτώση του το 2018, οπότε ήρθαν στο φως οι πρώτες κατηγορίες.

Έξι χρόνια μετά την απόλυσή του, στον απόηχο της κυκλοφορίας του ντοκιμαντέρ, ο Dan Schneider ζήτησε συγγνώμη από όσους προσέβαλε κατά τη διάρκεια της εργασίας του στο Nickelodeon.

Το ντοκιμαντέρ δεν είναι το πρώτο που αφήνει υπόνοιες για την εγγύτητα του Σνάιντερ με νεαρά μέλη του καστ, όπως η Αμάντα Μπάινς. Ο Schneiderμε είχε βιντεοσκοπηθεί να μοιράζεται ένα τζακούζι όταν εκείνη ήταν 13 ετών και φορούσε μπικίνι. Έχει κατηγορηθεί και για τη σεξουαλική φύση των αστείων που έβαζε τα παιδιά να εκτελούν.

Οι κατηγορίες κατά το παρελθόν

Στη βιογραφία της το 2022, η Jennette McCurdy, πρωταγωνίστρια του iCarly, η οποία συμπρωταγωνίστησε με την έφηβη Ariana Grande στο spin-off του «Sam & Cat», μίλησε για τον Schneider. Αφηγήθηκε πώς ο Schneider, τον οποίο δεν κατονόμασε τότε, την έβαλε να πιει αλκοόλ ανήλικη, της έκανε μασάζ στους ώμους και την έκανε να αισθάνεται άβολα επιμένοντας να φοράει ένα μικρό μπικίνι στη σειρά στα 15 της.

Σκηνές που αφορούσαν την Aiana Grande, στην ίδια περίπου ηλικία, έχουν επίσης βρεθεί στο παρελθόν υπό έλεγχο. Σε αυτές περιλαμβάνεται μία σκηνή όπου την έβαλε να προσπαθεί να αποσπάσει χυμό από μια πατάτα ενώ χάιδευε.

Ο βιασμός του πρωταγωνιστή του «Drake & Josh»

The four-part series “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” uncovers the toxic work conditions behind children’s shows in the 1990s and early 2000s — specifically those from Dan Schneider, the creator of shows such as “iCarly” and “Zoey 101.» https://t.co/NYrzfit1rh — Variety (@Variety) February 8, 2024

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη περιγραφή των αποτυχιών του, και των αποτυχιών άλλων, που επέτρεψαν την άνθηση της εκμετάλλευσης και της κακοποίησης των παιδιών.

Ένα επεισόδιο αφηγείται την ιστορία του Drake Bell, παιδικού πρωταγωνιστή του «The Amanda Show» και του «Drake & Josh». Ο Drake αναγνώρισε τον εαυτό του ως θύμα του Brian Peck – ενός συγγραφέα διαλόγων του NIckelodeon. Ο Peck καταδικάστηκε το 2004 για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και καταδικάστηκε σε 16 μήνες φυλάκιση.

Ο Bell, που σήμερα είναι 37 ετών, αποκάλυψε για πρώτη φορά την κακοποίησή από τον Peck ενώ πρωταγωνιστούσε στο «The Amanda Show». Μίλησε και για το πώς αυτό πέρασε απαρατήρητο μέχρι που ήταν πολύ αργά.

Ο Bell περιγράφει ότι συνάντησε τον Peck στο πλατό και έγινε φιλικός μαζί του. Ήταν ο πατέρας του Bell, που ένιωσε για πρώτη φορά ότι κάτι δεν ήταν σωστό με το ενδιαφέρον του Peck.

Όταν μετέφερε τις ανησυχίες του στους παραγωγούς, εκείνοι τον απέρριψαν λέγοντας ότι ο Peck ήταν γκέι, άρα ίσως ο Τζο ήταν ομοφοβικός.

Ο Τζο υποστηρίζει ότι ο Peck μπορούσε να διαισθανθεί τις υποψίες του και σκόπιμα μπήκε ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο, λέγοντας στον Bell ότι ο πατέρας του έκλεβε τα χρήματά του και δεν θα έπρεπε να είναι πια ο μάνατζέρ του.

Μια μέρα, όταν ήταν 15 ετών, ξύπνησε σε έναν καναπέ και δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από τον Peck.

Ο Bell είπε ότι ένιωθε ότι ήταν ένα μυστικό που δεν μπορούσε να μοιραστεί και ότι η κακοποίηση συνεχίστηκε μέχρι που μια μέρα τα είπε όλα στη μητέρα του και εκείνη κάλεσε αμέσως την αστυνομία.

Η αστυνομία κατάφερε να αποσπάσει μια ομολογία, βάζοντας τον Bell να τηλεφωνήσει στον Peck και να τον κάνει να παραδεχτεί την επίθεση.

