Ολυμπιακός: Νοκ-άουτ ο Φαλ, χάνει το υπόλοιπο της σεζόν (pic)

Χωρίς τον Μουστάφα Φαλ θα πορευθεί για το υπόλοιπο της σεζόν ο Ολυμπιακός καθώς όπως γνωστοποίησαν οι Ερυθρόλευκοι ο Γάλλος σέντερ τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με την ομάδα του Πειραιά, ο έμπειρος ψηλός υπέστη κάταγμα κόπωσης στο 4ο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την υπόλοιπη ομάδα για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου.

Θυμίζουμε πως από την στιγμή που ξεκίνησαν τα πλέι οφ οι ομάδες δεν έχουν δικαίωμα για άλλη αλλαγή στο ρόστερ τους και έτσι οι Ερυθρόλευκοι μένουν ουσιαστικά με έναν καθαρό σέντερ, τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, συν φυσικά τον Φιλίπ Πετρούσεφ που αναμένεται να περάσει μπόλικο χρόνο στο «5».

Ο @moustaphafall15 υπέστη κάταγμα κόπωσης στο 4ο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.

Sending good, healthy vibes your way. Warmest wishes for a speedy recovery!#OlympiacosBC #TogetherWeFight #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/svIMPQA5SH

