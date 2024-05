Ο σοβαρός τραυματισμός του Κίναν Έβανς, ο Ολυμπιακός και μία αποκάλυψη από την Ιταλία

Ο Κίναν Έβανς υπέστη έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό στην αναμέτρηση της Ζαλγκίρις με τη Λιετκαμπέλις για το πρωτάθλημα Λιθουανίας, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και να αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 6-8 μήνες.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη ρήξη επιγονατιδικού συνδέσμου στο αριστερό πόδι και αυτό θα τον κρατήσει αρκετό καιρό εκτός παρκέ και τα σενάρια και οι φήμες γύρω από το μέλλον του έχουν πάρει φωτιά. Η εξέλιξη με τον σοβαρό τραυματισμό του ήρθε λίγο καιρό μετά την είδηση ότι ήδη είχε υπογράψει προσύμφωνο με τον Ολυμπιακό, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στον Πειραιά, μιας και το καλοκαίρι μένει ελεύθερος από την ομάδα του Κάουνας.

Πριν από 1,5 μήνα περίπου, κυκλοφόρησε η είδηση ότι ο Έβανς μετά τη μαγική χρονιά που πραγματοποιεί δεν θα ανανεώσει με τη Ζαλγκίρις και έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, τα ΜΜΕ στο εξωτερικό μιλούσαν και μιλούν για δεδομένη συμφωνία, με ένα πολύ καλύτερο συμβόλαιο από αυτό που είχε με τη Ζαλγκίρις. Ωστόσο, ο σοκαριστικός τραυματισμός του Αμερικανού έχει «παγώσει» τα πάντα και ο Ολυμπιακός καλείται να λάβει σημαντικές αποφάσεις, αν πράγματι ισχύει ότι έχει συμφωνήσει προφορικά με τον παίκτη, μιας και θα μείνει εκτός δράσης μίνιμουμ μέχρι τον Ιανουάριο.

Στην Ιταλία, ο δημοσιογράφος, Ματέο Αντρεάνι αποκάλυψε ότι ο Ολυμπιακός και ο Έβανς έχουν συμφωνία, όμως ξεκαθάρισε ότι παρά τον σοβαρό τραυματισμό, αυτή δεν θα «σπάσει», αλλά θα έχει μία αναπροσαρμογή και θα υπογράψει με διαφορετικούς όρους συμβόλαιο. Το πιθανότερο είναι αυτό να συμβεί με χαμηλότερο μισθό τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο και ενδεχομένως να μπουν και κάποιες ρήτρες από την πλευρά των Πειραιωτών, μιας και πρόκειται για έναν παίκτη που έτσι κι αλλιώς αρέσει πολύ στον Γιώργο Μπαρτζώκα και στους συνεργάτες του.

«Ο Ολυμπιακός σχεδιάζει να υπογράψει τον Έβανς παρά τον τραυματισμό, με διαφορετικούς όρους συμβολαίου και χαμηλότερο μισθό», αναφέρει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Αντρεάνι.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 27χρονος combo γκαρντ που στάθηκε ξανά άτυχος, πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Ζαλγκίρις Κάουνας, μετρώντας κατά μέσο όρο 17,3 πόντους (52,5% δίποντο, 43,5% τρίποντο, 89,5% βολές), 2,8 ριμπάουντ, 3,9 ασίστ και 1,2 κλεψίματα σε κάτι περισσότερο από 27 λεπτά συμμετοχής ανά ματς.

Keenan Evans had a knee surgery, and will be out for at least 6-8 months.

Olympiacos Piraeus is planning to sign him despite the injury, different terms of contract, lower salary, I’m told.#Basketball #Baloncesto #EuroLeague #Transfers #Olympiacos #ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) May 27, 2024