Κατά την ακρόαση της καταδίκης του Peck, είπε ο Drake Bell, πως η πλευρά του Peck στην αίθουσα του δικαστηρίου ήταν γεμάτη με υποστηρικτές, ενώ στην πλευρά του Bell ήταν μόνο οι γονείς του.

Δύο άλλοι που εργάζονταν στο Nickelodeon καταδικάστηκαν για σεξουαλικά αδικήματα

Ο Peck δεν ήταν ο μόνος σεξουαλικός παραβάτης. Ο Jason Handy, ένας βοηθός παραγωγής που συνεργάστηκε στενά με τους νεαρούς συντελεστές του «All That» και του «The Amanda Show», καταδικάστηκε επίσης σε έξι χρόνια φυλάκιση το 2004 για την κακοποίηση δύο κοριτσιών, όπως παρουσιάζεται στο ντοκιμαντέρ.

Η μητέρα ενός παιδιού που συμμετείχε στο «All That», διηγείται τη γνωριμία της με τον Jason Handy. Εκείνος ήταν βοηθός παραγωγής, ο οποίος ήταν κυρίως υπεύθυνος για τη συνοδεία των νεαρών ηθοποιών και των γονέων τους στο πλατό.

Η μητέρα λέει ότι ο Handy ζήτησε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της κόρης της και ότι τελικά της έστειλε μια φωτογραφία του εαυτού του γυμνού και να αυνανίζεται.

Οι Αρχές έμαθαν για μια άλλη περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς και όταν έψαξαν το σπίτι του Handy, βρήκαν μεγάλο όγκο εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, περίπου 10.000.

Η Κέιτ Τέιλορ, δημοσιογράφος του Business Insider που συνεργάστηκε στο ντοκιμαντέρ, σημείωσε ότι η αστυνομία βρήκε επίσης ημερολόγια όπου ο Handy είχε γράψει: «Είμαι παιδόφιλος, full blown».

Ο Handy συνελήφθη το 2003, μόλις τέσσερις μήνες πριν από τη σύλληψη του Peck. Το 2004, καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκισης αφού δήλωσε ότι δεν αμφισβητεί καμία κατηγορία. Οι κατηγορίες ήταν οι εξής:

-Ασέλγεια σε βάρος παιδιού.

-Σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιού.

-Κατηγορία για διανομή σεξουαλικού υλικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ανήλικο.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ομοσπονδιακή φυλακή για μεταγενέστερη καταδίκη του.

Επιπλέον, το 2009, ο Ezel Channel, ένας animator στο Nickelodeon, καταδικάστηκε σε επτά χρόνια και τέσσερις μήνες. Οι κατηγορίες ήταν για διάπραξη ασελγών πράξεων σε ένα 14χρονο αγόρι και την επίδειξη πορνογραφικού υλικού στο πλατό.

Ο Channel ήταν ήδη καταδικασμένος σεξουαλικός παραβάτης όταν προσλήφθηκε από το δίκτυο.

Η συγγνώμη του Dan Schneider

Ο Dan Schneider ζήτησε συγγνώμη για ορισμένες από τις συμπεριφορές του στη δουλειά.

Dan Schneider, the former Nickelodeon producer, released a video on Tuesday in which he apologized for some of his behavior on the job. It comes after former employees denounced him in a docuseries as a boss and objected to sexualized humor in his shows. https://t.co/erFOEDurPV — The New York Times (@nytimes) March 20, 2024

«Το να παρακολουθώ τις δύο τελευταίες νύχτες ήταν πολύ δύσκολο, να αντιμετωπίζω τις συμπεριφορές του παρελθόντος, μερικές από τις οποίες είναι ντροπιαστικές και για τις οποίες μετανιώνω, και σίγουρα οφείλω σε κάποιους ανθρώπους μια αρκετά ισχυρή συγγνώμη», δήλωσε ο Dan Schneider σε ένα σχεδόν 20λεπτο βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι του στο YouTube.

Ωστόσο, για τα θύματα, όπου σε πολλούς από αυτούς το τραύμα εξελίχθηκε σε άγχος, κατάθλιψη, αλκοολισμό ή ψυχικές καταρρεύσεις καθώς μεγάλωσαν, οι συγγνώμες δεν αρκούν.

Επιζητούν αλλαγή και υπευθυνότητα σε μια βιομηχανία που έκανε τα στραβά μάτια στις κακοποιητικές συμπεριφορές.

Σε απάντηση, σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, το Nickelodeon δήλωσε ότι το δίκτυο «διερευνά όλες τις επίσημες καταγγελίες ως μέρος της δέσμευσής μας να προωθήσουμε ένα ασφαλές και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας» και έχει «υιοθετήσει πολυάριθμες διασφαλίσεις κατά τη διάρκεια των ετών για να διασφαλίσουμε ότι ανταποκρινόμαστε στα δικά μας υψηλά πρότυπα και στις προσδοκίες του κοινού μας».